Что такое «период охлаждения» и как он поможет отказаться от лишних страховок по кредиту

Что это вообще такое?
«Период охлаждения» — это твой личный шанс всё переиграть. В течение 30 дней после подписания кредитного договора можно спокойно отказаться от любых дополнительных услуг и страховок, которые тебе впарили вместе с кредитом.
⚡ Раньше этот срок был 14 дней, но с 21 января 2024 года его увеличили до 30. Так что теперь у тебя есть целый месяц на раздумья.
Что попадает под отказ?
страховка жизни, здоровья, имущества;
разные сервисы вроде юрконсультаций или телемедицины.
Исключение только одно: страхование залога. Если кредит залоговый, без этой страховки никак.
Важно: банк не имеет права заранее ставить галочки напротив «дополнительных услуг» — это всегда твой добровольный выбор.
Как отказаться и вернуть деньги
Тут всё просто:
В течение 30 дней пишешь заявление поставщику услуги (обычно это страховая компания).
Если ты не пользовался полисом или сервисом — обязаны вернуть деньги полностью.
Возврат делают в течение 7 рабочих дней. Уже оказанные услуги (например, если ты успел сходить к врачу по страховке) могут вычесть из суммы.
💡 Лайфхак: лучше отправлять заявление с подтверждением (по почте или через онлайн-сервисы), чтобы у тебя было доказательство.
А если тебя «послали»?
Бывает, что страховая или сервис начинают морозиться и не возвращают деньги. Тогда порядок такой:
требуешь возврат у банка или МФО, где брал кредит;
если и банк отказывается — идёшь к финансовому омбудсмену;
крайний вариант — жалоба в Центробанк РФ через форму на сайте.
Что нужно помнить про омбудсмена:
он разбирает только споры частных лиц с банками/страховыми;
рассматривает только деньги и имущество (моральный вред — мимо);
сумма иска не должна превышать 500 000 рублей.
Но, честно говоря, почти все страховки и услуги по кредиту укладываются в этот лимит.
Итог
Период охлаждения — это твоя «кнопка отмены» после подписания кредитного договора. У тебя есть месяц, чтобы вернуть деньги за ненужные страховки и сервисы. Главное — не зевать и успеть подать заявление в срок.
