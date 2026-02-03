Как оспорить в суде цифры по контрафакту, если маркетплейс не дает данные?

Площадка маркетплейса - поле для битвы владельцев товарных знаков и тех, кто использует чужую интеллектуальную собственность.



Когда владелец ловит нарушителя за руку, в арбитражный суд приходит исковое заявление. Как правило, в нем дан расчет компенсации в размере двукратной стоимости контрафактных товаров.



Например, вы разместили картинку с Чебурашкой на продаваемом контрафактном наборе игрушек. Набор стоит 500 рублей. Владелец товарного знака потребует оплатить ему в два раза больше.



Зачастую владелец товарного знака передает суду аналитические данные по продажам нарушителя на маркетплейсе: объему реализованных товаров и выручке продавца.



Нарушитель же понимает, что не на все проданные товары нанесен логотип Чебурашки, есть возвраты товара, продажи контрафакта могли быть ограничены во времени.



Что противопоставить цифрам владельца товарного знака?



1. Самостоятельно собрать цифры самого маркетплейса.



Mpstats и другие сервисы аналитики маркетплейсов могут оперировать только ограниченным объемом данных. Полные данные хранятся у конкретного маркетплейса.



Именно маркетплейс собирает статистику по каждому этапу воронки продаж: от показов до получения товара.



Информацию может запросить адвокат, направив адвокатский запрос.



2. Запросить цифры через суд.



Со ссылкой на коммерческую тайну маркетплейс может не дать вам аналитику.



Закон позволяет запросить помощь суда. Ответ из маркетплейса ляжет в основу вашего ходатайства перед судом.



3. Обжаловать решение суда.



Суд может отказать вам в истребовании данных у маркетплейса. Или запросить информацию, но вынести решение без нее, не дождавшись ответа на свой запрос.



Такое поведение суда - грубое нарушение: закон обязывает суд помочь в сборе доказательств, особенно если запрос суда уже направлен в адрес маркетплейса.



Поговорите со своим адвокатом. Он поможет собрать данные по продажам именно контрафакта. Подготовит ходатайство и проверит законность действий суда по нему.



Интересное по теме –



Постановление Суда по интеллектуальным правам, 21 января 2026 г., по делу А22-4364/2024.



Вам приходилось просить у маркетплейсов статистику для суда? Как они реагируют?