Директор сказал «готовь документы на кредит»: что бухгалтеру проверить до первой заявки

Заявку на кредит в банк несёт директор, а собирает её бухгалтер. И почти всегда — в тот момент, когда решение уже принято: банк выбран, сумма названа, сроки горят. Между тем добрая половина причин будущего отказа видна именно в учёте, и увидеть их можно за час до того, как уйдёт первый пакет документов.

Ниже — то, что банк посмотрит в вашей компании, разложенное на вопросы, ответы на которые у бухгалтерии уже есть. Порядок здесь важнее полноты: каждый следующий пункт имеет смысл, только если закрыт предыдущий.