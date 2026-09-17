Лизинг легкового автомобиля на компанию: о чем бухгалтеру спросить директора до подписания

Лизинг это финансовая аренда, а не рассрочка у продавца

В Гражданском кодексе лизинг называется финансовой арендой. Лизингодатель покупает у выбранного вами продавца конкретный автомобиль и передаёт его вашей компании во временное владение и пользование за плату. Ключевое слово тут «конкретный»: финансируется не сумма, а предмет.

Отсюда первое следствие для учёта. Договор лизинга связан с договором купли-продажи, в котором ваша компания не является покупателем, но именно она выбирала машину и продавца. Если с автомобилем что-то не так, отвечать перед лизингодателем всё равно придётся вам.

Второе следствие практическое. Автомобиль должен быть связан с деятельностью компании, и связь эту нужно уметь показать. Машина, которая по документам работает в бизнесе, а фактически возит собственника на дачу, создаёт проблему не директору, а бухгалтеру, когда придёт вопрос про обоснованность расходов.