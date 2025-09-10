Что такое «период охлаждения» и как он поможет отказаться от лишних страховок по кредиту

Что это вообще такое?

«Период охлаждения» — это твой личный шанс всё переиграть. В течение 30 дней после подписания кредитного договора можно спокойно отказаться от любых дополнительных услуг и страховок, которые тебе впарили вместе с кредитом.

⚡ Раньше этот срок был 14 дней, но с 21 января 2024 года его увеличили до 30. Так что теперь у тебя есть целый месяц на раздумья.

Что попадает под отказ?

страховка жизни, здоровья, имущества;

разные сервисы вроде юрконсультаций или телемедицины.

Исключение только одно: страхование залога. Если кредит залоговый, без этой страховки никак.

Важно: банк не имеет права заранее ставить галочки напротив «дополнительных услуг» — это всегда твой добровольный выбор.