Внутреннее и внешнее совместительство во время отпуска по уходу за ребенком возможно

Государственная инспекция труда в Томской области сообщает о внутреннем и внешнем совместительстве во время отпуска по уходу за ребенком.

Сотрудница, у которой на основном месте оформлен отпуск по уходу за ребенком, вправе работать неполный день по внутреннему или внешнему совместительству. Ведомство обратило внимание, что закон этого не запрещает.

Согласно ч. 1 ст. 256 ТК РФ по заявлению женщины ей предоставляется отпуск по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет.

Право на получение пособия по обязательному социальному страхованию сохраняется в случае, если женщина или лица, указанные в части второй настоящей статьи, выходят на работу (в том числе на условиях неполного рабочего времени, работы на дому или дистанционной работы) из отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет или в период указанного отпуска работают у другого работодателя (ч. 3 ст. 256 ТК РФ).

В соответствии с ч. 1 ст. 282 ТК РФ совместительство - выполнение работником другой регулярной оплачиваемой работы на условиях трудового договора в свободное от основной работы время.- Заключение трудовых договоров о работе по совместительству допускается с неограниченным числом работодателей, если иное не предусмотрено федеральным законом (ч. 2 ст. 282 ТК РФ).

- Работа по совместительству может выполняться работником как по месту его основной работы, так и у других работодателей (ч. 3 ст. 282 ТК РФ).

В трудовом договоре обязательно указание на то, что работа является совместительством (ч. 4 ст. 282 ТК РФ).

Документ: Информация Роструда от 18.03.2025