Вопрос: Имеет ли право работодатель менять график сменности несколько раз за месяц тем более без предупреждения и без нашего согласия? Какой порядок должен применять работодатель в графике, если кто-то из работников ушел на больничный?

Ответ: 1. Не имеет. Об изменении графика сменности работодатель обязан предупреждать работников не позднее, чем за один месяц до его введения.

2. В случае ухода кого-либо на больничный работодатель вправе использовать, например, процедуру привлечения работников к работе в выходные дни. Также работодатель вправе принять на период временной нетрудоспособности основного работника сотрудника путем заключения срочного трудового договора.

Правовое обоснование: Согласно ч. 1 ст. 103 ТК РФ сменная работа - работа в две, три или четыре смены - вводится в тех случаях, когда длительность производственного процесса превышает допустимую продолжительность ежедневной работы, а также в целях более эффективного использования оборудования, увеличения объема выпускаемой продукции или оказываемых услуг.

При сменной работе каждая группа работников должна производить работу в течение установленной продолжительности рабочего времени в соответствии с графиком сменности (ч. 2 ст. 103 ТК РФ).

Графики сменности доводятся до сведения работников не позднее чем за один месяц до введения их в действие, за исключением случаев, предусмотренных ТК РФ (ч. 4 ст. 103 ТК РФ).

В соответствии с ч. 2 ст. 113 ТК РФ привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни производится с их письменного согласия в случае необходимости выполнения заранее непредвиденных работ, от срочного выполнения которых зависит в дальнейшем нормальная работа организации в целом или ее отдельных структурных подразделений, индивидуального предпринимателя.

Согласно абз. 2 ч. 1 ст. 59 ТК РФ срочный трудовой договор заключается на время исполнения обязанностей отсутствующего работника, за которым в соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами, трудовым договором сохраняется место работы.