С января отгрузки идут по ставке 22 %, а часть договоров поставки подписана ещё осенью, с ценой «включая НДС». Директор видит прежние обороты и не понимает, почему на налог перестало хватать. Объяснять это придётся бухгалтеру, и лучше с цифрами на одном листе.

Ниже порядок расчёта для оптовой компании на общей системе: сколько теряется на старых ценах, в какой месяц квартала касса уходит в минус и что из этого нести директору. Ставки взяты из Налогового кодекса в действующей редакции, сверяйте их на день расчёта.