Перенос бизнеса в российскую юрисдикцию: редомициляция и ее ключевые аспекты

Базой для процедуры редомициляции является Федеральный закон от 3 августа 2018 года № 290-ФЗ «О международных компаниях и международных фондах». Этот закон закрепил порядок смены личного закона иностранного юридического лица, условия регистрации в специальных административных районах (САР), правовые последствия переноса, а также требования к отчётности и обязательствам компаний после перехода под российскую юрисдикцию.

Нормативная база неоднократно обновлялась в 2023–2024 годах, что позволило расширить критерии допустимых активов и стран происхождения компаний.

Статус международной компании (МК) присваивается исключительно при регистрации в САР — на острове Русский (Приморский край) и острове Октябрьский (Калининградская область). Эти зоны предлагают особый правовой и налоговый режим:

льготное налогообложение;

преференциальный экспортный режим;

право на валютное нерезидентство;

возможность применения иностранного корпоративного права вплоть до 2039 года.

Упрощённый порядок редомициляции

В ответ на санкционные ограничения в марте 2022 года был введён упрощённый механизм перехода — для регистрации достаточно устава и решения участников. Первоначально режим был временным, но его действие продлено до 31 декабря 2025 года.

После внесения в ЕГРЮЛ компания обязана в течение двух лет исключить себя из иностранного реестра. Несоблюдение этого требования влечёт утрату статуса международной холдинговой компании (МХК) и связанных налоговых льгот. При наличии объективных препятствий возможно продление срока по решению Правительственной комиссии.

Ключевые изменения и сроки:

упрощённый порядок продлён до конца 2025 года;

минимальный порог для создания международных компаний перенесён с 2022 на 1 марта 2024 года;

требования к активам международных фондов снижены с 5 млрд до 500 млн рублей.

Постановления правительства и ФНС

Правительство и налоговые органы также внесли уточнения. Так, Постановление Правительства РФ № 611 от 8 мая 2025 года закрепило особенности отчётности, правила регистрации обособленных подразделений международных компаний и предельные сроки подачи информации.