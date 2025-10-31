Как не переплатить за кредит: от чего можно отказаться и что вернуть

Зачем банки предлагают «дополнительные опции»

Дополнительные услуги делятся на две группы — связанные с кредитом и не связанные с ним.

К первой относятся предложения, напрямую влияющие на кредит: страховки, смс-оповещения, комиссии за снижение ставки, программы лояльности и т.д.

Ко второй — всё, что к кредиту отношения не имеет: подписки на онлайн-кинотеатры, консультации психолога, телемедицинские сервисы или «помощь юриста».

Обязательной является только страховка залога — например, автомобиля при автокредите или квартиры при ипотеке. Все остальные предложения остаются добровольными, как бы настойчиво их ни предлагали.