Пять рабочих дней после победы в закупке: где подрядчик берет деньги

Победа в закупке ощущается как результат, но денег она не приносит. Сначала подрядчик вносит обеспечение исполнения, потом отрабатывает этап за свой счёт, и только после приёмки заказчик платит. Между этими точками лежит разрыв, который закрывается либо своей обороткой, либо чужими деньгами. Разбираю, из чего этот разрыв складывается по закону и что банк читает в контракте раньше, чем открывает отчётность.
Обеспечение исполнения и деньги на работу — это две разные задачи
Путаница на входе стоит времени, поэтому развожу сразу. Обеспечение исполнения — это гарантия заказчику, что подрядчик доработает. По части 3 статьи 96 закона 44-ФЗ способ выбирает сам участник: независимая гарантия по статье 45 или деньги на счёт заказчика. Гарантия стоит комиссии, но оборотку не вынимает; деньги на счёте заказчика замораживаются до конца контракта. Срок гарантии при этом должен превышать срок обеспечиваемых обязательств не менее чем на месяц.
Кредит на исполнение — это деньги на саму работу: материалы, субподряд, техника, зарплаты. Банк финансирует работу внутри контракта, а не обязательство перед заказчиком, и смотрит на источник возврата: график этапов, порядок оплаты, реальность приёмки. Часто нужны оба продукта сразу, и считать их приходится вместе — иначе выходит, что гарантию получили, а работать не на что.
Размер обеспечения закон задаёт диапазоном: от 0,5 до 30 процентов начальной максимальной цены, с исключениями из частей 6.1–6.2-1 статьи 96 (казначейское сопровождение, закупки среди малого бизнеса, гособоронзаказ). Если предусмотрен аванс, обеспечение не может быть меньше его размера, а при авансе больше 30 процентов начальной цены обеспечение равно авансу. При казначейском сопровождении аванса обеспечение считается от цены, уменьшенной на аванс.
Пять рабочих дней, вокруг которых строится вся денежная логистика
По статье 51 закона 44-ФЗ порядок такой: заказчик размещает проект контракта не позднее двух рабочих дней после протокола подведения итогов; победитель не позднее пяти рабочих дней подписывает проект усиленной квалифицированной подписью и одновременно размещает документ о предоставлении обеспечения; заказчик подписывает не позднее двух рабочих дней после действий участника. Сам контракт заключается не ранее чем через десять дней с даты размещения протокола.
Часть 6 статьи 51 формулирует последствие прямо: невыполнение этих требований означает, что участник считается уклонившимся. Протокол об уклонении заказчик формирует не позднее одного рабочего дня, обращение в реестр недобросовестных поставщиков уходит в день размещения протокола.
Пять рабочих дней — это срок на всё сразу: найти деньги или получить гарантию, оформить документы, подписать. Банк или гарант в этот срок не встроен, у него свой график рассмотрения. Поэтому разговор с банком начинается до подачи заявки на закупку, а не после протокола.
Когда придут деньги от заказчика
По части 13.1 статьи 34 заказчик оплачивает в срок не более семи рабочих дней с даты подписания документа о приёмке. Отсчёт идёт именно от подписания приёмки — день, когда работа фактически закончена, значения не имеет. Если приёмка идёт вне единой информационной системы или расчёты под казначейским сопровождением, срок растягивается до десяти рабочих дней.
Отсюда простая арифметика для планирования платежей: своими деньгами закрывается обеспечение и весь объём работ до первой приёмки, плюс ещё неделя-полторы на прохождение оплаты. Дальше начинается разрыв между этапами, когда предыдущий оплачен не полностью, а следующий уже идёт.
Уменьшение обеспечения работает не само
По частям 7.1–7.3 статьи 96, если контракт разбит на этапы, размер обеспечения подлежит уменьшению пропорционально исполненным, принятым и оплаченным обязательствам. Но автоматически это не происходит: заказчик размещает в реестре контрактов информацию об исполнении, и только тогда обеспечение уменьшается. И только при условии, что за подрядчиком нет неоплаченных неустоек.
Практический вывод для бухгалтерии: этапность в контракте — это не только про выручку и признание дохода, но и про то, сколько денег остаётся замороженными до конца работ.
