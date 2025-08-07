Премиум 07.08 Мобильный
Какие комиссии по кредитным картам теперь под запретом

Верховный суд запретил банкам в одностороннем порядке вводить новые комиссии по кредитным картам. Даже если такая возможность прописана в договоре, она признана незаконной. Разбираемся, какие комиссии теперь запрещены и что делать, если банк всё же попытался их ввести.

Что решил Верховный суд

В мае 2025 года Верховный суд РФ рассмотрел жалобу клиента банка, которому без предупреждения начали списывать новую комиссию. Суд встал на сторону клиента и постановил:

Банк не имеет права вводить новые платежи, если они не указаны в договоре, и не может менять тарифы без согласия держателя карты.

Причём это касается любых комиссий — вне зависимости от их названия и формулировки.

Что это значит для клиентов

Раньше банки могли менять условия без предупреждения — например, начать брать комиссию за снятие наличных, которая изначально была бесплатной. Теперь такие действия — прямое нарушение закона.

Клиент защищён:

  • комиссии не могут появляться внезапно;

  • банк обязан получать согласие на любые изменения;

  • в случае нарушения можно обратиться в суд и вернуть деньги.

Какие комиссии теперь под запретом

Запрещено:

  • вводить любые новые комиссии, если их не было в договоре;

  • менять существующие условия, не получив письменное согласие клиента.

Допустимо:

  • взимать плату за услуги, подключаемые отдельно (например, расширенный кэшбэк, страховка, SMS-оповещения);

  • повышать ставку после окончания льготного периода, если это указано в договоре изначально.

Что делать, если банк ввел новую комиссию

1. Обратитесь в банк.

Напишите обращение через интернет-банк или в офисе. Укажите, что не согласны с комиссией, и сослались на решение ВС РФ от 02.05.2025. Попросите вернуть деньги.

2. Пожалуйтесь в надзорные органы.

Если банк отказывает в возврате:

  • подайте жалобу в Роспотребнадзор — за нарушение прав потребителя;

  • направьте обращение в ЦБ РФ — за нарушение банковского законодательства.

3. Идите в суд.

Если нет реакции, подайте иск. Укажите: комиссия не была в договоре, банк нарушил ваши права. Сошлитесь на практику ВС РФ — суды её учитывают, даже несмотря на отсутствие обязательного прецедента.

Советы держателям кредитных карт

Чтобы избежать проблем:

  • Сохраняйте тарифы при оформлении карты — сделайте скриншот или распечатайте. Это поможет в споре.

  • Контролируйте списания — даже небольшие суммы вроде 50–100 ₽ могут "уходить" регулярно.

  • Отслеживайте уведомления банка о тарифах. Запрашивайте разъяснения и копии изменений.

  • Выбирайте карты с прозрачными условиями — без скрытых комиссий и сложных правил.

