Обзор судебной практики. По следам интересных судебных дел

Как доверенность на управление делами компании влияет на количество судебных споров в ООО? По следам Волгоградского конфликта.

Каждый раз, разрабатывая правовую стратегию, я обновляю соответствующий нормативно-правовой материал и изучаю актуальные судебные дела по данной тематике.

🔍 В центре моего внимания оказался корпоративный спор из Волгограда. Он охватывает десятки дел, начиная от требований предоставить документы и информацию об обществе и заканчивая исключением участника из ООО. В этот перечень входят арбитражные иски о возмещении убытков, недействительности сделок, а также уголовные дела по статьям 160 и 145.1 УК РФ, касающиеся присвоения, растраты и невыплат. Корпоративные конфликты все чаще перерастают в уголовные дела, но сейчас речь не об этом.

⚖️ В компании «Ф», где доли распределены поровну с 2020 года, разгорается корпоративный конфликт. Один из участников посчитал себя главным и решил, что второй ему не нужен. В результате службе безопасности дали команду не допускать второго участника на территорию компании, его телефоны блокируются, информация о деятельности предприятия не предоставляется, средства снимаются со счетов, а имущество продается через подконтрольные компании или родным.

👇 Что происходило в компании в это время?

🔹 По предложению первого участника было созвано собрание для обсуждения досрочной смены директора, но решения не приняли, так как второй участник выступил против кандидатуры нового директора.

🔹 В суде рассматривался иск участника 1 к директору ООО «Ф» о передаче копий финансово-хозяйственных документов компании.

🔹 Директор ООО «Ф» (сын второго участника) признан виновным в уголовных преступлениях по статьям 160 и 145.1 УК РФ за особо крупное присвоение и невыплату зарплат (дело N 1-5/2022 (1-52/2021)) и понес уголовную ответственность.

🔹 Незадолго до своего ареста директор (сын второго участника) оформил своей матери (второму участнику) заверенную нотариальную доверенность.

🔧 Через эту доверенность директор ООО «Ф» передал второму участнику все полномочия директора, обходя установленный порядок выборов единоличного исполнительного органа и без детального указания полномочий. Оспариваемая доверенность прямо разрешает второму участнику выполнять любые функции директора ООО «Ф», предусмотренные Уставом компании.

⚖️Итак, что решил суд?

В деле имеют место согласованные действия аффилированных друг другу лиц руководителя ООО «Ф» и участника 2, направленные на ущемление прав участника 1 с целью лишения его правомочий корпоративного контроля за деятельностью ООО «Ф».

Суд указал, что без решения общего собрания участников общества передача прав на управление Обществом в объеме полномочий единоличного исполнительного органа законом не допускается.

Спорная доверенность была оформлена вскоре после поступления материалов уголовного дела в суд. Суд учел аффилированность представителя (участника 2) по оспариваемой сделке к директору Общества, длительность корпоративного конфликта, условия выдачи доверенности и иные обстоятельства.

🌟 Вердикт суда: оспариваемая доверенность, выданная в нарушение требований Закона об ООО и Устава ООО Ф при наличии признаков злоупотребления правом, является ничтожной сделкой.



Без решения общего собрания участников общества передача прав на управление Обществом в объеме полномочий единоличного исполнительного органа законом не допускается.

Кому интересно, вот номера дел: А12-23049/2022, А12-21639/2022, А12-22605/2022, А12-7308/2024, А12-19651/2024, А12-19813/2024, А12-23003/2024.

Дальше больше, уже в исправительном учреждении неугомонный руководитель выдал участнику 2 новую доверенность, но это уже другая история…

В таких делах нужна трезвая голова, меньше эмоций и неукоснительное соблюдение законодательства. Вот главный ключ к победе.



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