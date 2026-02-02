⁉️ Минфин разъяснил, как в этом году субъекты РФ будут снижать ставки по УСН

Напомним, что в рамках налоговой реформы 2026 субъектам РФ несколько урезали полномочия в установлении пониженных ставок по УСН. Теперь понижать ставки (в т. ч. устанавливать ставку 0% в рамках налоговых каникул для ИП) субъекты РФ могут только для налогоплательщиков, занимающихся видами деятельности, которые определило Правительство. При этом плательщики должны еще соответствовать критериям, которые тоже определяет Правительство🤷‍♂️



Однако Минфин дал понять, что полномочия у субъектов остаются достаточно широкими.

В первую очередь фин. ведомство сообщило, что перечень видов деятельности уже утвержден, а единственным пока критерием для плательщиков является соблюдение лимита по доходам в размере 490,5 млн руб.



Впрочем, превысить такой лимит означает не только лишиться пониженной ставки по УСН, но и вообще слететь с этого режима. Поэтому можно считать, что единственным ограничением для субъектов РФ являются только утвержденный Правительством перечень видов деятельности🙏



Но и то, в упомянутом перечне виды деятельности приведены очень укрупненно в виде группировок. При этом Минфин поясняет, что субъект РФ сам решает какие виды деятельности из группировок выбрать.

То есть, субъект в принципе может установить пониженные ставки для всех видов, входящих в группировку, и даже для всех перечисленных в перечне группировок (а их там достаточно много). Но такое вряд ли возможно, потому что будет означить установление пониженной ставки почти для всех.



Кроме того, субъекты РФ могут вводить дополнительные критерии, которым должны соответствовать налогоплательщики. Учитывая, что Правительство установило только единственный критерий по доходам, который так и так должны соблюдать все, фактически право регулирования параметров деятельности бизнеса осталось за регионами.



Субъекты могут, например, установить критерии по доле дохода от основного вида деятельности, по уровню зарплаты, численности работников и т.д. на что фантазии хватит😬



А что же будет с законами субъектов РФ, которые до 2026 года уже установили пониженные ставки? Минфин поясняет, что они могут продолжить действовать, если соответствуют требованиям НК РФ с учетом описанных выше поправок.

Иными словами, если субъект установил пониженную ставку по УСН по какому-то виду деятельности, и этот вид деятельности есть в утвержденном перечне, то закон субъекта продолжит действие.



Изучаем Письмо Минфина России от 23.01.2026 N 03-11-09/4303 и Распоряжение Правительства РФ от 30.12.2025 № 4176-р.



