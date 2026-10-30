Сотрудник ушел на сво, семья просит справку для ипотеки: какой доход банк возьмет на самом деле

В бухгалтерию приходит жена сотрудника, который сейчас служит по контракту. Семья нашла квартиру, банк просит подтвердить доход, и она просит справку 2-НДФЛ за последние месяцы, пока муж ещё числился у вас. Выдать справку несложно. Сложнее понять, поможет ли она заявке или, наоборот, запутает её.

Короткий ответ: для действующего военнослужащего основной доход для банка это денежное довольствие, а не прежняя зарплата. Справка с гражданского места работы показывает доход, которого у человека уже нет, и банк это видит.