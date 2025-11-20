Перенос бизнеса в российскую юрисдикцию: редомициляция и ее ключевые аспекты

Тенденции 2025 года
В январе 2025 года Президент России поручил до 1 апреля внедрить механизм упрощённой редомициляции из «недружественных» юрисдикций. С начала года количество компаний, переносящих деятельность в РФ, стабильно растёт. Среди них есть и крупные корпорации, стремящиеся обеспечить стабильные выплаты дивидендов, сохранить доступ к финансированию и снизить риски, связанные с санкциями.
Преимущества редомициляции для бизнеса:
сохранение всех прав и обязательств без необходимости повторного заключения договоров и лицензирования;
доступ к налоговым льготам и мерам поддержки через САР;
возможность без ограничений выплачивать дивиденды и поддерживать отношения с инвесторами.
Официальное определение редомициляции
Федеральный закон № 290-ФЗ от 3 августа 2018 года «О международных компаниях и международных фондах» определяет редомициляцию как процедуру изменения личного закона иностранного юридического лица путём его государственной регистрации в России. В результате компания получает статус международной компании и при этом сохраняет все свои прежние права, активы и обязательства.
После завершения регистрации российское юридическое лицо продолжает:
исполнять права и обязанности по ранее заключённым договорам, лицензиям и судебным делам;
сохранять корпоративную структуру и устав, при этом допускается использование норм иностранного права внутри корпорации (в части, не противоречащей российскому законодательству).
Важно подчеркнуть, что редомициляция не считается видом реорганизации в понимании Гражданского кодекса РФ, хотя в её основе присутствует элемент преобразования — смена организационно-правовой формы.
Отличие от других процедур
Редомициляция ≠ регистрация нового юридического лица. Иностранная компания не ликвидируется, а переносится целиком, сохраняя правопреемство.
Редомициляция ≠ изменение налогового резидентства. Процесс предполагает не только смену налогового статуса, но и юридическую регистрацию с изменением личного закона.
Законодательная основа редомициляции
Базой для процедуры редомициляции является Федеральный закон от 3 августа 2018 года № 290-ФЗ «О международных компаниях и международных фондах». Этот закон закрепил порядок смены личного закона иностранного юридического лица, условия регистрации в специальных административных районах (САР), правовые последствия переноса, а также требования к отчётности и обязательствам компаний после перехода под российскую юрисдикцию.
Нормативная база неоднократно обновлялась в 2023–2024 годах, что позволило расширить критерии допустимых активов и стран происхождения компаний.
Статус международной компании (МК) присваивается исключительно при регистрации в САР — на острове Русский (Приморский край) и острове Октябрьский (Калининградская область). Эти зоны предлагают особый правовой и налоговый режим:
льготное налогообложение;
преференциальный экспортный режим;
право на валютное нерезидентство;
возможность применения иностранного корпоративного права вплоть до 2039 года.
Упрощённый порядок редомициляции
В ответ на санкционные ограничения в марте 2022 года был введён упрощённый механизм перехода — для регистрации достаточно устава и решения участников. Первоначально режим был временным, но его действие продлено до 31 декабря 2025 года.
После внесения в ЕГРЮЛ компания обязана в течение двух лет исключить себя из иностранного реестра. Несоблюдение этого требования влечёт утрату статуса международной холдинговой компании (МХК) и связанных налоговых льгот. При наличии объективных препятствий возможно продление срока по решению Правительственной комиссии.
Ключевые изменения и сроки:
упрощённый порядок продлён до конца 2025 года;
минимальный порог для создания международных компаний перенесён с 2022 на 1 марта 2024 года;
требования к активам международных фондов снижены с 5 млрд до 500 млн рублей.
Постановления правительства и ФНС
Правительство и налоговые органы также внесли уточнения. Так, Постановление Правительства РФ № 611 от 8 мая 2025 года закрепило особенности отчётности, правила регистрации обособленных подразделений международных компаний и предельные сроки подачи информации.
Условия для редомициляции
1. Возраст компании и юрисдикция
К процедуре допускаются компании, зарегистрированные не позднее 1 марта 2022 года. Для более поздних регистраций возможен иной путь — через инкорпорацию в России. При этом исходная юрисдикция организации должна входить в состав ФАТФ или аналогичных международных структур по финансовому мониторингу и регулированию.
2. Инвестиционный порог
Компания обязуется вложить не менее 50 млн рублей в экономику России в течение 12 месяцев после регистрации. Инвестиции могут быть направлены как в капитальное строительство и инфраструктурные проекты, так и в уставный капитал российских юридических лиц.
Для компаний, претендующих на статус Международной холдинговой компании (МХК), требования жёстче: сумма инвестиций должна составить не менее 300 млн рублей в течение трёх лет.
3. Локация деятельности
Управление международной компанией или холдингом должно осуществляться с территории РФ. Обязательным условием является наличие офиса в одном из САР площадью не менее 50 кв. м, а также штат не менее 15 сотрудников, являющихся налоговыми резидентами России.
4. Исключение из иностранного реестра
После внесения в ЕГРЮЛ компания должна в течение двух лет исключить себя из иностранного реестра. Если выполнить это требование в установленный срок невозможно по объективным причинам, допускается продление по решению Правительственной комиссии.
