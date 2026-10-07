Почему банк дал под залог помещения на треть меньше оценки: разбор по нормам

Рыночная стоимость и справедливая стоимость залога — это не одно и то же

Оценщик в отчёте определяет рыночную стоимость. Статья 3 закона от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» описывает её как наиболее вероятную цену, по которой объект может быть отчуждён на открытом рынке в условиях конкуренции, когда стороны действуют разумно и располагают всей нужной информацией. Про срок продажи в определении нет ни слова. Продавец вправе ждать своего покупателя хоть два года.

Банк работает с другой величиной. Пункт 2.3 Положения Банка России от 28.06.2017 № 590-П требует, чтобы во внутренних документах кредитной организации был описан порядок и периодичность определения справедливой стоимости залога. Там же эта стоимость и определена: цена, по которой залогодатель, имея полную информацию о стоимости имущества и не обязанный его продавать, согласен был бы его продать, а покупатель, столь же осведомлённый и не обязанный покупать, согласен был бы приобрести — и вот ключевой хвост нормы — «в разумно короткий срок, не превышающий 365 календарных дней».

Год — это потолок. Производственный корпус, который в вашем районе экспонируется полтора года, в рамку не помещается, и для целей залога его стоимость сжимается независимо от того, что написано в объявлениях о похожих объектах.

Из того же пункта 2.3 следует второе, менее очевидное. Порядок и периодичность определения справедливой стоимости банк устанавливает сам, своими внутренними документами. Поэтому два банка по одному и тому же зданию называют разные суммы, и оба правы: это не ошибка одного из них, а разные методики, которые нормативный акт прямо разрешает. Спорить тут не с чем, а вот сравнивать условия имеет смысл.