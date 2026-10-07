Почему банк дал под залог помещения на треть меньше оценки: разбор по нормам

Компания приносит отчёт об оценке на нежилое помещение: 40 млн рублей. Просит под него 30 млн. Банк одобряет 22. Первая реакция у собственника и у финансовой службы одинаковая — банк экономит, оценщик работает на банк. На самом деле обе цифры честные, просто считались они от разных величин, и обе величины описаны в нормативных актах. Разберу арифметику по шагам: она пригодится, когда нужно заранее прикинуть лимит под залог и объяснить его директору.
Рыночная стоимость и справедливая стоимость залога — это не одно и то же
Оценщик в отчёте определяет рыночную стоимость. Статья 3 закона от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» описывает её как наиболее вероятную цену, по которой объект может быть отчуждён на открытом рынке в условиях конкуренции, когда стороны действуют разумно и располагают всей нужной информацией. Про срок продажи в определении нет ни слова. Продавец вправе ждать своего покупателя хоть два года.
Банк работает с другой величиной. Пункт 2.3 Положения Банка России от 28.06.2017 № 590-П требует, чтобы во внутренних документах кредитной организации был описан порядок и периодичность определения справедливой стоимости залога. Там же эта стоимость и определена: цена, по которой залогодатель, имея полную информацию о стоимости имущества и не обязанный его продавать, согласен был бы его продать, а покупатель, столь же осведомлённый и не обязанный покупать, согласен был бы приобрести — и вот ключевой хвост нормы — «в разумно короткий срок, не превышающий 365 календарных дней».
Год — это потолок. Производственный корпус, который в вашем районе экспонируется полтора года, в рамку не помещается, и для целей залога его стоимость сжимается независимо от того, что написано в объявлениях о похожих объектах.
Из того же пункта 2.3 следует второе, менее очевидное. Порядок и периодичность определения справедливой стоимости банк устанавливает сам, своими внутренними документами. Поэтому два банка по одному и тому же зданию называют разные суммы, и оба правы: это не ошибка одного из них, а разные методики, которые нормативный акт прямо разрешает. Спорить тут не с чем, а вот сравнивать условия имеет смысл.
Откуда берётся дисконт: считаем с конца, со сценария взыскания
Коридор «дают 60–70 % от оценки» не выдуман кредитными комитетами. Он выводится из процедуры, описанной в законе от 16.07.1998 № 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)». Посмотрите на сделку с конца — со сценария, в котором заёмщик перестал платить и объект продают с торгов.
Первый шаг — статья 54. Суд, обращая взыскание, указывает начальную продажную цену, и норма прямая: если начальная продажная цена определяется на основании отчёта оценщика, она устанавливается равной восьмидесяти процентам рыночной стоимости имущества, определённой в отчёте. То есть торги стартуют не со 100 % оценки, а с 80 %. Во внесудебном порядке планка та же — пункт 10 статьи 59 повторяет восемьдесят процентов, если стороны не договорились об ином.
Второй шаг — статья 58. Если первые торги не состоялись, назначают повторные, и начальная продажная цена на них снижается на 15 процентов. От исходной оценки остаётся около 68 %.
Третий шаг — та же статья 58. Когда и повторные торги объявлены несостоявшимися, залогодержатель вправе оставить имущество за собой по цене не более чем на 25 процентов ниже начальной продажной цены на первых торгах. Считаем: 80 % минус четверть — это 60 % рыночной стоимости.
Вот и весь секрет. Дно законной процедуры взыскания лежит около 60 % рыночной цены. Выдавать под объект сумму, близкую к его полной стоимости, для кредитора бессмысленно — при плохом сценарии он не вернёт свои деньги. Сверху ложится ещё одно требование: пункт 6.7 Положения № 590-П предписывает учитывать обеспечение за вычетом предполагаемых расходов, связанных с его реализацией. Госпошлина, торги, хранение, время — всё это тоже уходит из вашей суммы.
