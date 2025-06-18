Ипотека с плавающей ставкой: как это работает и кому она выгодна

В России вновь стало доступно оформление ипотеки с плавающей процентной ставкой — после почти двухлетнего перерыва. Пока такой формат занимает небольшой сегмент рынка, но интерес к нему растёт. Особенно на фоне ожиданий снижения ключевой ставки.

В этой статье разберем, как работает ипотека с переменной ставкой, чем она отличается от фиксированной, для кого она может быть выгодной и на что обратить внимание перед подписанием договора.

Что такое ипотека с плавающей ставкой

Это ипотечный кредит, при котором процентная ставка может изменяться на протяжении срока действия договора. В отличие от фиксированной ипотеки, где ставка неизменна, здесь процент зависит от внешних экономических индикаторов, таких как:

Ключевая ставка ЦБ РФ — по ней банки получают финансирование от государства;

MosPrime — ставка, по которой банки кредитуют друг друга;

RUONIA — ставка по однодневным операциям, публикуемая Центробанком.

В итоге ежемесячный платеж может как уменьшиться, так и вырасти — в зависимости от ситуации на рынке.

Из чего формируется ставка

Процент по ипотеке с переменной ставкой состоит из двух частей:

Фиксированная маржа банка — не меняется на протяжении всего срока (например, 3%);

Переменная часть — привязана к одному из рыночных индикаторов (например, ключевая ставка ЦБ).

Пример:

Если ставка ЦБ составляет 14%, а маржа банка — 3%, то итоговая ставка по ипотеке будет 17% годовых. Если через полгода ключевая ставка снизится до 12%, то новая ставка по ипотеке станет 15%.

Срок и периодичность пересмотра ставки (обычно раз в квартал или полгода) прописываются в договоре. Заёмщика обязательно уведомляют об изменениях заранее — минимум за 15 дней.

Какие ограничения ввели в 2024 году

Чтобы защитить заемщиков от резких скачков, введены следующие ограничения:

Максимальный рост ставки — не более чем на 4 процентных пункта или на 30% от начального значения (в зависимости от того, что меньше).

Уведомление заемщика — за 15 календарных дней до вступления новых условий в силу.

Возможность продления срока кредита — если платежи стали непосильными, можно запросить увеличение срока до 4 лет (но не более 25% от изначального срока).

Эти правила делают ипотеку с переменной ставкой менее рискованной, чем раньше, но всё же она остаётся инструментом для продвинутых и финансово устойчивых клиентов.

Кому подойдёт ипотека с плавающей ставкой

Такой кредит может быть выгодным в следующих случаях:

Вы стабильно зарабатываете и уверены в доходах. Плавающая ставка требует запаса прочности.

Планируете досрочное погашение или рефинансирование. При снижении рынка вы сэкономите на процентах.

Ожидаете снижения ключевой ставки. Это шанс взять ипотеку "на дне" и платить меньше.

Готовы подстраивать бюджет. Если ставка временно вырастет — сможете сократить расходы и адаптироваться. А когда стоит отказаться от переменной ставки?

Доход нестабилен, а бюджет просчитан по максимуму;

Вы не хотите следить за экономикой и ЦБ;

Предпочитаете стабильность и уверенность в платеже;

Не готовы рисковать переплатой в долгосрочной перспективе.

Как выбрать ипотеку с переменной ставкой

Если вы всё же рассматриваете вариант с плавающей ставкой, вот на что стоит обратить внимание:

Индикатор: уточните, к какому рыночному показателю привязана ставка (ключевая ставка, MosPrime, RUONIA) и как часто он обновляется. Периодичность пересчета: в большинстве случаев — ежеквартально или раз в полгода. Это должно быть чётко указано в договоре. Механизм уведомления: убедитесь, что банк информирует о смене условий заранее (через СМС, email или в личном кабинете). Условия досрочного погашения: нет ли штрафов, нужно ли оформлять заявление и как это отражается в графике платежей. Максимальный рост ставки: проверьте, какая именно "защитная планка" действует — и сможете ли вы справиться с платежом в случае достижения лимита. Обратите внимание на эффективную ставку (APR): она показывает реальную стоимость кредита с учётом всех комиссий и сборов.