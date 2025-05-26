Нет, при переводе внутри организации испытательный срок не устанавливается.

Испытание может быть предусмотрено только при заключении трудового договора при приеме работника на работу- чтобы проверить подходит ли работник для выполнения своих обязанностей.

При переводе на другую должность оформляется дополнительное соглашение к действующему трудовому договору, в котором изменяются отдельные его условия (например должность). Такой перевод не является основанием для установления испытательного срока.

Важно: если работник уволился, а затем вновь поступил в организацию на другую должность, испытательный срок может быть установлен-как при любом новом приеме на работу