Указание места работы в трудовом договоре с дистанционным работником

Вопрос: Обязан ли работодатель в трудовом договоре с дистанционным работником указать фактическое место нахождения этого работника? Какая ответственность работодателя, если фактическое место работника не установлено? Если по законодательству в данной местности положен районный коэффициент, но он не выплачивается, можно ли взыскать невыплаченную сумму с работодателя?

Ответ:

1. Обязан.

2. За отсутствие условия о месте работы в трудовом договоре работодатель может быть привлечен к административной ответственности.

3. Можно, если работодатель неправомерно его не начислял и не выплачивал.

Правовое обоснование:

В соответствии с ч. 1 ст. 312.1 ТК РФ дистанционной (удаленной) работой (далее - дистанционная работа, выполнение трудовой функции дистанционно) является выполнение определенной трудовым договором трудовой функции вне места нахождения работодателя, его филиала, представительства, иного обособленного структурного подразделения (включая расположенные в другой местности), вне стационарного рабочего места, территории или объекта, прямо или косвенно находящихся под контролем работодателя, при условии использования для выполнения данной трудовой функции и для осуществления взаимодействия между работодателем и работником по вопросам, связанным с ее выполнением, информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет», и сетей связи общего пользования.

На дистанционных работников в период выполнения ими трудовой функции дистанционно распространяется действие трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права, с учетом особенностей, установленных настоящей главой (ч. 4 ст. 312.1 ТК РФ).

Согласно абз. 2 ч. 2 ст. 57 ТК РФ место работы, а в случае, когда работник принимается для работы в филиале, представительстве или ином обособленном структурном подразделении организации, расположенном в другой местности, - место работы с указанием обособленного структурного подразделения и его местонахождения являются обязательными для включения в трудовой договор условиями.

В соответствии со ст. 419 ТК РФ лица, виновные в нарушении трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права, привлекаются к административной ответственности в порядке, установленном федеральными законами.