762 тысячи НДС: порог пробили не продажи, а банк

Клиентка платит НДС с января. Для неё это было неприятным, но понятным событием: в прошлом году доход перевалил за двадцать миллионов, значит с нового года она плательщик. Она выбрала ставку пять процентов, поднять цены в рознице не смогла и весь год выкручивает налог из собственной выручки.
Я открыла её книгу учёта за прошлый год, чтобы посмотреть на структуру дохода, и увидела то, из-за чего пишу этот текст. Выручка от продаж — девятнадцать миллионов четыреста тысяч. До черты не хватало шестисот тысяч. А сверху в книге стояла отдельная строка: семьсот восемьдесят тысяч рублей процентов по депозиту, куда она два года складывала деньги на покупку помещения. Средний остаток около четырёх миллионов шестисот тысяч под семнадцать процентов годовых — по прошлому году обычная ставка.
Порог ей пробили не продажи. Порог ей пробил банк.
Оказалось, дело не в том, что порог пробит, а в том, чем именно
В апреле 2026 года в статью 145 Налогового кодекса добавили абзац, который разбирает ровно эту ситуацию. Индивидуальный предприниматель на упрощёнке, у которого общий доход за 2025 год не превысил шестидесяти миллионов и который с 1 января 2026 года утратил освобождение от НДС, при подсчёте величины дохода за 2025 год не учитывает проценты, полученные по вкладам и остаткам на счетах в российских банках.
И дальше самое важное: если без процентов доход за 2025 год в порог укладывается, такой предприниматель освобождается от обязанностей плательщика НДС — по 31 декабря 2026 года включительно.
Норма распространена на правоотношения, возникшие с 1 апреля 2026 года. Первый квартал остаётся как был, начиная со второго — освобождение.
У моей клиентки девятнадцать миллионов четыреста тысяч без процентов. Это меньше двадцати. Общий доход — двадцать миллионов сто восемьдесят тысяч, до шестидесяти далеко. Все условия выполнены.
Сразу оговорю, откуда взялась эта строка в книге учёта, — иначе кейс выглядит сконструированным. Вклад был открыт на предпринимателя, и бухгалтер учла проценты как внереализационный доход по упрощёнке. Была ли она права — вопрос, который спорили годами; в базе КонсультантПлюс он до сих пор вынесен в отдельную позицию «Налоговый орган доначислил ИП налог при УСН на сумму процентов по вкладу (депозиту)» в разделе «Перспективы и риски арбитражных споров» к статье 346.15. Для нашей задачи спор непринципиален: норма 2026 года адресована именно тем, у кого проценты в доход по упрощёнке попали и из-за этого выбили порог. Если предприниматель их туда не включал — ему и вычитать нечего, он и так под порогом.
Расчёт первый: из чего складываются 762 тысячи
Исходные данные. Упрощёнка «доходы», ставка НДС 5%, розница, цены прайсовые, поднять их после перехода на НДС не получилось — значит налог выкручивается из выручки по расчётной ставке 5/105.
Выручка 2026 года по кварталам: первый — 3 700 000, второй — 5 500 000, третий — 5 500 000, четвёртый ожидается 5 000 000. Всего в кассе 19 700 000.
Первый квартал. 3 700 000 × 5 / 105 = 176 190 рублей. Уплачены и остаются уплаченными: освобождение действует с 1 апреля.
Второй квартал. 5 500 000 × 5 / 105 = 261 905 рублей. Декларация сдана в июле, налог идёт равными долями — 28 июля и 28 августа прошли, третья доля 28 сентября. То есть 174 603 уже в бюджете, а 87 302 ещё нет, и решение по ним принимается на этой неделе.
Третий квартал. Квартал закрывается 30 сентября, декларация подаётся не позднее 26 октября, первый платёж 28 октября. 261 905 рублей, ни рубля из них ещё не уплачен.
