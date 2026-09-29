Справка КНД 1122036 вместо 2-НДФЛ: как банк читает доход самозанятого

Плательщику НПД банк не отказывает за сам статус — отказ почти всегда приходит по тому, как выглядит его доход в документах. Привычной 2-НДФЛ у самозанятого нет, вместо неё в заявку идёт справка о доходах формы КНД 1122036 из приложения «Мой налог». Документ этот банк читает совсем не так, как справку с места работы, и разница объясняет большую часть отказов, которые самозанятые считают беспричинными.
Что именно заменяет 2-НДФЛ
Режим налога на профессиональный доход введён Федеральным законом от 27.11.2018 № 422-ФЗ и для банков давно перестал быть экзотикой. Подтверждающий документ формируется самим налогоплательщиком: в «Мой налог» раздел «Прочее» → «Справки» → «Справка о доходах». Справка выгружается за произвольный период и показывает помесячно начисленный доход и уплаченный налог.
Ключевое отличие от 2-НДФЛ — не в форме, а в содержании. 2-НДФЛ показывает выплаты от одного налогового агента, который своим существованием даёт банку косвенную гарантию занятости. Справка НПД показывает сумму пробитых чеков — то есть результат, за которым не стоит ни один обязанный платить контрагент. Полезным дополнением к ней служат сами чеки с указанием заказчиков: по ним видно, у дохода один источник или несколько.
Банк смотрит не сумму, а ровность
Скоринг раскладывает справку по месяцам и ищет в ней провалы. У наёмного сотрудника в каждой строке одно и то же число, у самозанятого — три крупных заказа в марте и ноль в апреле. При расчёте показателя долговой нагрузки банк в такой ситуации опирается не на пиковый месяц, а на усреднённое или даже минимальное значение периода, и платёж, который клиент считал посильным, в расчёте перестаёт помещаться в доход.
На практике решение чаще всего определяют три параметра справки одновременно. Сколько месяцев подряд идёт доход без обнуления. Не просел ли он в последние два-три месяца перед подачей — свежее падение читается хуже, чем старое. И сколько разных заказчиков видно в чеках: единственный источник дохода скоринг трактует как риск его мгновенной потери. Сумма при этом вторична — ровные 80 тысяч в месяц проходят там, где скачки от нуля до трёхсот не проходят.
Откуда берётся порог стажа
Требование к сроку в статусе — не формальность и не дискриминация. Модель риска строится на истории: из одного-двух месяцев статистику стабильности не собрать, поэтому заявку при стаже меньше трёх месяцев банк либо не рассматривает, либо рассматривает по осторожному сценарию — меньшая сумма, выше ставка, требование созаёмщика. Полгода-год ровной истории меняют картину сильнее, чем любые дополнительные документы.
Отсюда же разница между потребительским кредитом и ипотекой. Документ подтверждения дохода один и тот же, но чем крупнее сумма и длиннее срок, тем строже банк относится к длине истории: для кредита наличными обычно достаточно полугода, для ипотеки смотрят год и внимательнее считают первоначальный взнос.
Что усиливает заявку, а что её убивает
Усиливает: справка за максимально доступный период без провалов, закрытые микрозаймы и мелкие просрочки, несколько разных заказчиков в чеках, созаёмщик с подтверждённым доходом.
Убивает главным образом одно — веерная подача. Каждая заявка уходит запросом в бюро кредитных историй, и серия запросов за короткий срок сама по себе становится отрицательным фактором: модель читает её как признак срочной нужды в деньгах. Самозанятый, который подался в семь банков за неделю, ухудшает свой профиль быстрее, чем помогает себе широтой охвата.
Когда пора остановиться
Если отказов уже три-пять подряд, следующая заявка вслепую вредна: она добавляет запрос в бюро, но не приносит информации. Разумнее остановиться и разделить причины — их обычно три и они лечатся по-разному. Короткий стаж лечится временем. Неровный доход лечится выжиданием пары стабильных месяцев и пересбором справки. А вот проблема в самой кредитной истории справкой не лечится вовсе, и пока она не опознана, любая новая подача заканчивается тем же результатом.
Вывод для тех, кто ведёт учёт самозанятых или планирует заявку сам: справка КНД 1122036 закрывает вопрос подтверждения дохода полностью, но качество этого дохода она показывает так же честно, как его скрывает 2-НДФЛ. Готовить к кредиту нужно не пакет документов, а сам график поступлений — за два-три месяца до подачи, а не в день заявки.