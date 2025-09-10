ЦОК КПП ОСНО 29.08 Мобильная
Артем Староверов
Банки

Что такое «период охлаждения» и как он поможет отказаться от лишних страховок по кредиту

Представь: приходишь в банк за кредитом, а в договоре — целый набор «подарков»: страховка жизни, консультации юриста, телемедицина, какие-то бонусные сервисы… Вроде и кредит нужен, а платить ещё и за всё это — совсем не радует. Вот тут на помощь и приходит «период охлаждения».

Что это вообще такое?

«Период охлаждения» — это твой личный шанс всё переиграть. В течение 30 дней после подписания кредитного договора можно спокойно отказаться от любых дополнительных услуг и страховок, которые тебе впарили вместе с кредитом.

⚡ Раньше этот срок был 14 дней, но с 21 января 2024 года его увеличили до 30. Так что теперь у тебя есть целый месяц на раздумья.

Что попадает под отказ?

  • страховка жизни, здоровья, имущества;

  • разные сервисы вроде юрконсультаций или телемедицины.

Исключение только одно: страхование залога. Если кредит залоговый, без этой страховки никак.

Важно: банк не имеет права заранее ставить галочки напротив «дополнительных услуг» — это всегда твой добровольный выбор.

Как отказаться и вернуть деньги

Тут всё просто:

  1. В течение 30 дней пишешь заявление поставщику услуги (обычно это страховая компания).

  2. Если ты не пользовался полисом или сервисом — обязаны вернуть деньги полностью.

  3. Возврат делают в течение 7 рабочих дней. Уже оказанные услуги (например, если ты успел сходить к врачу по страховке) могут вычесть из суммы.

💡 Лайфхак: лучше отправлять заявление с подтверждением (по почте или через онлайн-сервисы), чтобы у тебя было доказательство.

А если тебя «послали»?

Бывает, что страховая или сервис начинают морозиться и не возвращают деньги. Тогда порядок такой:

  • требуешь возврат у банка или МФО, где брал кредит;

  • если и банк отказывается — идёшь к финансовому омбудсмену;

  • крайний вариант — жалоба в Центробанк РФ через форму на сайте.

Что нужно помнить про омбудсмена:

  • он разбирает только споры частных лиц с банками/страховыми;

  • рассматривает только деньги и имущество (моральный вред — мимо);

  • сумма иска не должна превышать 500 000 рублей.

Но, честно говоря, почти все страховки и услуги по кредиту укладываются в этот лимит.

Итог

Период охлаждения — это твоя «кнопка отмены» после подписания кредитного договора. У тебя есть месяц, чтобы вернуть деньги за ненужные страховки и сервисы. Главное — не зевать и успеть подать заявление в срок.

Артем Староверов

Артем Староверов

Руководитель в АКТИВ Центр Кредитования

55 постов