Четвёртый квартал. 5 000 000 × 5 / 105 = 238 095 рублей, тремя долями в первом квартале 2027 года.
Итого за три квартала: 261 905 + 261 905 + 238 095 = 761 905 рублей.
Проверяю другим способом: (5 500 000 + 5 500 000 + 5 000 000) × 5 / 105 = 16 000 000 / 21 = 761 904,76. Сходится.
Но эти 762 тысячи неоднородны, и это главное, что я хочу сказать. 587 302 рубля (87 302 + 261 905 + 238 095) ещё не ушли в бюджет — здесь вопрос «платить или не платить». И только 174 603 рубля по второму кварталу уже уплачены — здесь вопрос «возвращать или не трогать», и он гораздо сложнее. Разбираю его ниже, в разделе про риски.
Проверка второго условия: доход за 2026 год
Освобождение слетит, если доход за 2026 год превысит те же двадцать миллионов. В кассе 19 700 000 — кажется, запас всего триста тысяч. На самом деле больше, и вот почему.
Доход для этого теста определяется по статье 346.15, а она отсылает к пункту 1 статьи 248: при определении доходов из них исключаются суммы налогов, предъявленные покупателю. Предъявленный НДС в доход по упрощёнке не входит. Значит считать надо не кассовую выручку, а её за вычетом налога — и результат зависит от того, с какого момента клиентка перестанет НДС начислять.
Если применить освобождение со второго квартала. Первый квартал даёт 3 700 000 − 176 190 = 3 523 810. Второй, третий и четвёртый — 16 000 000 целиком, налога в них нет. Доход по упрощёнке: 19 523 810, запас 476 190.
Если оставить второй и третий кварталы с НДС и применить освобождение только с четвёртого. Первый квартал те же 3 523 810. Второй и третий: 11 000 000 − 523 810 = 10 476 190. Четвёртый: 5 000 000. Доход: 3 523 810 + 10 476 190 + 5 000 000 = 19 000 000, запас целый миллион.
Парадокс, который стоит понимать: чем дольше предприниматель платит НДС, тем больше у него запас по порогу — потому что уплаченный налог из дохода вычитается. При выручке, которая идёт впритык к черте, это не мелочь.
Отдельная оговорка. По букве абзаца третьего пункта 5 статьи 145 из величины дохода 2026 года исключаются только положительные курсовые разницы и субсидии при безвозмездной передаче в государственную и муниципальную собственность. Процентов там нет. То, что проценты 2026 года в эту величину не попадают, — следствие пункта 3 статьи 346.11 в редакции 425-ФЗ, то есть системного толкования, а не прямой оговорки в статье 145. Подробнее об этом ниже.
Расчёт второй: почему депозит больше не считается
Вторая часть истории — уже не про 2025 год, а про всё, что дальше.
С 1 января 2026 года проценты по вкладам и остаткам на счетах перестали быть доходом от предпринимательской деятельности — на упрощёнке, на ЕСХН и на АУСН. Они облагаются НДФЛ по общим правилам для физлиц, независимо от того, чей статус указан в договоре с банком.
Считаем, сколько это стоит и кому.
Необлагаемый лимит по процентам — миллион рублей, умноженный на максимальное значение ключевой ставки из действовавших на 1-е число каждого месяца года. В 2026 году на первые числа месяцев ставка была такой: январь и февраль — 16,00%, март — 15,50%, апрель — 15,00%, май и июнь — 14,50%, июль — 14,25%, август и сентябрь — 14,00%. Максимум пришёлся на январь и февраль.
Лимит за 2026 год — 160 000 рублей (1 000 000 × 16%). Оговорка: до конца года остаются заседания Банка России, и если ставка поднимется выше 16%, лимит вырастет. Снижение на него уже не повлияет — максимум зафиксирован в январе.
Возьмём предпринимателя на упрощёнке «доходы» с процентами 400 000 рублей за год.
Старый порядок: 400 000 × 6% = 24 000 рублей налога по упрощёнке.
