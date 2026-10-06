Директор сказал «готовь документы на кредит»: что бухгалтеру проверить до первой заявки

Заявку на кредит в банк несёт директор, а собирает её бухгалтер. И почти всегда — в тот момент, когда решение уже принято: банк выбран, сумма названа, сроки горят. Между тем добрая половина причин будущего отказа видна именно в учёте, и увидеть их можно за час до того, как уйдёт первый пакет документов.
Ниже — то, что банк посмотрит в вашей компании, разложенное на вопросы, ответы на которые у бухгалтерии уже есть. Порядок здесь важнее полноты: каждый следующий пункт имеет смысл, только если закрыт предыдущий.
Банк спрашивает не «сколько», а «из чего вернёте»
Формулировка «деньги на развитие» — это не цель, а её отсутствие. Банк оценивает источник погашения: из каких поступлений вернётся долг, какая у этих поступлений регулярность и что произойдёт с ними, если сорвётся один контракт. Поэтому первый вопрос директору звучит скучно: на что конкретно нужны деньги — товар, сырьё, зарплата, аренда, исполнение контракта, техника, закрытие кассового разрыва.
От ответа зависит не ставка, а сам продукт. И выбранный не по цели продукт ломает заявку раньше, чем её успевает посмотреть кредитный комитет.
Зачем нужны деньги
Что обычно считают
Где ломается
Закупка, сырьё, кассовый разрыв
Оборотный кредит
Выручка падает, нагрузка уже высокая, цель нельзя подтвердить безналом
Потребность приходит волнами
Кредитная линия или овердрафт
Поступления нерегулярные, стабильного погашения банк не видит
Крупная сумма, беззалоговая заявка не проходит
Залог недвижимости или другого актива
Обременения, доли несовершеннолетних, исполнительные производства у собственника
Техника, транспорт, оборудование
Лизинг
Предмет нельзя корректно оформить, бизнес не тянет график платежей
Покупатель платит с отсрочкой
Факторинг
Дебитор мелкий или спорный, поставка не подтверждена
Есть подписанный контракт
Финансирование под контракт
Контракт не бьётся с масштабом компании, маржа слишком тонкая
Обратите внимание на правый столбец: там почти везде стоят цифры, которые считает бухгалтерия, а не коммерческий блок.
Кто заёмщик — и во что обходится переход на физлицо
Заёмщиком может быть ИП, компания или собственник как физическое лицо. У ИП банк смотрит и бизнес, и человека сразу: обороты, отчётность, свежие просрочки. У юридического лица отдельно проверяют саму компанию, директора, учредителей и поручителей — кредитную историю, исполнительные производства, банкротства, участие в других организациях.
Когда бизнес-заявка не проходит, возникает соблазн оформить кредит на собственника как на обычного человека. Здесь есть цена, о которой в разговоре обычно молчат, а бухгалтеру она видна первой.
Во-первых, закон о потребительском кредите применяется по цели займа, а не по статусу заёмщика: кредит, взятый физическим лицом на цели бизнеса, из-под него выпадает (353-ФЗ, статья 1). Вместе с ним уходят и привычные защитные механизмы потребителя.
Во-вторых, заложенное жильё перестаёт быть неприкосновенным: имущественный иммунитет единственного жилья по статье 446 ГПК на ипотеку не распространяется. То есть квартира, которая «точно останется», в залоговой схеме остаётся не точно.
Что банк прочитает в отчётности раньше директора
Минимальная проверка до подачи документов укладывается в семь пунктов, и все они делаются по своим же данным:
обороты по основным расчётным счетам за актуальный период;
налоговая отчётность и прибыль — в той форме, в какой их увидит банк, а не в управленческой;
действующая кредитная нагрузка компании, директора и учредителей;
просрочки, исполнительные производства, банкротства по участникам;
куда уже подавались, когда и с каким результатом;
риски по 115-ФЗ — запросы банка, ограничения по счетам, доля наличных расчётов;
совпадает ли заявленная цель денег с выбранным продуктом.
Самое неприятное в этом списке — расхождение слов с документами. Директор говорит, что просрочек нет, а они есть. Говорит, что подавались один раз, а в кредитной истории видны четыре отказа за месяц. Выручка «по группе компаний» тоже требует проверки: проходной по показателям нередко оказывается совсем другая организация, и подавать надо от неё.
Задача подготовки не в том, чтобы бизнес выглядел лучше. Она в том, чтобы заранее знать, что банк увидит, и выбрать вариант, в котором эти факты складываются логично.
Нагрузку считают не по компании, а по кругу лиц
Частая ошибка — считать долговую нагрузку по балансу организации. Банк считает её шире: к обязательствам компании добавляются личные кредиты директора и учредителей, поручительства по чужим займам, лизинговые платежи и остатки по кредитным картам физических лиц, которые формально к бизнесу отношения не имеют.
Отсюда практическое следствие: ипотека, оформленная собственником весной, может закрыть компании кредит осенью. Если это выяснится после подачи, отказ уже попадёт в историю запросов — и следующая заявка пойдёт с худшими стартовыми условиями.
Реестр МСП — место, где бухгалтер решает больше директора
Государственные программы не отдельный банк, а условия поверх обычного кредита: одни снижают ставку через субсидию, другие дают поручительство вместо вашего залога. Вход в них начинается с формального признака — наличия компании в едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства.
Правила ведения реестра стоит держать в голове именно бухгалтеру (209-ФЗ, статья 4.1). Сведения вносят 10-го числа каждого месяца, а только что зарегистрированные ИП и организации попадают в реестр 10-го числа месяца, следующего за регистрацией. И главное: раз в год, 10 июля, из реестра исключают тех, кто за прошлый год не сдал сведения о среднесписочной численности работников или налоговую отчётность.
То есть несданная вовремя отчётность закрывает доступ к льготной ставке на год вперёд — тихо, без уведомления и задолго до того, как компания соберётся за кредитом.
При этом сама льгота проверяет только формальные условия: статус в реестре, отсутствие банкротства, отрасль, нет ли уже другого льготного кредита. Налоговые долги, слабую отчётность и кредитную историю смотрит банк-исполнитель, и заявки чаще ломаются именно там.
Почему «подадим сразу во все банки» ухудшает следующую попытку
После первого отказа возникает естественное желание разослать заявку веером. Логика понятная: где-нибудь да одобрят. На практике каждый запрос попадает в кредитную историю, и следующий банк видит не только отказ, но и то, что компания обошла рынок за неделю.
Разумный порядок другой: выяснить причину отказа, если банк её называет; сверить её с фактами; убрать стоп-фактор, если он устраним; и только потом идти дальше — в другой банк или в другой продукт. Пауза между подачами здесь работает лучше, чем скорость.
Что из этого стоит сделать до разговора с директором
Подготовка к кредиту — это не пакет документов, а четыре ответа: зачем нужны деньги, из чего они вернутся, кто заёмщик и что банк увидит в цифрах. Первые три даёт директор, четвёртый — только бухгалтерия, и именно он чаще всего определяет исход.
Поэтому разумно посмотреть обороты, нагрузку по кругу лиц и статус в реестре МСП до того, как уйдёт первая заявка. Проверка занимает час. Отказ, попавший в кредитную историю, стоит месяцев.