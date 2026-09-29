Справка КНД 1122036 вместо 2-НДФЛ: как банк читает доход самозанятого

Что именно заменяет 2-НДФЛ

Режим налога на профессиональный доход введён Федеральным законом от 27.11.2018 № 422-ФЗ и для банков давно перестал быть экзотикой. Подтверждающий документ формируется самим налогоплательщиком: в «Мой налог» раздел «Прочее» → «Справки» → «Справка о доходах». Справка выгружается за произвольный период и показывает помесячно начисленный доход и уплаченный налог.

Ключевое отличие от 2-НДФЛ — не в форме, а в содержании. 2-НДФЛ показывает выплаты от одного налогового агента, который своим существованием даёт банку косвенную гарантию занятости. Справка НПД показывает сумму пробитых чеков — то есть результат, за которым не стоит ни один обязанный платить контрагент. Полезным дополнением к ней служат сами чеки с указанием заказчиков: по ним видно, у дохода один источник или несколько.