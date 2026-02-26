За что мужчинам приходится платить? Странные налоги со всего мира. Мы привыкли, что налоги берут с зарплаты, недвижимости или роскоши. Но в некоторых уголках планеты власти подошли к вопросу сбора денег… креативно.

И чаще всего под раздачу попадают именно мужчины.Представляем вам подборку самых необычных налогов, которые существовали (а где-то существуют до сих пор) исключительно для сильной половины человечества.

1. Налог на усы (Великобритания)

Звучит как шутка, но в XVI веке при короле Генрихе VIII это была суровая реальность. Король сам носил бороду, но решил, что иметь растительность на лице — привилегия, за которую нужно платить. Налог был прогрессивным: чем длиннее усы/борода, тем больше денег в казну. Правда, платили в основном те, кто имел хоть какие-то средства. Беднякам разрешалось быть «лохматыми» бесплатно.2. Налог на холостяков (Российская империя и СССР)

2. Знаменитый «налог на бездетность» бил в основном по мужчинам.

В СССР он был введен в 1941 году и официально назывался «Налог на холостяков, одиноких и малосемейных граждан». Мужчины от 20 до 50 лет, не имевшие детей, отдавали государству 6% от зарплаты. Считалось, что раз ты не хочешь повышать демографию, то помогай стране рублем. Просуществовал он до начала 90-х.3.

3.Налог на пиво (Германия, Бавария)

Казалось бы, при чем тут мужчины? Но статистика неумолима: пиво — традиционно мужской напиток. В Баварии до сих пор действует закон о чистоте пива (Reinheitsgebot), а налог на этот напиток приносит огромный доход в бюджет. И хотя юридически платят производители, в чеке на баварском фестивале цену на кружку литра формирует именно «пивной сбор», который оплачивает в первую очередь мужская аудитория.

4. Налог на бороду (Петровская Россия)

Петр I, возвращаясь из Европы, решил искоренить «архаичные» бороды. В 1698 году он ввел налог для всех, кто хочет сохранить растительность на лице. Бородачам выдавался специальный «бородовой знак» — медный жетон, который служил квитанцией об оплате. 🪙 Крестьянам въезд в город с бородой стоил 1 копейку (по тем временам немного), а вот купцам и дворянам приходилось раскошеливаться на огромные суммы — до 100 рублей в год. Не заплатил — бороду могли остричь прилюдно

5. Налог на пудру для париков (Англия, XVIII век)

В XVIII веке джентльмены активно пользовались пудрой для париков. Премьер-министр Уильям Питт Младший, нуждаясь в деньгах на войны с Наполеоном, ввел налог на пудру в 1795 году. Каждый мужчина, желавший появляться в свете с идеально белым париком, должен был купить специальный сертификат. Это ударило по моде — мужчины быстро перестали пудриться, и парики вышли из обихода Конечно, большинство этих налогов уже история. Но они отлично показывают, как государство на протяжении веков искало способы пополнить казну, играя на мужских привычках, социальном статусе или даже внешности.

