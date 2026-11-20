С января отгрузки идут по ставке 22 %, а часть договоров поставки подписана ещё осенью, с ценой «включая НДС». Директор видит прежние обороты и не понимает, почему на налог перестало хватать. Объяснять это придётся бухгалтеру, и лучше с цифрами на одном листе.
Ниже порядок расчёта для оптовой компании на общей системе: сколько теряется на старых ценах, в какой месяц квартала касса уходит в минус и что из этого нести директору. Ставки взяты из Налогового кодекса в действующей редакции, сверяйте их на день расчёта.
Почему дата договора ничего не решает
Ставка 22 % применяется к отгрузкам с 1 января 2026 года (пункт 3 статьи 164 НК). Когда подписан договор, значения не имеет: январская поставка по ноябрьскому договору уже облагается по новой ставке. Если цена в нём записана «включая НДС», налог выделяют из неё по расчётной ставке 22/122. Это примерно 18,03 % от цены, а при прежних 20/120 было около 16,67 %.
Опт особенно чувствителен к этому, потому что прайсы и договоры поставки здесь пересматривают раз в квартал, а то и реже. Сам по себе рост ставки убытком не становится: когда цена поднялась вместе с налогом, покупатель на общей системе просто принимает к вычету большую сумму. Теряет продавец там, где цена осталась прежней.
Сколько стоит один миллион по старой цене
Условный расчёт, не данные конкретной компании. Отгрузка на 1 000 000 рублей с НДС по цене, которую не меняли:
при 20 % внутри цены сидело 166 667 рублей налога, выручка без НДС составляла 833 333 рубля;
при 22 % налога уже 180 328 рублей, выручка без НДС 819 672 рубля;
разница 13 661 рубль с каждого миллиона, то есть около 1,37 % от цены.
Для директора эту цифру стоит перевести в прибыль. Если маржа по таким позициям 5 % от выручки без НДС, новая ставка забирает почти треть заработка с них. Поэтому первый документ к разговору: реестр договоров с ценой «включая НДС», которые после 1 января никто не пересматривал, и оборот по ним за квартал. Оборот умножаете на 1,37 % и получаете потерю в рублях.
Три причины, по которым 28-го не хватает денег
Потеря маржи только часть картины. Кассовый разрыв у оптовика собирается из трёх вещей, и все они сходятся на одной дате.
Первая: отсрочка покупателям. Налог начисляется с отгрузки и уплачивается тремя равными долями до 28-го числа каждого из трёх месяцев после квартала. Сети и крупные покупатели платят через 30-60 дней и позже. Отгрузка последнего месяца квартала с оплатой через 60 дней приносит деньги уже после первого срока налога.
Вторая: закупка. Поставщику компания часто платит вперёд или с короткой отсрочкой. Вычет появится, когда товар принят и есть счёт-фактура, а живые деньги ушли раньше. Перед сезоном это особенно заметно.
Третья: сама доля налога стала больше. Остаток, который в прошлом году держали «под НДС», при тех же оборотах его уже не покрывает.
Лист, который стоит собрать за две-три недели до срока
Считать нужно по платёжному календарю квартала, годовая выручка здесь ничего не покажет. Порядок такой:
НДС к уплате за квартал: налог с продаж минус вычеты по закупкам, делим на три доли.
По каждой крупной отгрузке ставим дату оплаты из договора, а не «примерно через два месяца».
Добавляем оплаты поставщикам, которые выпадают на те же три месяца.
По каждой из трёх дат сравниваем: остаток и поступления против налога, закупок, зарплаты и аренды.
Минус в любой дате и есть разрыв, с суммой и сроком. Если он повторяется из квартала в квартал, дело в модели оборота, один удачный платёж его не исправит.
С чем идти к директору
Решения здесь два, и работают они только вместе. Договоры убирают причину, заёмные деньги дают дожить до того момента, когда новые цены заработают.
По договорам аргумент простой. Покупатель на общей системе принимает выставленный НДС к вычету, поэтому рост ставки из своих денег он в итоге не оплачивает. Ему важно, чтобы цена без НДС осталась прежней. Налоговый кодекс пересчёт цены не регулирует, это вопрос договора, так что разницу надёжнее закрепить допсоглашением. Там, где отсрочка длиннее срока налога, можно обсуждать её сокращение или частичную предоплату: это часто дешевле любого кредита.
По деньгам выбор зависит от того, как устроен разрыв. Повторяющийся каждый квартал закрывают кредитной линией: транш под платёж, погашение с поступлений, лимит открывают заранее. Под сезонную закупку и разрыв длиннее месяца берут оборотный кредит. При крупных покупателях с длинной отсрочкой возможен факторинг, но часть суммы уйдёт в дисконт.
Заявку подают до даты налога. Отрицательное сальдо на едином налоговом счёте или приостановление операций кредитор увидит в выписке сразу. К заявке обычно готовят выписку по счёту за 12 месяцев, декларации по НДС за последние кварталы и реестр дебиторки с датами оплат. Компания, которая приносит расчёт разрыва по датам, получает продукт под реальный срок. Той, что просит срочно дать денег на налог, достаётся то, что успевают оформить.
Одним кредитом без пересмотра цен вопрос не закрыть: компания будет каждый квартал занимать на налог, который могла переложить в цену. А одни переговоры не спасут, если платёж через неделю. Поэтому реестр старых договоров и календарь трёх дат лучше положить директору на стол вместе.