Новый порядок: (400 000 − 160 000) × 13% = 240 000 × 13% = 31 200 рублей НДФЛ.
Хуже на 7 200. А точка, в которой новый порядок начинает проигрывать старому, считается из равенства 6% от всей суммы и 13% от суммы сверх лимита:
0,06X = 0,13 × (X − 160 000), отсюда 0,07X = 20 800 и X = 297 143 рубля.
Проверяю: 297 143 × 6% = 17 828,58. (297 143 − 160 000) × 13% = 137 143 × 13% = 17 828,59. Сходится.
То есть на ставке 6% новый порядок невыгоден только тем, у кого процентов за год больше 297 тысяч. У кого меньше 160 тысяч — налога нет вообще, а был.
Для «доходов минус расходов» по ставке 15% равенство в положительных числах не решается: 0,15X = 0,13(X − 160 000) даёт отрицательный X. Новый порядок выгоднее всегда. Плюс проценты ушли и из базы минимального налога в один процент от доходов.
А если у вас региональная пониженная ставка, точка едет в обратную сторону и резко. При ставке 1%: 0,01X = 0,13(X − 160 000), отсюда 0,12X = 20 800 и X = 173 333. Проверяю: 173 333 × 1% = 1 733,33, а 13 333 × 13% = 1 733,29 — сходится с точностью до округления.
Две оговорки к обеим точкам. Первая: они посчитаны по ставкам налога и не учитывают взнос в размере 1% с дохода свыше 300 тысяч рублей, в базу которого проценты раньше входили, — с ним старый порядок дороже, чем кажется, и точка уезжает вверх. Вторая: у предпринимателя с работниками взносы уменьшают налог только наполовину, и это снова сдвигает результат. Считайте на своих числах и своей ставке.
Но главные деньги, как видно из первого расчёта, лежат не здесь.
Теперь нормы
Исключение процентов из порога за 2025 год. Абзац восьмой пункта 1 статьи 145 НК, введён Федеральным законом от 25.04.2026 № 104-ФЗ, распространён на правоотношения с 1 апреля 2026 года. Условия дословно: индивидуальный предприниматель (на организации норма не распространяется), применяющий упрощённую систему; доход за 2025 год, определяемый по статье 346.15 и подпунктам 1 и 3 пункта 1 статьи 346.25 «и с учётом положений настоящего пункта», — не более 60 млн; при этом ИП либо утратил с 1 января 2026 года освобождение от НДС, либо — будучи на упрощёнке — утратил с 1 января 2026 года право на патент. Оговорка «с учётом положений настоящего пункта» означает, что при подсчёте шестидесяти миллионов работают и остальные исключения пункта 1: положительные курсовые разницы и субсидии при безвозмездной передаче в государственную и муниципальную собственность.
Результат: проценты вычитаются из величины дохода за 2025 год, указанной в абзацах четвёртом и пятом пункта 1, и если остаток в порог укладывается, освобождение действует по 31 декабря 2026 года включительно — «при условии соблюдения положений абзаца третьего пункта 5 настоящей статьи», то есть непревышения порога уже внутри 2026 года.
Совмещение режимов. Если клиент в 2025 году совмещал режимы, одной книги учёта для проверки не хватит. Пункт 5 Методических рекомендаций ФНС по НДС для УСН 2026 прямо: «Если в 2025 году ИП применял одновременно УСН и ПСН, ОСНО и ПСН, ЕСХН и ПСН, то для освобождения от НДС учитывается общая сумма доходов за 2025 год по обоим применяемым режимам налогообложения», причём по патенту берутся фактически полученные доходы. В самом кодексе это абзацы девятый и десятый пункта 1 статьи 145: по обоим режимам при сочетании общего режима с патентом или ЕСХН с патентом и по всем — при сочетании упрощёнки, патента и АУСН. Там же, в пункте 5 методрекомендаций, важное для посредников: у агента и комиссионера в порог идёт только вознаграждение.
