Сотрудник ушел на сво, семья просит справку для ипотеки: какой доход банк возьмет на самом деле

В бухгалтерию приходит жена сотрудника, который сейчас служит по контракту. Семья нашла квартиру, банк просит подтвердить доход, и она просит справку 2-НДФЛ за последние месяцы, пока муж ещё числился у вас. Выдать справку несложно. Сложнее понять, поможет ли она заявке или, наоборот, запутает её.
Короткий ответ: для действующего военнослужащего основной доход для банка это денежное довольствие, а не прежняя зарплата. Справка с гражданского места работы показывает доход, которого у человека уже нет, и банк это видит.
Откуда банк возьмёт доход военнослужащего
У военнослужащего есть свой канал: справка 2-НДФЛ формируется в личном кабинете военнослужащего, вход по номеру жетона и паролю. Документ подписан усиленной квалифицированной электронной подписью, его прикладывают к заявке напрямую, без похода в бухгалтерию части.
Второй принимаемый документ: справка о денежном довольствии от воинской части. Требования у банков разные: одни берут её без вопросов, другие просят дополнительные подтверждения. В анкете в поле работодателя обычно достаточно указать «военнослужащий Минобороны», без подробностей о части и должности.
Поэтому разумный ответ семье звучит так: справку мы дадим, если банк её прямо запросил, но основой заявки должна стать справка из личного кабинета военнослужащего.
Почему Госуслуги здесь подводят
Многие банки предлагают подтвердить доход в один клик через Госуслуги. Для действующего военнослужащего этот путь лучше не выбирать. Система может подтянуть данные Социального фонда со старого гражданского места работы, которое человек уже покинул.
Банк видит в выписке прежнего работодателя и одну картину дохода, а в анкете другую. Такое расхождение не ускоряет одобрение, а порождает вопросы. Если семья уже подала заявку через Госуслуги и получила запрос на пояснения, стоит переподать её с документом из личного кабинета военнослужащего.
У части банков есть и более мягкий путь: подача с отложенной загрузкой документов, когда при хорошей кредитной истории справку о доходе на старте не запрашивают вовсе.
Какие программы действительно работают
Вокруг ипотеки для участников СВО много шума, и семья часто приходит с ожиданием «государство даёт два процента всем». Реальная картина скромнее:
Военная ипотека через НИС. Для служащих по контракту, включённых в накопительно-ипотечную систему. Государство переводит взносы на именной счёт, из них формируется первоначальный взнос и гасится большая часть платежей. Статус включения в реестр стоит проверять в личном кабинете на портале военной ипотеки, а не со слов сослуживцев: реестр обновляется не мгновенно.
Семейная ипотека. Участник СВО оформляет её на общих условиях программы. Статус участника боевых действий не заменяет требование к возрасту ребёнка и не отменяет его.
Дальневосточная и арктическая ипотека. Ставка 2% привязана к региону покупки жилья, а не к статусу участника СВО.
Региональные меры. Для новых регионов, Курской и Белгородской областей часть мер действует, часть анонсирована.
Единая федеральная льготная ипотека для всех участников СВО на момент подготовки материала оставалась обсуждаемой мерой: старт переносили, называли разные ставки в зависимости от выслуги. Если семье предлагают «федеральную ипотеку под 2% для участников СВО» вне Дальнего Востока, Арктики и региональных программ, стоит спросить банк, на каком основании это делается.
Сделка без участника: доверенность от командира
Сам заёмщик на сделку приехать не может, и это не препятствие. Банк допускает оформление через доверенное лицо, нужны паспорт доверенного лица и доверенность. По статье 185.1 Гражданского кодекса доверенности военнослужащих, удостоверенные командиром (начальником) воинской части, приравниваются к нотариально удостоверенным. Ехать к нотариусу не обязательно, банк обязан принять такой документ наравне с нотариальным.
Подводный камень в формулировках. У части банков есть собственный шаблон доверенности с перечнем разрешённых действий: подписание договора, получение документов, регистрация сделки. Доверенность «в общих словах» банк может вернуть на переоформление, а из зоны службы это недели. Шаблон стоит запросить у банка до того, как документ поедет к командиру.
Если доверенность не оформили заранее, родственник обращается к юристам ближайшей войсковой части с запросом на подтверждение статуса военнослужащего, после чего командир подписывает доверенность на месте. Почти для всех дальнейших действий понадобится выписка из журнала боевых действий, её лучше запросить заранее. Часть крупных банков подписывает ипотечный договор дистанционно.
Страховка, о которой узнают слишком поздно
Стандартная страховка жизни, которую банк подключает к ипотеке, исключает риски боевых действий. Это прописано в разделе исключений договора. Отдельная страховка на случай гибели в зоне боевых действий является самостоятельным продуктом, ориентировочно около 100 тысяч рублей. Выгодоприобретателем назначается родственник, выплата идёт на номинальный счёт через органы опеки. Для военнослужащих обычно действует и надбавка к страховому тарифу по ипотеке, около 1% сверх стандартного.
Если ипотека уже оформлена до отправки на службу, имеет смысл отдельно уточнить у страховой, покрывает ли действующий полис этот риск.
Если банк отказал
Банк оценивает программу и заёмщика отдельно. Даже при полном праве на льготу отказ может прийти из-за кредитной истории или долговой нагрузки: действующих кредитов, просрочек, большого числа заявок за короткий срок. Подавать тот же пакет в тот же банк повторно бессмысленно. Сначала нужно понять, что именно смотрел банк, и при необходимости снизить нагрузку рефинансированием до новой заявки.
Что сверить до подачи
Статус в реестре НИС на дату подачи, если речь о военной ипотеке.
Требования конкретного банка к подтверждению дохода: справка из личного кабинета, справка о довольствии или подача без справки.
Форму доверенности под шаблон банка.
Кредитную историю: действующие кредиты, просрочки, недавние заявки.
Для бухгалтерии вывод простой. Справку о прошлом доходе выдать можно, но объяснить семье стоит главное: у военнослужащего свой источник подтверждения дохода, и именно его банк ждёт. Пять минут такого разговора экономят семье месяц переписки с банком.