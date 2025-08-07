Налог на бассейны в Греции
Греции действует необычный налог — налог на бассейны. Бассейн здесь считается предметом роскоши и расходует много пресной воды, которая в стране является дефицитным ресурсом.
Этот налог — отдельный ежегодный платёж, который взимается с владельцев недвижимости, на территории которой есть открытый или закрытый бассейн. Сумма налога зависит от площади бассейна и его местоположения.
Основные ставки налога:
Площадь до 20 м² — такие бассейны обычно не облагаются налогом.
От 20 до 50 м² — ставка составляет примерно 80 евро за каждый квадратный метр в год.
Более 50 м² — ставка может достигать 160 евро за 1 кв.м в год (точные суммы зависят от региона).
Важно: для незарегистрированных (неучтённых) бассейнов налог намного выше. Если такой бассейн обнаружат, штраф может составить до 200% от стандартного налога.
Советы владельцам: если вы только планируете построить бассейн, обязательно укажите его в декларации на недвижимость (форма E9). Это поможет избежать штрафов и упростит последующую продажу недвижимости.
Если у вас уже есть недвижимость в Греции или вы только планируете купить дом с бассейном — обратите внимание на эту информацию.