Сами пороги. Абзац пятый пункта 1 статьи 145 в редакции федеральных законов от 28.11.2025 № 425-ФЗ и от 04.07.2026 № 228-ФЗ: 20 млн за 2025–2028 годы, 15 млн за 2029 год, 10 млн за 2030 и далее. Абзац третий пункта 5 той же статьи: при превышении внутри года 20 млн за 2026–2029 годы обязанности плательщика возникают с 1-го числа месяца, следующего за месяцем превышения.
И предупреждаю про источник, которым многие пользуются как справочником. В тех же методрекомендациях (письмо ФНС России от 30.12.2025 № СД-4-3/11836@) в пункте 2 весь график приведён в прежнем виде: «Если доходы налогоплательщика УСН за 2026 год не превысили 15 млн рублей, то с начала 2027 года он освобождён от уплаты НДС», а за 2027 и далее — 10 млн. То же в пункте 9: досрочный выход из специальной ставки, «если доходы за 2026 год будут менее 15 млн рублей». Методичка выпущена в декабре 2025 года, то есть до 228-ФЗ, и в этой части отстала от кодекса. Считайте по кодексу — и учитывайте, что клиент, самостоятельно проверивший себя по методичке, придёт к вам с неверным выводом.
Освобождение даётся автоматически. Пункт 1 методрекомендаций: «Освобождение от исчисления и уплаты НДС в бюджет предоставляется автоматически. Уведомление об этом представлять в налоговый орган не надо». Там же: у освобождённого плательщика УСН нет обязанности представлять декларацию по НДС и вести книги продаж и покупок. Для третьего квартала это и есть весь механизм — просто не подавать.
Выход из ставки 5% до истечения 12 кварталов. Абзац второй пункта 9 статьи 164 НК в редакции 425-ФЗ: впервые перешедшие на специальную ставку вправе отказаться от неё до истечения двенадцати налоговых периодов, если отказ произведён «в течение четырёх последовательных налоговых периодов начиная с первого налогового периода, за который представлена налоговая декларация» с этой ставкой. Клиентка впервые задекларировала 5% за первый квартал 2026 года, значит в это окно она попадает целиком.
Проценты выведены из-под спецрежима. Пункт 3 статьи 346.11 НК в редакции Федерального закона от 28.11.2025 № 425-ФЗ: предприниматель на упрощёнке освобождается от НДФЛ по доходам от предпринимательской деятельности, «за исключением налога, уплачиваемого с доходов в виде дивидендов, доходов в виде процентов, полученных по вкладам (остаткам на счетах) в банках, находящихся на территории Российской Федерации, а также с доходов, облагаемых по налоговым ставкам, предусмотренным пунктами 2 и 5 статьи 224 настоящего Кодекса». Та же конструкция — в пункте 3 статьи 346.1 для ЕСХН и в части 5 статьи 2 Федерального закона от 25.02.2022 № 17-ФЗ для АУСН.
Обратите внимание на скобку «(остаткам на счетах)». Это не только депозиты и накопительные счета. Это и проценты на остаток по расчётному счёту, которые многие банки начисляют по умолчанию и которые предприниматель никогда не считал доходом от чего бы то ни было.
Размер лимита и кто его считает. Пункт 1 статьи 214.2 НК: базу определяет налоговый орган как превышение процентов по всем вкладам и счетам над произведением миллиона рублей и максимального значения ключевой ставки из действовавших на 1-е число каждого месяца. Абзац четвёртый того же пункта: не учитываются проценты по рублёвым вкладам и счетам со ставкой не более 1% годовых в течение всего года и по счетам эскроу. Абзацы второй и третий дают механизм, о котором почти не пишут: невыбранный лимит может уменьшать базу следующих периодов — но только по вкладам сроком свыше 15 месяцев при открытии и с выплатой процентов в конце срока. Для обычного накопительного счёта не работает.
