Как не переплатить за кредит: от чего можно отказаться и что вернуть

Разберём, где проходит грань между нужными услугами и откровенным навязыванием, и как вернуть деньги, если вы уже согласились.
Зачем банки предлагают «дополнительные опции»
Дополнительные услуги делятся на две группы — связанные с кредитом и не связанные с ним.
К первой относятся предложения, напрямую влияющие на кредит: страховки, смс-оповещения, комиссии за снижение ставки, программы лояльности и т.д.
Ко второй — всё, что к кредиту отношения не имеет: подписки на онлайн-кинотеатры, консультации психолога, телемедицинские сервисы или «помощь юриста».
Обязательной является только страховка залога — например, автомобиля при автокредите или квартиры при ипотеке. Все остальные предложения остаются добровольными, как бы настойчиво их ни предлагали.
Как отказаться от ненужных услуг
По закону «О защите прав потребителей» клиент имеет право не заключать дополнительные договоры при покупке любых товаров и услуг. В нашем случае кредит — это товар, а банк — продавец.
Отказ от страховки или «пакета услуг» не может быть основанием для отказа в выдаче кредита. Если банк намекает на обратное — это нарушение ваших прав.
С 2021 года действует и специальная поправка в закон о потребительском кредите: в течение 30 дней после подписания договора клиент может отказаться от навязанных услуг и получить деньги обратно.
Если вы решили отказаться:
— подайте заявление в отделении банка, через сайт или мобильное приложение;
— кредитор обязан вернуть средства в течение 7 рабочих дней;
— удержать он может только фактически понесённые расходы, если вы уже частично пользовались услугой.
Если банк игнорирует обращение — подавайте жалобу финансовому уполномоченному или в Банк России. Средний срок рассмотрения — около двух недель.
Как не попасться на «мис-селлинг»
Многие банки включают платные опции в отдельные заявления, которые подсовывают подписывать вместе с кредитным договором. Если вы не заметите — деньги начнут списывать автоматически.
Перед подписанием внимательно посмотрите:
— есть ли отдельное заявление на дополнительные услуги;
— указано ли, что они не влияют на условия кредита;
— нет ли скрытых комиссий или формулировок вроде «в целях повышения кредитного рейтинга».
Отказ от таких заявлений никак не влияет на решение о выдаче кредита. Даже если менеджер уверяет в обратном — это нарушение закона.
Можно ли вернуть деньги после подписания
Если вы уже подписали договор, но передумали, у вас есть «период охлаждения» — 30 дней. В этот срок можно отказаться от любой платной услуги, даже если она уже активирована.
Если услуга оказана полностью, вернуть её стоимость нельзя, но частичный возврат возможен. Главное — сделать всё официально и вовремя.
Для надёжности сохраняйте квитанции, электронные письма и скриншоты обращений. Если дело дойдёт до спора, это будет доказательством вашей позиции.
Банки охотнее дают кредиты без дополнительных условий клиентам с хорошей кредитной историей. Проверьте свой отчёт в НБКИ перед подачей заявки — это поможет понять, какие банки предложат лучшие ставки без «обязательных» страховок и платных опций.
Хорошая кредитная репутация — лучший способ получить выгодный займ без лишних расходов и навязанных услуг.