5. Корпоративное оформление
Для регистрации в России необходимо подготовить и представить следующий комплект документов:
решение участников о редомициляции;
устав международной компании;
актуальную финансовую отчётность с аудиторским заключением;
сведения о конечных бенефициарах;
заявление об инвестиционных обязательствах;
подтверждение юридического адреса в САР.
Процедура редомициляции
1. Предварительный анализ и выбор юрисдикции
На первом этапе проводится комплексная оценка корпоративной и договорной структуры, состава активов, процедур KYC/AML и санкционного статуса компании. Определяются стратегические цели и выбирается юрисдикция — один из специальных административных районов (остров Русский в Приморье или остров Октябрьский в Калининграде) с учётом их налоговых и экономических преимуществ.
2. Планирование
Разрабатывается детальный план редомициляции: формируются этапы и сроки, выстраивается стратегия минимизации правовых и налоговых рисков. Одновременно согласовывается финансовая модель и уточняются инвестиционные обязательства — вложения в инфраструктуру, персонал и другие обязательные элементы «субстанции».
3. Подготовка документов
На этом этапе оформляются ключевые корпоративные решения (решение участников, устав, переводы), а также актуальная финансовая отчётность с аудиторским заключением.
При необходимости запрашивается Tax Clearance Certificate — документ, подтверждающий отсутствие задолженностей и готовность компании к исключению из иностранного реестра. Дополнительно оформляется Certificate of continuation, а также документы, подтверждающие наличие офиса в САР и требуемого штата сотрудников.
4. Регистрация в САР и включение в ЕГРЮЛ
Пакет документов подаётся в регистрирующий орган САР (можно в электронном виде через специализированный сервис). После оплаты государственных пошлин компания получает свидетельство о регистрации в качестве международной компании (МК) или международной холдинговой компании (МХК) и включается в ЕГРЮЛ.
5. Получение статуса и начало деятельности
Зарегистрированная компания получает ИНН, ОГРН, валютное нерезидентство. На этом этапе происходит переход юридического управления в российскую юрисдикцию с возможностью применять иностранное корпоративное право в рамках САР, а также пользоваться предусмотренными льготами.
6. Исключение из иностранного реестра
Завершающим шагом является исключение компании из исходного иностранного реестра в течение двух лет с даты регистрации в РФ. В случае объективных препятствий допускается продление срока по решению Правительственной комиссии.
Налоговые и юридические последствия
1. Налоговые преимущества
— Льготы в САР
Нулевая ставка налога на дивиденды и проценты при выполнении установленных условий (для МК и МХК).
Освобождение от налога на прибыль по курсовым разницам, а также по доходам от проектов в сфере геологоразведки.
Запрет на проведение налоговых проверок за периоды до редомициляции — при условии, что компания перешла в российскую юрисдикцию до 1 января 2025 года.
— Фискальные преференции для МХК
В соответствии с положениями НК РФ (глава 25) международные холдинговые компании могут рассчитывать на:
пониженные налоговые ставки (от 5 до 10 %);
освобождение от налогообложения дивидендов, процентов и роялти;
исключение прибыли контролируемых иностранных компаний (КИК) из налогооблагаемой базы до 1 января 2029 года.
Условием получения этих льгот является наличие так называемой «субстанции» — офиса в САР, штата не менее 15 сотрудников-резидентов РФ и инвестиций в размере не менее 50 млн рублей.
— Прочие налоговые послабления
освобождение от НДС, транспортного и имущественного налога в отношении судов и воздушных судов, зарегистрированных в российских реестрах;
нулевая ставка страховых взносов для членов экипажей до 2027 года.
2. Юридические риски и сложности
— Двойное резидентство и налогообложение
Возможны ситуации, когда компания одновременно признаётся резидентом России и иностранного государства. Это создаёт риск двойного налогообложения и правовой неопределённости в части юрисдикции.
— Коллизии правовых норм и судебные разногласия
Для ряда юрисдикций исключение компании из национальных реестров сопряжено с трудностями и может затянуться на годы. Хотя российское законодательство предусматривает возможность отсрочки по решению Правительственной комиссии, правовой статус компании при этом может оставаться спорным.
Кроме того, не исключены судебные споры о праве собственности на активы и исполнении обязательств в разных правопорядках.
Рекомендации по минимизации рисков
Тщательно анализируйте законодательство исходной юрисдикции, в том числе возможные последствия двойного резидентства и налоговые обязательства в обеих странах.
Заранее направляйте запросы о продлении сроков исключения из иностранных реестров и фиксируйте все процессуальные действия документально.
Поддерживайте необходимые элементы «субстанции» — наличие офиса, штат сотрудников и инвестиции, чтобы сохранить право на налоговые льготы.
До начала процедуры проведите юридическое и налоговое моделирование с привлечением специалистов в области корпоративного права и аудита.
Мир меняется быстрее, чем уставы компаний, но с помощью редомициляции можно обойти бюрократические лабиринты и выбрать более прямую дорогу. Надеемся, этот материал оказался полезным; при необходимости вы всегда можете обратиться за юридической поддержкой.
