О  квалификации объектов основных средств как недвижимого имущества для целей налогообложения

Аргументы налогового органа

По материалам дела налоговый орган провел камеральную проверку декларации по налогу на имущество за 2020 год и доначислил налог, пени и штраф по п. 1 ст. 122 НК РФ. Инспекция исходила из того, что отдельные элементы (в частности, охладители/подогреватели воды, природного газа и сивушных масел), участвующие в едином технологическом процессе производства метанола, являются неотъемлемой частью сооружений по производству конечной продукции. Следовательно, отсутствие прочной связи с землей, возможность использования оборудования на других площадках и его создание вне рамок капитального строительства не препятствуют квалификации такого имущества как недвижимого для целей налогообложения.