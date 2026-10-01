Промышленная ипотека под 5%: почему в договоре получается 9% и что проверить бухгалтеру

Ставка в тексте Правил и ставка в договоре — это разные цифры

Правила программы утверждены постановлением Правительства от 06.09.2022 № 1570, и в действующей редакции там по-прежнему написано: 3% для технологических компаний и 5% для остальных. Именно эту цифру повторяют региональные памятки.

Порядок расчёта при этом изменился. Минпромторг формулирует его так: если ключевая ставка Банка России превышает 10%, льготная ставка для заёмщика возрастает в зависимости от значения ключевой; если ключевая не превышает 10% — применяется прежняя базовая ставка 3% и 5%. Новый порядок применяется к кредитам, взятым после 22 апреля 2024 года.

Практический вывод для расчёта: к базе прибавляется превышение ключевой над 10%. При ключевой 14% годовых получается 7% для технологической компании и 9% для остальных — вместо справочных 3% и 5%. Считать нужно от ключевой ставки на дату начисления процентов, а она меняется, и платёж меняется вслед за ней в обе стороны.

Остальные параметры устойчивее: сумма — до 500 млн рублей, льготный период — не более семи лет, дальше ставка определяется сторонами договора. То есть льгота кончается, а кредит может продолжаться, и это отдельная строка в финансовой модели.