Категория качества обеспечения: почему под цех дают меньше, чем под квартиру
Механизм, который двигает цифру сильнее всего, заёмщику обычно не объясняют. Выдавая кредит, банк формирует резерв на возможные потери — замораживает собственные деньги. Хорошее обеспечение резерв уменьшает, слабое почти нет. Пункт 6.7 Положения № 590-П задаёт коэффициенты: для обеспечения I категории качества он равен единице, для II категории — 0,5. Залог второй категории списывает только половину своей стоимости, а значит, кредит под него обходится банку дороже — отсюда и осторожность с суммой, и ставка.
Что определяет категорию, написано в пункте 6.3.1. Залог вещей относится к обеспечению II категории качества при наличии устойчивого рынка и (или) иных достаточных оснований считать, что предмет залога может быть реализован в срок, не превышающий 365 календарных дней со дня возникновения основания для обращения взыскания. Второе условие сквозное: юридическая документация по залоговым правам не должна содержать условий, препятствующих реализации этих прав.
Разберите формулировку на части — каждая бьёт по своему типу объекта.
Устойчивый рынок. У типовой квартиры в городе он есть: сделки идут каждый месяц, аналогов много, цена понятна заранее. У производственного корпуса на окраине райцентра рынка нет — покупателей единицы, сделки редкие, цена рождается в переговорах.
Реализуемость за год. Прямой тест на ликвидность. Земельный участок без коммуникаций, отдельно стоящее здание под узкую технологию, объект в промзоне без подъезда — по ним год выглядит оптимистично.
Чистая документация по залоговым правам. Здание на чужой земле, аренда участка с истекающим сроком, назначение земли, не совпадающее с фактическим использованием. Технически объект есть, юридически его трудно продать.
В том же пункте есть строка, которую полезно знать заранее: наличие или отсутствие договора страхования предмета залога может рассматриваться как дополнительный фактор при оценке качества обеспечения. Страховка не поднимает стоимость объекта, но в оценке качества работает в плюс.
Отдельно про цифру 70 %, которую заёмщики слышат от менеджеров и считают выдумкой. Она есть в тексте: пункт 6.2.1 относит к обеспечению I категории качества недвижимость, обеспечивающую обязательства по договору ипотечного жилищного кредитования, при соблюдении соотношения величины основного долга и справедливой стоимости залога не более 70 процентов. Оговорка для честности: норма написана про жилищное кредитование, а не про любой залог подряд. Но логику регулятора она показывает — выше 70 % обеспечение перестаёт считаться первоклассным, и банки переносят эту планку на другие залоговые продукты уже своими внутренними документами.
Когда залог не идёт в зачёт вообще
Есть ситуации, в которых обеспечение не «оценивается ниже», а обнуляется. Их перечисляет пункт 6.5 Положения № 590-П, и список заканчивается открытой строкой про иные существенные обстоятельства — так что аргумент «моего случая в перечне нет» слабый. Три пункта встречаются чаще прочих.
Первый — у банка нет юридической возможности реализовать права по залогу. Спорные права, постройки, которых нет в реестре, обременения, мешающие обращению взыскания. Второй — есть основания считать, что реализовать права нельзя без существенных потерь суммы обеспечения; это про объекты, которые уходят только с огромной скидкой. Третий — в отношении залогодателя идут процедуры банкротства: здесь обеспечение выпадает целиком, сколько бы объект ни стоил.
Практический вывод из этого пункта экономит недели и деньги: до заказа отчёта об оценке проверяйте документы на объект, а не спорьте о его цене. Отчёт платный и имеет смысл по объекту, который банк в принципе готов взять в залог. Если по документам объект не идёт, самый подробный отчёт эту проблему не закроет.
Что роняет стоимость и что чинится до заявки
В залоговых сделках список проблем повторяется из года в год, и почти всегда собственник узнаёт о них последним — уже после оплаты отчёта.
