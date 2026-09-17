Лизинг легкового автомобиля на компанию: о чем бухгалтеру спросить директора до подписания

Директор приходит с готовым решением: машину выбрал, лизинговую компанию нашёл, аванс согласовал, осталось подписать. Бухгалтер в этой схеме появляется последним, когда договор уже лежит на столе. А вопросы, которые стоило задать до подписания, потом превращаются в переписку с лизингодателем и в объяснения с налоговой.
Разберу, что имеет смысл выяснить заранее. Не про то, выгоден лизинг или нет, а про то, что бухгалтеру придётся отражать в учёте ближайшие три года.
Лизинг это финансовая аренда, а не рассрочка у продавца
В Гражданском кодексе лизинг называется финансовой арендой. Лизингодатель покупает у выбранного вами продавца конкретный автомобиль и передаёт его вашей компании во временное владение и пользование за плату. Ключевое слово тут «конкретный»: финансируется не сумма, а предмет.
Отсюда первое следствие для учёта. Договор лизинга связан с договором купли-продажи, в котором ваша компания не является покупателем, но именно она выбирала машину и продавца. Если с автомобилем что-то не так, отвечать перед лизингодателем всё равно придётся вам.
Второе следствие практическое. Автомобиль должен быть связан с деятельностью компании, и связь эту нужно уметь показать. Машина, которая по документам работает в бизнесе, а фактически возит собственника на дачу, создаёт проблему не директору, а бухгалтеру, когда придёт вопрос про обоснованность расходов.
Первый вопрос: что в конце договора
Лизинг легкового авто заканчивается по-разному. Выкуп по остаточной стоимости, возврат автомобиля лизингодателю, продление, замена предмета. Из договора это должно читаться однозначно, вместе с суммой выкупного платежа и сроком.
Спросите директора, какой сценарий он держит в голове, и сверьте с текстом договора. Расхождение тут встречается чаще, чем кажется: в переговорах обсуждали выкуп, а в договоре стоит возврат с правом выкупа на условиях, которые лизингодатель определит потом.
Второй вопрос: из чего состоит платёж
В графике лизинговых платежей обычно сидит не только финансирование. Туда попадают страхование, регистрация, иногда обслуживание и дополнительные услуги лизинговой компании. Часть расходов может идти отдельными счетами вне графика.
Бухгалтеру нужен разложенный состав платежа, а не одна итоговая цифра в месяц. Без этого не получится ни правильно отразить операции, ни ответить директору на вопрос, почему по договору выходит дороже, чем он считал на калькуляторе.
Отдельно уточните аванс. Он бывает разным по своей роли: зачёт в счёт первого платежа, распределение на весь срок, отдельный платёж за организацию сделки. От того, как аванс описан в договоре, зависит порядок его признания.
Третий вопрос: страхование и что будет при убытке
По легковому автомобилю в лизинге почти всегда требуется каско, часто с условиями по страховой компании и по размеру франшизы. Проверьте, кто выгодоприобретатель, кто платит премию и что происходит с графиком платежей, если машина попала в серьёзное ДТП или её угнали.
Здесь бывает неприятный момент. Страховая выплата уходит лизингодателю, автомобиля у компании больше нет, а обязательства по договору при этом не всегда закрываются автоматически. Формулировку про полную гибель предмета лизинга стоит прочитать до подписания, а не после.
Четвёртый вопрос: что считается нарушением
Штрафы за просрочку платежа есть в любом договоре, это ожидаемо. Смотреть надо шире: какие ещё действия компании лизингодатель считает нарушением. Обычно это передача автомобиля третьим лицам, выезд за пределы оговорённой территории, изменение конструкции, нарушение сроков техобслуживания у официального дилера, несвоевременное продление страховки.
Пункт про изъятие предмета лизинга читайте особенно внимательно: при каком количестве пропущенных платежей лизингодатель вправе забрать машину и что происходит с уже уплаченными деньгами. Для компании, у которой автомобиль реально работает в обороте, это вопрос не юридический, а операционный.
Пятый вопрос: досрочное закрытие
Ситуация, когда бизнес хочет закрыть договор раньше срока, встречается регулярно: продали направление, изменился парк, появились свободные деньги. И почти всегда выясняется, что просто перестать платить и отдать машину нельзя.
Уточните формулу досрочного выкупа и наличие моратория на первые месяцы. Иногда экономия от досрочного закрытия оказывается меньше, чем комиссия за него.
Что проверяет лизинговая компания со своей стороны
Пока вы читаете договор, лизингодатель изучает вашу компанию. Смотрят срок работы, обороты по расчётным счетам, налоговую дисциплину, действующие обязательства, судебные споры и исполнительные производства, ограничения по счетам. Отдельно проверяют кредитную историю собственника или предпринимателя, потому что по небольшим компаниям личная нагрузка владельца влияет на решение.
Автомобиль проверяют не менее внимательно: марка и год, рыночность цены, состояние и пробег для машин с пробегом, документы. Продавца тоже: юрлицо или физлицо, как давно работает, нет ли признаков технической компании.
Полезно знать это заранее по одной причине. Если у компании открыты исполнительные производства или счёт под ограничением, узнать об этом лучше до подачи заявки, а не из отказа.
Когда лизинг не подходит
Лизинг закрывает покупку конкретного автомобиля. Если компании одновременно нужны деньги на машину, товар, зарплату и закрытие кассового разрыва, лизинг решит только первую задачу. Свободной суммы он не даёт.
Не подойдёт лизинг и там, где автомобиль слишком старый или редкий, продавец вызывает вопросы, а сама сделка плохо подтверждается документами. В таких случаях компании обычно считают другие продукты или меняют предмет покупки.
И последнее. Сравнивать лизинг с кредитом по строке ежемесячного платежа бессмысленно. Сравнивается весь договор целиком: цель денег, собственник автомобиля по договору, требования к предмету и продавцу, аванс, страхование, налоговые последствия для вашего режима, поведение сторон при просрочке и условия досрочного закрытия. Разница между двумя вариантами чаще всего лежит именно в этих пунктах, а не в размере платежа.