Ставка и вычеты. Пункт 1.1 статьи 224 НК: 13% при сумме налоговых баз из пункта 6 статьи 210 до 2,4 млн рублей, свыше — 312 тысяч плюс 15% с превышения. Проценты по вкладам — подпункт 12 пункта 6 статьи 210, то есть отдельная база, а не основная. Отсюда абзац второй пункта 3 статьи 210: вычеты по статьям 218–221 к ней не применяются.
Срок уплаты НДФЛ. Пункт 6 статьи 228 НК: не позднее 1 декабря года, следующего за истекшим, по налоговому уведомлению. Декларировать не нужно, сведения передают банки. За 2026 год — до 1 декабря 2027-го.
Главный риск: налог, уже предъявленный покупателям
Здесь начинается место, из-за которого я не советую действовать по этой норме механически.
Плательщик упрощёнки на ставке 5%, работающий через кассу, ставку и сумму НДС в чеке указывает. Пункт 26 методрекомендаций: такие плательщики «должны перейти на указание новых ставок НДС в кассовых чеках в соответствии с форматами фискальных данных, утверждёнными Приказом ФНС России от 14.09.2020 № ЕД-7-20/662@». Значит покупателям налог предъявлялся — весь второй квартал, весь третий и до тех пор, пока касса не перенастроена.
А дальше пункт 5 статьи 173 НК: налог платят в бюджет лица, освобождённые от обязанностей налогоплательщика, «в случае выставления ими покупателю счёта-фактуры с выделением суммы налога», и сумма определяется «как сумма налога, указанная в соответствующем счёте-фактуре». Сам по себе этот пункт не про чек, а про счёт-фактуру.
Но есть пункт 7 статьи 168 НК: при реализации товаров за наличный расчёт организациями и предпринимателями розничной торговли и общественного питания, а также при работах и услугах непосредственно населению требования по оформлению расчётных документов и выставлению счетов-фактур «считаются выполненными, если продавец выдал покупателю кассовый чек или иной документ установленной формы». Отсюда довод инспекции: налог предъявлен, счёт-фактура считается выставленным, работает пункт 5 статьи 173.
Контрдоводы тоже есть, и они не слабые. Пункт 5 статьи 173 привязывает и сам факт, и сумму к счёту-фактуре, а кассовый чек счётом-фактурой не является. Пункт 7 статьи 168 говорит о реализации за наличный расчёт, а в сегодняшней рознице основная часть выручки идёт эквайрингом. Прямой практики по этой связке применительно к освобождению задним числом по 104-ФЗ я не нашла.
Практический вывод, который из этого следует:
Первое и срочное — перенастроить кассу. Пока чеки пробиваются со ставкой 5%, налог продолжает предъявляться покупателям, и каждый новый день добавляет спорную сумму. Это надо было сделать в апреле; сделать сейчас лучше, чем в январе.
Третий квартал не «чистый». Деньги в бюджет ещё не ушли, но налог покупателям уже предъявлен — июль, август и сентябрь касса печатала чеки с НДС. Риск по пункту 5 статьи 173 здесь ровно тот же, что по второму кварталу, разница только в том, что по третьему достаточно не подавать декларацию, а по второму придётся возвращать.
Бесспорен только четвёртый квартал — при условии, что касса перенастроена и налог покупателям больше не предъявляется.
То есть из 762 тысяч спокойными можно считать 238 095 рублей четвёртого квартала. Остальное — управляемый риск, и решение по нему принимает клиент, а не бухгалтер.
Место, где я бы хотела видеть прямую норму
Есть ещё одна деталь, которую стоит знать заранее.
