762 тысячи НДС: порог пробили не продажи, а банк

Теперь нормы

Исключение процентов из порога за 2025 год. Абзац восьмой пункта 1 статьи 145 НК, введён Федеральным законом от 25.04.2026 № 104-ФЗ, распространён на правоотношения с 1 апреля 2026 года. Условия дословно: индивидуальный предприниматель (на организации норма не распространяется), применяющий упрощённую систему; доход за 2025 год, определяемый по статье 346.15 и подпунктам 1 и 3 пункта 1 статьи 346.25 «и с учётом положений настоящего пункта», — не более 60 млн; при этом ИП либо утратил с 1 января 2026 года освобождение от НДС, либо — будучи на упрощёнке — утратил с 1 января 2026 года право на патент. Оговорка «с учётом положений настоящего пункта» означает, что при подсчёте шестидесяти миллионов работают и остальные исключения пункта 1: положительные курсовые разницы и субсидии при безвозмездной передаче в государственную и муниципальную собственность.

Результат: проценты вычитаются из величины дохода за 2025 год, указанной в абзацах четвёртом и пятом пункта 1, и если остаток в порог укладывается, освобождение действует по 31 декабря 2026 года включительно — «при условии соблюдения положений абзаца третьего пункта 5 настоящей статьи», то есть непревышения порога уже внутри 2026 года.

Совмещение режимов. Если клиент в 2025 году совмещал режимы, одной книги учёта для проверки не хватит. Пункт 5 Методических рекомендаций ФНС по НДС для УСН 2026 прямо: «Если в 2025 году ИП применял одновременно УСН и ПСН, ОСНО и ПСН, ЕСХН и ПСН, то для освобождения от НДС учитывается общая сумма доходов за 2025 год по обоим применяемым режимам налогообложения», причём по патенту берутся фактически полученные доходы. В самом кодексе это абзацы девятый и десятый пункта 1 статьи 145: по обоим режимам при сочетании общего режима с патентом или ЕСХН с патентом и по всем — при сочетании упрощёнки, патента и АУСН. Там же, в пункте 5 методрекомендаций, важное для посредников: у агента и комиссионера в порог идёт только вознаграждение.

Сами пороги. Абзац пятый пункта 1 статьи 145 в редакции федеральных законов от 28.11.2025 № 425-ФЗ и от 04.07.2026 № 228-ФЗ: 20 млн за 2025–2028 годы, 15 млн за 2029 год, 10 млн за 2030 и далее. Абзац третий пункта 5 той же статьи: при превышении внутри года 20 млн за 2026–2029 годы обязанности плательщика возникают с 1-го числа месяца, следующего за месяцем превышения.

И предупреждаю про источник, которым многие пользуются как справочником. В тех же методрекомендациях (письмо ФНС России от 30.12.2025 № СД-4-3/11836@) в пункте 2 весь график приведён в прежнем виде: «Если доходы налогоплательщика УСН за 2026 год не превысили 15 млн рублей, то с начала 2027 года он освобождён от уплаты НДС», а за 2027 и далее — 10 млн. То же в пункте 9: досрочный выход из специальной ставки, «если доходы за 2026 год будут менее 15 млн рублей». Методичка выпущена в декабре 2025 года, то есть до 228-ФЗ, и в этой части отстала от кодекса. Считайте по кодексу — и учитывайте, что клиент, самостоятельно проверивший себя по методичке, придёт к вам с неверным выводом.

Освобождение даётся автоматически. Пункт 1 методрекомендаций: «Освобождение от исчисления и уплаты НДС в бюджет предоставляется автоматически. Уведомление об этом представлять в налоговый орган не надо». Там же: у освобождённого плательщика УСН нет обязанности представлять декларацию по НДС и вести книги продаж и покупок. Для третьего квартала это и есть весь механизм — просто не подавать.

Выход из ставки 5% до истечения 12 кварталов. Абзац второй пункта 9 статьи 164 НК в редакции 425-ФЗ: впервые перешедшие на специальную ставку вправе отказаться от неё до истечения двенадцати налоговых периодов, если отказ произведён «в течение четырёх последовательных налоговых периодов начиная с первого налогового периода, за который представлена налоговая декларация» с этой ставкой. Клиентка впервые задекларировала 5% за первый квартал 2026 года, значит в это окно она попадает целиком.

Проценты выведены из-под спецрежима. Пункт 3 статьи 346.11 НК в редакции Федерального закона от 28.11.2025 № 425-ФЗ: предприниматель на упрощёнке освобождается от НДФЛ по доходам от предпринимательской деятельности, «за исключением налога, уплачиваемого с доходов в виде дивидендов, доходов в виде процентов, полученных по вкладам (остаткам на счетах) в банках, находящихся на территории Российской Федерации, а также с доходов, облагаемых по налоговым ставкам, предусмотренным пунктами 2 и 5 статьи 224 настоящего Кодекса». Та же конструкция — в пункте 3 статьи 346.1 для ЕСХН и в части 5 статьи 2 Федерального закона от 25.02.2022 № 17-ФЗ для АУСН.

Обратите внимание на скобку «(остаткам на счетах)». Это не только депозиты и накопительные счета. Это и проценты на остаток по расчётному счёту, которые многие банки начисляют по умолчанию и которые предприниматель никогда не считал доходом от чего бы то ни было.

Размер лимита и кто его считает. Пункт 1 статьи 214.2 НК: базу определяет налоговый орган как превышение процентов по всем вкладам и счетам над произведением миллиона рублей и максимального значения ключевой ставки из действовавших на 1-е число каждого месяца. Абзац четвёртый того же пункта: не учитываются проценты по рублёвым вкладам и счетам со ставкой не более 1% годовых в течение всего года и по счетам эскроу. Абзацы второй и третий дают механизм, о котором почти не пишут: невыбранный лимит может уменьшать базу следующих периодов — но только по вкладам сроком свыше 15 месяцев при открытии и с выплатой процентов в конце срока. Для обычного накопительного счёта не работает.

Ставка и вычеты. Пункт 1.1 статьи 224 НК: 13% при сумме налоговых баз из пункта 6 статьи 210 до 2,4 млн рублей, свыше — 312 тысяч плюс 15% с превышения. Проценты по вкладам — подпункт 12 пункта 6 статьи 210, то есть отдельная база, а не основная. Отсюда абзац второй пункта 3 статьи 210: вычеты по статьям 218–221 к ней не применяются.

Срок уплаты НДФЛ. Пункт 6 статьи 228 НК: не позднее 1 декабря года, следующего за истекшим, по налоговому уведомлению. Декларировать не нужно, сведения передают банки. За 2026 год — до 1 декабря 2027-го.