Демпинг и добросовестность: две похожие нормы, которые путают
Если цена на торгах снижена на 25 процентов и больше, включается статья 37 про антидемпинговые меры. При начальной цене больше 15 миллионов рублей обеспечение предоставляется в полтора раза больше указанного в извещении, но не менее 10 процентов начальной цены и не менее размера аванса. При цене 15 миллионов и меньше вместо полуторного множителя можно подтвердить добросовестность: три исполненных без неустоек контракта за три года, причём цена одного из них не меньше 20 процентов начальной цены текущей закупки. Обеспечение при этом всё равно предоставляется, просто в обычном размере — добросовестность снимает повышающий коэффициент, а не саму обязанность.
Рядом стоит другая норма, на которую её регулярно меняют местами. Освобождение от обеспечения по части 8.1 статьи 96 для закупок среди малого бизнеса считается без учёта правопреемства, и условие там иное: сумма цен трёх контрактов не меньше начальной цены текущей закупки. Добросовестность по статье 37 считается с учётом правопреемства и требует одного крупного контракта. Нормы разные, условия разные, а формулировки почти одинаковые.
Что банк читает в контракте до финансовой отчётности
Заказчик и предмет. Бюджетный заказчик с понятным финансированием и работы, которые компания уже делала, читаются иначе, чем незнакомый предмет на пределе компетенций.
Аванс. Его наличие и размер меняют сразу две цифры — потребность в кредите и размер обеспечения.
Этапы и график. Один этап на весь срок означает единственную оплату в конце. Несколько этапов дают промежуточные поступления и позволяют уменьшать обеспечение.
Порядок и срок оплаты. Семь рабочих дней от подписания приёмки по общему правилу, до десяти — при приёмке вне единой системы и при казначейском сопровождении.
Режим расчётов. Казначейское сопровождение меняет путь денег: по общему правилу они идут через лицевые счета в казначействе с идентификатором контракта и раздельным учётом, а режим распространяется по цепочке до соисполнителей. Часть требований временно приостановлена: по примечаниям к статье 242.23 Бюджетного кодекса подпункт 1 пункта 2 и пункт 3 не действуют с 01.01.2025 до 01.01.2027, поэтому порядок расчётов надо смотреть по своему контракту, а не по общей схеме.
Санкции и односторонний отказ. Пеня по части 7 статьи 34 считается от одной трёхсотой ключевой ставки за день просрочки. Право заказчика на односторонний отказ действует, только если оно прописано в контракте.
По 223-ФЗ смотреть надо не закон, а положение о закупке
Аналога статьи 96 в 223-ФЗ нет. По статье 2 закона правила задаёт положение о закупке самого заказчика, включая порядок заключения и исполнения договоров. Жёсткое исключение одно — закупки, участниками которых могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства: по пункту 25 раздела II постановления правительства № 1352 обеспечение исполнения договора не может превышать 5 процентов начальной цены, а при авансе устанавливается в размере аванса; оплата — не более семи рабочих дней с подписания документа о приёмке. На закупки, где участие малого бизнеса обеспечивается требованием привлечь субподрядчика, этот пункт не распространяется.
Что смотрят в самой компании
Контракт даёт источник возврата, компания — способность доработать. Требования банков к подрядчику сводятся к понятному набору: положительная кредитная история, отсутствие просроченной задолженности по налогам и сборам, кредитный рейтинг не ниже внутреннего порога банка, опыт аналогичных работ, приемлемая отчётность, регистрация юрлица в России.
К этому добавляется то, что банк проверяет по открытым данным и что подрядчик учитывает реже: ограничения по счетам, судебная нагрузка, исполнительные производства, свежие изменения в составе участников. Слабое место в компании не закрывается даже сильным контрактом — оно просто переносит разговор на другой продукт или другого кредитора.
Вывод
Деньги подрядчику нужны тремя порциями: на обеспечение до подписания, на старт работ и на разрыв между этапами. Считать их надо вместе, потому что решение по одной порции двигает остальные: аванс уменьшает потребность в оборотке, но увеличивает обеспечение; этапность даёт промежуточные поступления, но требует, чтобы заказчик вовремя внёс сведения в реестр. И главный срок здесь не срок кредитного рассмотрения, а пять рабочих дней на подписание — всё остальное планируется от него назад.