Какие комиссии по кредитным картам теперь под запретом

Что решил Верховный суд

В мае 2025 года Верховный суд РФ рассмотрел жалобу клиента банка, которому без предупреждения начали списывать новую комиссию. Суд встал на сторону клиента и постановил:

Банк не имеет права вводить новые платежи, если они не указаны в договоре, и не может менять тарифы без согласия держателя карты.

Причём это касается любых комиссий — вне зависимости от их названия и формулировки.