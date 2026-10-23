Сотрудник берет кредит «без справок о доходах»: какие бумаги банк в 2026 году все равно попросит у бухгалтерии

«По двум документам» означает идентификацию, а не отказ от оценки дохода

Второй документ нужен банку, чтобы убедиться, что перед ним тот самый человек. Обычно это СНИЛС, ИНН, загранпаспорт или водительское удостоверение в дополнение к паспорту РФ. Два документа снижают риск выдачи по чужому или поддельному паспорту. Доход второй документ не подтверждает.

При этом обязанность оценить, потянет ли заёмщик платёж, с банка никто не снимал. Раз справки нет, он собирает картину сам:

скоринг: возраст, стаж на текущем месте, имущество, поведение по прошлым кредитам;

кредитная история и кредитный рейтинг;

поступления по счетам, если человек его клиент;

доход, заявленный в анкете.

Заявленную в анкете цифру банк не обязан принимать на веру. Сумму он ограничивает через показатель долговой нагрузки, ПДН: отношение всех платежей по кредитам к доходу. Если платежи превышают половину дохода, банк обязан письменно предупредить заёмщика о риске, а при высокой нагрузке отказывает. Когда доход не подтверждён, в расчёт идёт минимальная цифра, и лимит получается скромным.

Отсюда первое, что стоит сказать сотруднику: без справки кредит возможен, но условия хуже. Сумма меньше, ставка выше, срок короче. Это плата банку за неопределённость.