О  квалификации объектов основных средств как недвижимого имущества для целей налогообложения

По следам интересных судебных дел\Налог на имущество

Решением Арбитражного суда Самарской области от 10.06.2025 г. по делу № А55-19378/2022 был рассмотрен вопрос о квалификации отдельных объектов основных средств – оборудования, функционирующего в составе единого производственного процесса, как объектов недвижимого имущества.

Аргументы налогового органа

По материалам дела налоговый орган провел камеральную проверку декларации по налогу на имущество за 2020 год и доначислил налог, пени и штраф по п. 1 ст. 122 НК РФ. Инспекция исходила из того, что отдельные элементы (в частности, охладители/подогреватели воды, природного газа и сивушных масел), участвующие в едином технологическом процессе производства метанола, являются неотъемлемой частью сооружений по производству конечной продукции. Следовательно, отсутствие прочной связи с землей, возможность использования оборудования на других площадках и его создание вне рамок капитального строительства не препятствуют квалификации такого имущества как недвижимого для целей налогообложения.

Аргументы налогоплательщика

Налогоплательщик оспаривал решение, ссылаясь на правовые позиции, изложенные в определениях ВС РФ от 15.01.2025 № 306-ЭС24-10450 и от 17.01.2025 № 309-ЭС24-16395, нормы ПБУ 6/01 «Учет основных средств», а также на отсутствие записи о правах в ЕГРН.

Позиция суда

Несмотря на взаимоисключающие выводы судебных экспертиз, суд первой инстанции признал решение инспекции правомерным, исходя из следующего:

  1. Налоговое законодательство не содержит исчерпывающих критериев разделения имущества на движимое и недвижимое. Вместе с тем из определений ВС РФ от 22.12.2015 № 304-ЭС15-11476 и от 19.06.2012 № 4-В12-13 следует, что универсальным критерием является документально подтвержденный факт создания (возведения) объекта как недвижимости в установленном порядке на земельном участке, предоставленном для строительства, с получением разрешительной документации и соблюдением градостроительных норм.

  2. По проектной документации спорные объекты являются неотъемлемой частью сооружений по производству метанола, возведенных в рамках капитального строительства и прошедших экспертизу промышленной безопасности в соответствии с Федеральными законами от 30.12.2009 № 384-ФЗ и от 21.07.1997 № 116-ФЗ.

  3. С учетом характеристик, целевого назначения, расположения, неразрывной связи с иными элементами производственного комплекса и фактического использования спорное оборудование подлежит классификации по коду ОКОФ 220.41.20.20.330 «Сооружения химических предприятий» и, в силу п. 6 ПБУ 6/01, не могло быть принято к бухгалтерскому учету как отдельные объекты основных средств.

  4. Правовые позиции, изложенные в определениях ВС РФ от 15.01.2025 № 306-ЭС24-10450 и от 17.01.2025 № 309-ЭС24-16395, к данному спору неприменимы, поскольку они основаны на специальном ведомственном подзаконном регулировании в сфере электросетевого хозяйства. Для производства метанола аналогичные специальные акты отсутствуют.

Дальнейшее развитие дела

Налогоплательщик не согласился с выводами суда. Рассмотрение апелляционной жалобы назначено на 27.08.2025. Будем следить за развитием событий по этому делу.

Дата публикации: 19.08.2025, 21:31

