Новые правила субсидиарной ответственности КДЛ. Часть 2

❗️Начало читайте или тут: https://www.klerk.ru/user/2536019/678070/

Сегодня предлагаю Вашему вниманию 2 часть комментария Обзора Постановления Пленума ВС РФ №42 от 23.12.2025, которое вносит изменения в Постановление Пленума №53 от 21.12.2017 г.:



✅26.6. Не включаются в размер СО требования, где КДЛ доказало, что допущенные им нарушения не могли привести к невозможности погашения таких требований, поэтому отсутствует причинно-следственная связь между противоправным поведением КДЛ и вменяемым размером СО.



✅26.7. Если кредиторы, вступая в отношения с должником, знали о предстоящем, осуществляемом или имевшем место нарушении, которое привело к банкротству, требования таких кредиторов не включаются в размер СО (или размер ответственности уменьшается).



✅26.8. Кредитор, чье требование не вошло в размер СО, не имеет права на погашение своего требования за счет взысканных с КДЛ сумм и на уступку в свою пользу части требования, и не может голосовать на собрании при рассмотрении вопросов о порядке распоряжения правом требования из СО.



✅26.9. Если требование кредитора не учтено в размере СО по причинам, не зависящим от него, он вправе подать свое заявление о дополнительном определении размера СО, напр., когда оно относится к текущим платежам и возникло после объявления судебного акта об определении размера СО; требование кредитора подлежало включению в реестр, но по объективным обстоятельствам срок включения кредитором или АУ был пропущен.



✅26.10. Согласно п.4 ст.34 Закона о банкротстве КДЛ вправе раскрыть свой статус и обратиться в суд с ходатайством о привлечении его к участию в деле о банкротстве; это само по себе не означает признания этого статуса для целей привлечения к СО.



✅26.11. Если КДЛ не воспользовалось своим правом на привлечение к участию в деле о банкротстве, факт последующего привлечения КДЛ в качестве соответчика не является основанием для восстановления срока на обжалование суд.актов. Такое КДЛ, впоследствии привлеченное к СО, не вправе при определении размера ответственности ссылаться на необоснованность требований, включенных в реестр кредиторов.