Пять рабочих дней после победы в закупке: где подрядчик берет деньги

Обеспечение исполнения и деньги на работу — это две разные задачи

Путаница на входе стоит времени, поэтому развожу сразу. Обеспечение исполнения — это гарантия заказчику, что подрядчик доработает. По части 3 статьи 96 закона 44-ФЗ способ выбирает сам участник: независимая гарантия по статье 45 или деньги на счёт заказчика. Гарантия стоит комиссии, но оборотку не вынимает; деньги на счёте заказчика замораживаются до конца контракта. Срок гарантии при этом должен превышать срок обеспечиваемых обязательств не менее чем на месяц.

Кредит на исполнение — это деньги на саму работу: материалы, субподряд, техника, зарплаты. Банк финансирует работу внутри контракта, а не обязательство перед заказчиком, и смотрит на источник возврата: график этапов, порядок оплаты, реальность приёмки. Часто нужны оба продукта сразу, и считать их приходится вместе — иначе выходит, что гарантию получили, а работать не на что.

Размер обеспечения закон задаёт диапазоном: от 0,5 до 30 процентов начальной максимальной цены, с исключениями из частей 6.1–6.2-1 статьи 96 (казначейское сопровождение, закупки среди малого бизнеса, гособоронзаказ). Если предусмотрен аванс, обеспечение не может быть меньше его размера, а при авансе больше 30 процентов начальной цены обеспечение равно авансу. При казначейском сопровождении аванса обеспечение считается от цены, уменьшенной на аванс.