Возврат страховки по кредиту: два разных срока, которые путают чаще всего

Срок первый: период охлаждения

Отсчитывается со дня, следующего за днём оформления договора страхования. Для страховки, оформленной вместе с потребительским кредитом, займом или ипотекой, это 30 календарных дней — порог подняли с 14 дней с 21 января 2024 года. Для страховок, не привязанных к кредиту, срок остался прежним, 14 дней.

Если за это время не произошло события, похожего на страховой случай, страховая обязана вернуть деньги полностью. Это самый выгодный сценарий, и именно он чаще всего пропускается: человек подписывает пакет документов при выдаче кредита, а через месяц уже поздно.