Правка 425-ФЗ сделана через освобождение от НДФЛ, и формально норма изымает из-под освобождения налог, а не доход. Вывод о том, что проценты перестали быть доходом от предпринимательской деятельности, — системное толкование, а не буква. При этом подпункт 3 пункта 1.1 статьи 346.15, где прямо перечислено, какие доходы предпринимателя не учитываются при определении объекта по упрощёнке, не тронут: там названы дивиденды и доходы по ставкам пунктов 2 и 5 статьи 224, а проценты облагаются по пункту 1.1 статьи 224. Подпункт до сих пор стоит в редакции Федерального закона от 25.02.2022 № 18-ФЗ. Слова «процент» в статье 346.15 нет вообще — я проверила поиском по тексту статьи целиком.
Косвенный аргумент в пользу правильного толкования даёт как раз 104-ФЗ: законодателю понадобилось прямо исключить проценты из порога за 2025 год отдельным абзацем, а для 2026 года и дальше он этого делать не стал — логично, что считает их исключёнными автоматически. Но прямого разъяснения ведомств именно по этому вопросу я не нашла, и в методрекомендациях ФНС по НДС для УСН 2026 проценты не упоминаются ни разу.
Если придёт требование пояснить расхождение между доходом по книге учёта и оборотами по счёту на сумму процентов — ссылаться нужно на статью 346.11, а не на статью 346.15.
Что сделать по клиентам-предпринимателям
1. Отберите ИП на упрощёнке, которые стали платить НДС с 1 января 2026 года. Только ИП — на организации абзац восьмой не распространяется. Плюс тех, кто с 1 января 2026 года слетел с патента и при этом применяет упрощёнку: ИП, ушедший с патента на общий режим, под норму не подпадает.
2. Откройте книгу учёта за 2025 год и найдите проценты по вкладам и остаткам на счетах. Вычтите. Если без процентов доход за 2025 год укладывается в двадцать миллионов, а общий доход не больше шестидесяти, — освобождение положено с 1 апреля 2026 года. При совмещении с патентом складывайте доходы по обоим режимам.
3. Перенастройте кассу. Пока в чеке стоит ставка 5%, налог предъявляется покупателям, и спорная сумма растёт каждый день. Это первое действие, а не последнее.
4. Пересчитайте доход за 2026 год правильно — по кассовой выручке за вычетом предъявленного НДС, а не по обороту. Запас до двадцати миллионов почти наверняка окажется больше, чем кажется.
5. Разведите кварталы по степени риска. Четвёртый — бесспорный. Третий — декларацию можно не подавать, но налог покупателям уже предъявлен. Второй — уплачен на две трети, и по нему два отдельных решения: третью долю (срок 28 сентября) можно просто не платить, а уплаченное возвращать только взвесив пункт 5 статьи 173.
6. Выгрузите проценты за 2026 год по всем счетам, включая расчётный. Лимит в 160 тысяч — один на человека, а не на счёт, и складываются все банки. Проверьте, не стоят ли проценты 2026 года в книге учёта по привычке: если стоят, налог по упрощёнке будет переплачен, а НДФЛ всё равно придёт уведомлением.
7. Предупредите клиента про срок по НДФЛ. Уведомление за 2026 год придёт в 2027-м, платить до 1 декабря 2027 года. Для того, кто никогда не платил НДФЛ «как физлицо», сумма в несколько десятков тысяч — сюрприз.
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Вопрос коллегам
104-ФЗ вышел в апреле, а декларацию за второй квартал сдавали в июле — закон к тому моменту действовал почти три месяца. Подозреваю, что мимо него прошла не только моя клиентка.
Мой вопрос практический, про уже предъявленный налог. Кто-нибудь применял освобождение по абзацу восьмому в рознице — там, где НДС был выделен в кассовых чеках? Инспекция принимала это спокойно или заходила с пунктом 5 статьи 173 через пункт 7 статьи 168? И подавал ли кто-то уточнёнку за второй квартал, или все ограничились тем, что перестали начислять с третьего?
Напишите в комментариях, если проходили этот путь. Мне важно понять, где здесь реальная граница риска, а где я перестраховываюсь.