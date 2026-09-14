Грант, льготный заем и субсидия: три разные вещи, которые бизнес путает и теряет на этом месяцы

Основных безвозвратных линий три, и все они привязаны к статусу, а не к идее

Первое, что стоит проверить до сбора документов, — попадает ли заявитель в формальные рамки программы. Комиссия сначала смотрит статус, возраст и профиль проекта и только потом читает бизнес-план.

Программа Кому Сумма Софинансирование Социальный контракт Малоимущие семьи и одиноко проживающие, ветераны боевых действий, супруги инвалидов I–II группы до 350 000 ₽ (+ до 30 000 ₽ на обучение) не требуется Грант молодым предпринимателям Учредитель 14–25 лет 100 000 – 500 000 ₽ (до 1 млн в Арктической зоне) от 25% своих средств «Старт-1» (Фонд содействия инновациям) Технологический проект, компания младше 2 лет до 5 млн ₽ не требуется «Старт-2» (ФСИ) Прошедшие «Старт-1» до 10 млн ₽ от 15%

Суммы и порядок приёма заявок регион устанавливает сам, поэтому одна и та же программа в соседних субъектах выглядит по-разному. Масштаб самой массовой линии показывает статистика Минтруда: по данным за 9 месяцев 2025 года более 77 тыс. граждан заключили соцконтракт именно на открытие своего дела — это 41,7% всех соцконтрактов. Цифру часто пересказывают как «процент одобрения», хотя это доля направления среди всех заключённых контрактов, а не доля прошедших заявок; открытой статистики по отказам нет.