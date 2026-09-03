Транспортная накладная стала электронной. Штраф — 500 рублей, и тот поручено заменить устным замечанием. Проблема не в нем

Что говорит ФНС — и за нас, и против нас

Перечитайте пункт 6 поручения ещё раз и посмотрите, кому он адресован. МВД России и Ространснадзору. Я прочитала все шесть пунктов перечня Пр-1784: ФНС не упомянута ни в одном. Мораторий на дорожный контроль — это мораторий на дорожный контроль, и ни на что больше.

При этом электронная накладная, в отличие от бумажной, не остаётся между вами и перевозчиком. Она уходит через оператора в государственную информационную систему электронных перевозочных документов, которая в силу пункта 24 части 1 статьи 2 Устава прямо предназначена в том числе для представления перевозочных документов и содержащихся в них сведений органам государственной власти Российской Федерации.

Дальше — статья 252 НК. Расходами признаются обоснованные и документально подтверждённые затраты, а документально подтверждёнными — затраты, подтверждённые документами, оформленными в соответствии с законодательством, либо документами, косвенно подтверждающими произведённые расходы.

Как это работает применительно к перевозке, ФНС объяснила в письме от 19.04.2021 № СД-4-2/5238. И там есть аргументы в обе стороны — приведу честно оба.

Против нас. Транспортная накладная, пишет ФНС, «может быть применена как первичный учетный документ исключительно при наличии реквизитов, определенных статьей 9 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ», — практически это означает заполненную стоимость перевозки (в форме, действовавшей на момент письма, ФНС называла раздел 16; нумерация разделов позже менялась, поэтому смотрите не на номер, а на сам реквизит). Если стоимость не заполнена, накладная затраты на перевозку подтверждает, но для бухгалтерского и налогового учёта понадобится отдельный первичный документ по статье 9 закона № 402-ФЗ.

И ключевое: «по смыслу статьи 252 НК РФ иные документы при отсутствии транспортной накладной могут быть расценены как документы, косвенно подтверждающие произведенные расходы».

За нас. В том же письме, ниже, ФНС пишет прямо противоположное по тональности: «отступление налогоплательщика от установленных гражданским законодательством в конкретный момент времени требований в области оформления грузовых перевозок не может быть единственным условием, достаточным для признания неправомерным учета понесенных расходов в целях налогообложения. В таких случаях при проведении мероприятий налогового контроля налоговые органы будут учитывать всю совокупность конкретных обстоятельств, свидетельствующих о реализации налогоплательщиком своих прав по исчислению налоговой базы в пределах, установленных статьей 54.1 НК РФ».

Там же ФНС ссылается на пункт 20 постановления Пленума Верховного Суда от 26.06.2018 № 26: «отсутствие, неправильность или утрата транспортной накладной сами по себе не являются основанием для признания договора перевозки груза незаключенным или недействительным».

Складываем. Одно только нарушение формы расходы не убивает — это позиция самой ФНС, и на неё можно опираться в возражениях. Но «не единственное условие» — это не «не условие вовсе». Совокупность обстоятельств собирает инспектор, а доказывать реальность перевозки в этой совокупности будете вы. Вы своими руками добавляете в его папку лишний лист.

Судебной практики по новой редакции нет и быть не может — норма работает считаные дни. Первые камеральные проверки периодов, попавших под новый порядок, начнутся ближе к концу года.

И ещё одна асимметрия. Дорожная проверка — разовое событие: остановили конкретную машину в конкретный день, отделались замечанием, поехали дальше. Налоговая проверка смотрит период целиком: не одну поездку, а все перевозки за два-три года.

Отдельно для упрощенцев на «доходы минус расходы»: требование документального подтверждения работает и там — расходы принимаются по правилам главы 25 в силу пункта 2 статьи 346.16 НК, то есть через ту же статью 252.