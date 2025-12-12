Товарный знак: когда суду не по зубам отменить правовую охрану

Говорят, в суде все средства хороши. Если вам предъявлен иск о нарушении прав на товарный знак, напрашивается атака: оспорить сам факт правовой охраны такого знака. Нет охраны - нет нарушения.

Представим, что вы торгуете на маркетплейсе электротоварами: закупаете у оптовика и продаете в розницу. Например, светодиодные лампы.

В карточке товара выставлены фото. На них сами лампы и логотип известного бренда в этом сегменте. Пусть это будет компания "Лампс ЛТД" с логотипом "Ламбусик".

("Ламбусик" зарегистрирован в России как товарный знак.)

Ваши успехи в торговле впечатляют. Карточки товаров на виду. Владелец интеллектуальных прав делает свой ход: вам приходит претензия, вы нарушитель, платите компенсацию.

Не договорились, бывает. Секретарь приносит копию искового заявления. Вы ответчик по делу о нарушении интеллектуальных прав "Лампс ЛТД".

Позиция владельца прав неприятно впечатляет.

В деле свидетельство о регистрации товарного знака "Ламбусик", акт адвокатского осмотра веб-сайта маркетплейса и скриншоты вашей карточки товара.

Юрист хватается за голову и выдает идею.

Как-то он встречал сайт ООО "Ламбусик", которое также занимается электротоварами. На сайте налоговой взяли выписку из ЕГРЮЛ: точно, есть такая.

Главное: ООО зарегистрировано на год раньше, чем подана заявка на регистрацию товарного знака "Ламбусик"!

Подготовили возражения на иск.

В центре вашей позиции: признать регистрацию товарного знака незаконной. Основания очевидны –

Гражданский кодекс закрепил основания для отказа в государственной регистрации товарного знака - он не может быть зарегистрирован, если ранее в реестре появилась компания с идентичным наименованием.

Товарный знак "Ламбусик" и фирменное наименование ООО "Ламбусик": полное совпадение! Плюс сегмент рынка тот же.

Идея: не может предъявлять претензии владелец товарного знака, который сам нарушил закон и каким-то образом зарегистрировал товарный знак.

Судебное разбирательство в самом разгаре. С двух сторон ломаются копья, юристы напирают друг на друга. Наконец процесс окончен. Судья встает и...

Ничего.

Вы признаны нарушителем интеллектуальных прав. Закон защитил "Лампс ЛТД". Беспредел?!

Нет. Все в рамках закона. Ларчик открывается просто:

1. Товарный знак зарегистрирован. Закон защищает зарегистрированный товарный знак.

2. Снять правовую охрану с товарного знака можно. И основание вами выбрано верно. Только есть нюанс: сделать это может только Роспатент.

Вы должны оспорить охрану товарного знака в рамках административной процедуры: подать возражения в Роспатент. Тогда удача может развернуться к вам лицом.

Поговорите со своим адвокатом. Он оценит вашу ситуацию и сопроводит обращение в Роспатент.

Адвокат подскажет, есть ли злоупотребление правом со стороны компании "Лампс ЛТД". И это реальный вариант выигрыша дела в текущем процессе.

Сталкивались ли вы с похожей ситуацией: сами или ваши знакомые? Чем все закончилось?

Интересное по теме -

Постановление Суда по интеллектуальным правам, 28 ноября 2025 г. по делу А45-25970/2024.