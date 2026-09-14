Грант, льготный заем и субсидия: три разные вещи, которые бизнес путает и теряет на этом месяцы

Запрос «хотим грант» почти всегда означает одну из трёх разных историй: безвозвратные деньги под конкретный статус заявителя, компенсацию уже понесённых расходов или дешёвый заём, который всё равно придётся вернуть. Разница выясняется обычно уже после того, как собран пакет документов и потрачен месяц. Разбираю, что в 2026 году действительно не нужно возвращать, где формулировка в рекламе неточная и какие обязательства начинаются после одобрения.
Основных безвозвратных линий три, и все они привязаны к статусу, а не к идее
Первое, что стоит проверить до сбора документов, — попадает ли заявитель в формальные рамки программы. Комиссия сначала смотрит статус, возраст и профиль проекта и только потом читает бизнес-план.
Программа
Кому
Сумма
Софинансирование
Социальный контракт
Малоимущие семьи и одиноко проживающие, ветераны боевых действий, супруги инвалидов I–II группы
до 350 000 ₽ (+ до 30 000 ₽ на обучение)
не требуется
Грант молодым предпринимателям
Учредитель 14–25 лет
100 000 – 500 000 ₽ (до 1 млн в Арктической зоне)
от 25% своих средств
«Старт-1» (Фонд содействия инновациям)
Технологический проект, компания младше 2 лет
до 5 млн ₽
не требуется
«Старт-2» (ФСИ)
Прошедшие «Старт-1»
до 10 млн ₽
от 15%
Суммы и порядок приёма заявок регион устанавливает сам, поэтому одна и та же программа в соседних субъектах выглядит по-разному. Масштаб самой массовой линии показывает статистика Минтруда: по данным за 9 месяцев 2025 года более 77 тыс. граждан заключили соцконтракт именно на открытие своего дела — это 41,7% всех соцконтрактов. Цифру часто пересказывают как «процент одобрения», хотя это доля направления среди всех заключённых контрактов, а не доля прошедших заявок; открытой статистики по отказам нет.
«Грант от Корпорации МСП» и «грант от ФРП» — неточные формулировки
Две самые частые подмены понятий, из-за которых теряют время.
Корпорация МСП собственных грантов не выдаёт. На платформе МСП.РФ собраны федеральные и региональные меры поддержки, включая чужие грантовые программы, но собственный набор инструментов Корпорации — это льготные займы, гарантии и поручительства, лизинг и факторинг. Деньги возвратные, просто дешевле рыночных.
Фонд развития промышленности тоже не грантовый: он даёт займы под 3–5% годовых. Ставка выглядит как поддержка, но в учёте это обязательство, а не безвозмездное поступление, и планировать под него нужно как под кредит.
Субсидия — не грант, но экономия реальная
Отдельный класс программ компенсирует конкретную статью расходов. Возвращать такие деньги не нужно, но и «на руки одной суммой» их не выдают.
Программа «1764». Государство субсидирует банку часть ставки, поэтому кредит для бизнеса выходит дешевле рыночного. Формально это субсидия банку, для заёмщика эффект тот же — меньше платёж.
Субсидия на найм через Социальный фонд. Работодателю компенсируют 3–6 МРОТ за трудоустройство сотрудника из льготной категории — ветераны, инвалиды, одинокие и многодетные родители.
Компенсация экспортных затрат через РЭЦ. До 80% транспортных расходов и часть затрат на зарубежные выставки, но по факту: сначала расходы оплачены, потом компенсация.
Кого отсекают ещё до разбора идеи
Гранту не под силу структурная проблема бизнеса. Три ситуации, в которых подача — потерянное время:
Предбанкротное состояние или крупная просроченная задолженность. Комиссия оценивает и текущее финансовое состояние заявителя, а не только проект.
Деньги нужны на оборотку сейчас. Конкурсная процедура тянется от нескольких недель до пары месяцев — это не канал для закрытия кассового разрыва.
Проект не попадает в профиль программы. Розничный магазин на «Старт» и технологический стартап на соцконтракт не проходят по определению.
Отдельная причина отказов — качество бизнес-плана, и здесь единой мерки пока нет. По итогам аудита в апреле 2026 года Счётная палата предложила Минтруду проанализировать региональные требования к бизнес-планам и подготовить для субъектов типовую форму методики оценки. Пока такой формы нет, одна и та же заявка в разных регионах проходит по разным критериям.
После одобрения начинается смета
Это часть, которую недооценивают чаще всего. Деньги приходят под утверждённый план расходов, и распоряжаться ими по своему усмотрению нельзя: замену или докупку позиции согласуют заранее, отчётность обычно ежемесячная — чеки, накладные, подтверждение доходов. В первые месяцы возможны выездные проверки: комиссия смотрит, стоит ли на месте оборудование из сметы.
Цена нарушения выше, чем кажется: нецелевое расходование — это расторжение контракта и требование вернуть всю сумму, сначала добровольно, затем через суд. Уважительные причины — потеря трудоспособности, смерть близких, мобилизация, чрезвычайная ситуация — при документальном подтверждении от возврата освобождают; остальные случаи такой защиты не дают.
Отдельно про «Старт»: грант формально безвозмездный, но при существенном недостижении плановых показателей фонд вправе потребовать деньги обратно, а условие коммерциализации требует выручки не менее 30% суммы гранта за год после закрытия договора.
Что остаётся, если сумма мала или пришёл отказ
Даже максимум по самой массовой программе — 350 000 рублей — редко закрывает потребность растущего бизнеса. Практический вывод простой: грант и кредит не исключают друг друга. Разумная конструкция чаще выглядит как «часть суммы безвозвратными деньгами, остальное — заёмными», и считать её нужно до подачи, а не после отказа.
И главное, что стоит зафиксировать до сбора документов: безвозвратные деньги экономят стоимость финансирования, но не экономят время и внимание. Защита заявки и последующая отчётность по смете — это работа, которую кто-то в компании должен вести месяцами, и её стоимость тоже входит в цену «бесплатных» денег.