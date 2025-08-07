Какие комиссии по кредитным картам теперь под запретом

Что решил Верховный суд
В мае 2025 года Верховный суд РФ рассмотрел жалобу клиента банка, которому без предупреждения начали списывать новую комиссию. Суд встал на сторону клиента и постановил:
Банк не имеет права вводить новые платежи, если они не указаны в договоре, и не может менять тарифы без согласия держателя карты.
Причём это касается любых комиссий — вне зависимости от их названия и формулировки.
Что это значит для клиентов
Раньше банки могли менять условия без предупреждения — например, начать брать комиссию за снятие наличных, которая изначально была бесплатной. Теперь такие действия — прямое нарушение закона.
Клиент защищён:
комиссии не могут появляться внезапно;
банк обязан получать согласие на любые изменения;
в случае нарушения можно обратиться в суд и вернуть деньги.
Какие комиссии теперь под запретом
Запрещено:
вводить любые новые комиссии, если их не было в договоре;
менять существующие условия, не получив письменное согласие клиента.
Допустимо:
взимать плату за услуги, подключаемые отдельно (например, расширенный кэшбэк, страховка, SMS-оповещения);
повышать ставку после окончания льготного периода, если это указано в договоре изначально.
Что делать, если банк ввел новую комиссию
1. Обратитесь в банк.
Напишите обращение через интернет-банк или в офисе. Укажите, что не согласны с комиссией, и сослались на решение ВС РФ от 02.05.2025. Попросите вернуть деньги.
2. Пожалуйтесь в надзорные органы.
Если банк отказывает в возврате:
подайте жалобу в Роспотребнадзор — за нарушение прав потребителя;
направьте обращение в ЦБ РФ — за нарушение банковского законодательства.
3. Идите в суд.
Если нет реакции, подайте иск. Укажите: комиссия не была в договоре, банк нарушил ваши права. Сошлитесь на практику ВС РФ — суды её учитывают, даже несмотря на отсутствие обязательного прецедента.
Советы держателям кредитных карт
Чтобы избежать проблем:
Сохраняйте тарифы при оформлении карты — сделайте скриншот или распечатайте. Это поможет в споре.
Контролируйте списания — даже небольшие суммы вроде 50–100 ₽ могут "уходить" регулярно.
Отслеживайте уведомления банка о тарифах. Запрашивайте разъяснения и копии изменений.
Выбирайте карты с прозрачными условиями — без скрытых комиссий и сложных правил.
