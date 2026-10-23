Сотрудник берет кредит «без справок о доходах»: какие бумаги банк в 2026 году все равно попросит у бухгалтерии

Знакомая сцена: сотрудник заходит в бухгалтерию с телефоном в руке. Банк в рекламе обещал кредит без справок о доходах, заявку он подал по паспорту и второму документу, а теперь ему пишут, что нужно подтверждение дохода. Он просит «какую-нибудь бумагу, чтобы прошло», и вопрос, какая бумага нужна на самом деле, падает на бухгалтера.
Ниже разберу, что стоит за формулой «по двум документам», почему в 2026 году она работает хуже, чем раньше, и какие документы о доходе банки принимают вместо классической справки 2-НДФЛ.
«По двум документам» означает идентификацию, а не отказ от оценки дохода
Второй документ нужен банку, чтобы убедиться, что перед ним тот самый человек. Обычно это СНИЛС, ИНН, загранпаспорт или водительское удостоверение в дополнение к паспорту РФ. Два документа снижают риск выдачи по чужому или поддельному паспорту. Доход второй документ не подтверждает.
При этом обязанность оценить, потянет ли заёмщик платёж, с банка никто не снимал. Раз справки нет, он собирает картину сам:
скоринг: возраст, стаж на текущем месте, имущество, поведение по прошлым кредитам;
кредитная история и кредитный рейтинг;
поступления по счетам, если человек его клиент;
доход, заявленный в анкете.
Заявленную в анкете цифру банк не обязан принимать на веру. Сумму он ограничивает через показатель долговой нагрузки, ПДН: отношение всех платежей по кредитам к доходу. Если платежи превышают половину дохода, банк обязан письменно предупредить заёмщика о риске, а при высокой нагрузке отказывает. Когда доход не подтверждён, в расчёт идёт минимальная цифра, и лимит получается скромным.
Отсюда первое, что стоит сказать сотруднику: без справки кредит возможен, но условия хуже. Сумма меньше, ставка выше, срок короче. Это плата банку за неопределённость.
Что поменялось в 2026 году
Многие тексты про кредиты без справок написаны по прежним правилам, и сотрудники приходят с ожиданиями прошлого года.
С 1 апреля 2026 года банки заметно ужесточили оценку заявок без подтверждённого дохода. Экономист Эльвира Глухова в материале Банки.ру оценила это так: «банки уже отклоняют более 80% заявок» такого типа.
С 1 июля 2026 года убран упрощённый подход, при котором банк брал доход, заявленный самим заёмщиком, и сверял его со среднедушевыми показателями по региону. Порядок расчёта среднемесячного дохода регулятор прописал отдельно, в Указании Банка России № 7286-У. Выписку по счёту теперь принимают только для определённых видов дохода: зарплаты, пенсии, социальных выплат и арендных платежей. Разовые переводы от физлиц банк доходом не считает.
Практический итог: схема «напишу в анкете доход побольше» почти перестала работать. Банк либо попросит хоть какое-то подтверждение, либо посчитает нагрузку по минимуму и одобрит небольшую сумму, либо откажет. Поэтому сотрудник и возвращается в бухгалтерию.
Какие документы о доходе принимают вместо 2-НДФЛ
Справка 2-НДФЛ остаётся самым привычным вариантом, но не единственным. Рабочие способы, от простого к трудоёмкому:
Справка по форме банка. Работодатель заполняет бланк самого банка вместо государственной формы. Многие банки принимают её наравне со справкой из налоговой. Условие одно: работодатель должен согласиться её подписать, и подпись означает ответственность за цифры.
Выписка по зарплатной карте. Если зарплата регулярно приходит на карту, выписка это покажет. Важна регулярность и вид поступления, а не разовые суммы.
Сведения о состоянии индивидуального лицевого счёта из СФР. Заказываются бесплатно через Госуслуги и показывают официальные отчисления. Хорошо работают как дополнительное доказательство белого дохода.
Справка о доходах из приложения «Мой налог», если человек самозанятый.
Налоговая декларация, если он ИП. Здесь тонкость: на упрощёнке и патенте реальный доход часто выше видимого в отчётности, а банк смотрит на бумагу.
Статус зарплатного клиента. Если зарплата идёт на карту того банка, куда подана заявка, он видит поступления сам и справку чаще всего не просит.
Нередко хватает связки из двух способов: справка по форме банка плюс выписка по карте закрывают вопрос дохода и без 2-НДФЛ.
Где граница, которую бухгалтерии переходить нельзя
Иногда просьба звучит прямо: «нарисуйте справку побольше». Поддельная справка о доходах для получения кредита подпадает под статью 159.1 УК РФ, мошенничество в сфере кредитования. Банки сверяют данные с базами Социального фонда и налоговой, расхождение вскрывается, а заёмщик вместо кредита получает отметку, которая мешает ему во всех банках сразу.
Если сотрудник рассказывает, что какой-то посредник «сделает 2-НДФЛ для банка» или берёт деньги вперёд за «гарантированное одобрение без справок», это тоже повод остановить разговор. Добросовестная помощь начинается с разбора ситуации, а оплата идёт по результату, без предоплаты.
Отдельная ловушка: микрозаймы как запасной выход. Законный потолок ставки по ним 0,8% в день, это около 292% годовых. С 30 000 рублей на месяц только процентов набегает больше 7 000. К тому же и МФО в 2026 году всё чаще просят подтвердить доход.
Что посоветовать сотруднику до подачи заявки
Бухгалтер не обязан консультировать по кредитам, но короткая подсказка экономит всем время, потому что каждый отказ снижает скоринг и следующая заявка проходит хуже. Порядок такой:
Собрать хотя бы одно подтверждение дохода: справку по форме банка, выписку по карте, выписку из СФР или справку из «Мой налог». Даже одно доказательство сильно меняет картину против «совсем без ничего».
Проверить свою кредитную историю. По закону 218-ФЗ это бесплатно два раза в год в каждом бюро, удобнее всего через Госуслуги. Без справки банк смотрит в историю особенно внимательно, и забытая просрочка или чужой кредит всплывут в самый неудобный момент.
Снизить нагрузку: закрыть мелкие займы и уменьшить лимиты по кредитным картам. Даже неиспользованный лимит поднимает расчётный ПДН и режет доступную сумму.
Начать с банка, куда приходит зарплата. Там доход подтверждать проще всего.
Не подавать заявки веером в пять банков подряд. Один продуманный заход лучше серии отказов.
Если нужна крупная сумма, а белого дохода на бумаге мало, беззалоговый кредит без справок почти наверняка не подойдёт. В такой ситуации банки готовы обсуждать кредит под залог недвижимости или автомобиля: при обеспечении банк смотрит прежде всего на объект, а требования к подтверждению дохода мягче. Но и риск другой: при невозврате залог продают через суд, поэтому сначала стоит честно посчитать платёж, который человеку по силам. Ещё один вариант: поручитель или созаёмщик с подтверждённым доходом, с пониманием, что при просрочке долг ляжет и на него.
Главное, что стоит донести: «без справок» описывает формат подтверждения дохода, а не его отсутствие. В 2026 году банк всё равно хочет видеть, на что человек будет платить, и бухгалтерия здесь помогает не «бумагой, чтобы прошло», а честными документами о том доходе, который у сотрудника действительно есть.