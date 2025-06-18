Ипотека с плавающей ставкой: как это работает и кому она выгодна
В этой статье разберем, как работает ипотека с переменной ставкой, чем она отличается от фиксированной, для кого она может быть выгодной и на что обратить внимание перед подписанием договора.
Что такое ипотека с плавающей ставкой
Это ипотечный кредит, при котором процентная ставка может изменяться на протяжении срока действия договора. В отличие от фиксированной ипотеки, где ставка неизменна, здесь процент зависит от внешних экономических индикаторов, таких как:
Ключевая ставка ЦБ РФ — по ней банки получают финансирование от государства;
MosPrime — ставка, по которой банки кредитуют друг друга;
RUONIA — ставка по однодневным операциям, публикуемая Центробанком.
В итоге ежемесячный платеж может как уменьшиться, так и вырасти — в зависимости от ситуации на рынке.
Из чего формируется ставка
Процент по ипотеке с переменной ставкой состоит из двух частей:
Фиксированная маржа банка — не меняется на протяжении всего срока (например, 3%);
Переменная часть — привязана к одному из рыночных индикаторов (например, ключевая ставка ЦБ).
Пример:
Если ставка ЦБ составляет 14%, а маржа банка — 3%, то итоговая ставка по ипотеке будет 17% годовых. Если через полгода ключевая ставка снизится до 12%, то новая ставка по ипотеке станет 15%.
Срок и периодичность пересмотра ставки (обычно раз в квартал или полгода) прописываются в договоре. Заёмщика обязательно уведомляют об изменениях заранее — минимум за 15 дней.
Какие ограничения ввели в 2024 году
Чтобы защитить заемщиков от резких скачков, введены следующие ограничения:
Максимальный рост ставки — не более чем на 4 процентных пункта или на 30% от начального значения (в зависимости от того, что меньше).
Уведомление заемщика — за 15 календарных дней до вступления новых условий в силу.
Возможность продления срока кредита — если платежи стали непосильными, можно запросить увеличение срока до 4 лет (но не более 25% от изначального срока).
Эти правила делают ипотеку с переменной ставкой менее рискованной, чем раньше, но всё же она остаётся инструментом для продвинутых и финансово устойчивых клиентов.
Кому подойдёт ипотека с плавающей ставкой
Такой кредит может быть выгодным в следующих случаях:
Вы стабильно зарабатываете и уверены в доходах. Плавающая ставка требует запаса прочности.
Планируете досрочное погашение или рефинансирование. При снижении рынка вы сэкономите на процентах.
Ожидаете снижения ключевой ставки. Это шанс взять ипотеку "на дне" и платить меньше.
Готовы подстраивать бюджет. Если ставка временно вырастет — сможете сократить расходы и адаптироваться.
А когда стоит отказаться от переменной ставки?
Доход нестабилен, а бюджет просчитан по максимуму;
Вы не хотите следить за экономикой и ЦБ;
Предпочитаете стабильность и уверенность в платеже;
Не готовы рисковать переплатой в долгосрочной перспективе.
Как выбрать ипотеку с переменной ставкой
Если вы всё же рассматриваете вариант с плавающей ставкой, вот на что стоит обратить внимание:
Индикатор: уточните, к какому рыночному показателю привязана ставка (ключевая ставка, MosPrime, RUONIA) и как часто он обновляется.
Периодичность пересчета: в большинстве случаев — ежеквартально или раз в полгода. Это должно быть чётко указано в договоре.
Механизм уведомления: убедитесь, что банк информирует о смене условий заранее (через СМС, email или в личном кабинете).
Условия досрочного погашения: нет ли штрафов, нужно ли оформлять заявление и как это отражается в графике платежей.
Максимальный рост ставки: проверьте, какая именно "защитная планка" действует — и сможете ли вы справиться с платежом в случае достижения лимита.
Обратите внимание на эффективную ставку (APR): она показывает реальную стоимость кредита с учётом всех комиссий и сборов.
Что делать, если не уверены в выборе
Если вы не до конца понимаете, насколько переменная ставка подходит именно вам — не принимайте решение вслепую. Лучше обратиться за консультацией к профессионалам.
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Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .
Комментарии1
Кому-то ещё не надоело играть с плавающей ставкой, будто это лотерея с вашими сбережениями?