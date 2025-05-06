Инспекция труда в Томской области сообщает: неоплачиваемый отпуск до 35 календарных дней в году предоставили родственникам (родителям, супругам и детям) пострадавших военнослужащих, добровольцев и ряда других сотрудников.

Отпуск за свой счет до 14 календарных дней в году теперь могут взять:

дети погибших военнослужащих и других сотрудников (ранее он был положен только родителям и супругам);

родители, супруги и дети погибших добровольцев;. Ущерб здоровью или гибель должны наступить в связи с исполнением обязанностей.

Поправки вступили в силу с 07 апреля 2025г. Федеральный закон от 07.04.52025г. №64-ФЗ «О внесении изменений в статью 128 Трудового кодекса Российской Федерации».

С 01 марта 2025г. вступил в силу Федеральный закон от 30.09.2024 N 339-ФЗ «О внесении изменений в статью 153 Трудового кодекса Российской Федерации».

Законодатель закрепил обязанность работодателей выплачивать при увольнении компенсацию за неиспользованные дни отдыха за работу в выходные и праздники. Работник должен получить разницу между повышенной и уже начисленной оплатой. Речь идет обо всех не использованных в период трудовой деятельности у конкретного работодателя отгулах. Уточнили также, что взять день отдыха работник вправе в течение года с даты выполнения обязанностей в выходной или праздник. Сотрудник также может присоединить отгул к отпуску в этом периоде.