Постройки, которых нет в документах. Пристрой, надстроенный этаж, ангар на участке. Не зарегистрированы — в стоимость обеспечения не войдут.
Земля под объектом. Аренда с истекающим сроком, назначение участка не совпадает с фактическим использованием, границы не установлены. По зданию это бьёт сильнее, чем его собственное состояние.
Записи в реестре недвижимости. Старые обременения, расхождения в площади, незакрытые вопросы наследства. Это зона пункта 6.5 — риск, что обеспечение не зачтут совсем.
Свойства самого помещения. Неузаконенная перепланировка, нетиповой объект, апартаменты — тянут цифру вниз одинаково и в залоге, и в ипотечной сделке.
Поправимо до заявки: зарегистрировать постройки, продлить или переоформить аренду участка, привести назначение земли в соответствие с фактическим использованием, снять погашенные обременения, выправить площадь по документам. Непоправимо: расположение, тип объекта и состояние рынка в вашем городе.
Сумма упирается не только в залог
Частая ошибка в расчётах — умножить стоимость объекта на ожидаемый процент и считать результат одобренной суммой. Банк считает две суммы: сколько позволяет залог и сколько позволяет денежный поток, — и берёт меньшую. Залог отвечает за возврат долга при плохом сценарии, за обслуживание кредита в нормальном сценарии отвечает выручка и долговая нагрузка. Дорогое здание не отменяет проверку финансов, и компания с хорошим объектом регулярно получает предложение меньше ожидаемого именно по этой причине, а не из-за отчёта оценщика.
Разводить эти две причины полезно до подачи заявки. Если лимит режет долговая нагрузка, работа идёт с обязательствами и структурой сделки. Если лимит режет залог — работа идёт с объектом и документами по нему. Это разные задачи и разные сроки.
Переоценка после выдачи — не придирка, а норма
Пункт 6.4 Положения № 590-П: справедливая стоимость залога, относящегося к I и II категориям качества обеспечения, определяется кредитной организацией на постоянной основе, но не реже одного раза в квартал, и её изменение учитывается при определении размера резерва.
Для заёмщика это значит, что залоговая история не заканчивается в день выдачи. Банк вправе периодически запрашивать документы по объекту, требовать доступ для осмотра, а при заметном падении стоимости — обсуждать дополнительное обеспечение. Такие условия обычно прописаны в кредитном договоре, и читать их нужно до подписания, а не в момент, когда придёт запрос. Работает переоценка и в обратную сторону: выросшая стоимость объекта — аргумент в разговоре об увеличении лимита или о пересмотре ставки.
Если цифра не сошлась
Порядок действий, который экономит время и деньги.
Спросите, от какой величины считали. Одна фраза — какая стоимость обеспечения принята и какая доля от неё пошла в расчёт — разделяет два разных случая: занижена оценка объекта или применён глубокий дисконт из-за категории качества.
Проверьте документы, а не цену. Постройки, земля, перепланировка, записи в реестре. Чаще всего сумма проседает здесь, и это поправимо.
Посмотрите, не упирается ли всё в финансы. Если ограничитель — долговая нагрузка, работа с объектом не даст ничего.
Сравните условия в нескольких банках. Методика определения справедливой стоимости у каждого своя, это прямо следует из пункта 2.3. Разброс по одному объекту бывает заметным.
Рассмотрите другой объект или второго залогодателя. Более ликвидная недвижимость иногда решает задачу быстрее, чем спор об оценке.
Чего делать не стоит — заказывать повторные отчёты подряд в надежде на цифру побольше. Если сумму режет категория качества обеспечения или финансовое состояние, новый отчёт не изменит ничего, а деньги уйдут.
Главное, что стоит забрать из этого разбора: дисконт банка говорит не о том, сколько стоит ваш объект, а о том, сколько за него получится выручить за год и без участия собственника. Поэтому разговор с кредитором продуктивнее начинать не с площади и ремонта, а с документов на объект и земли под ним — именно они двигают категорию качества, а вместе с ней и сумму.