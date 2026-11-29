Зарплата фиксируется в трудовом договоре и должна соответствовать системе оплаты труда у работодателя (ч. 1 ст. 135 ТК РФ).

Самостоятельно менять зарплату работодатель вправе только в особых случаях — когда прежние условия труда сохранить невозможно из‑за организационных или технологических изменений (например, из‑за новой техники, технологии производства или структурной реорганизации). Это предусмотрено ч. 1 ст. 74 ТК РФ. При этом менять трудовую функцию работника нельзя.

Во всех остальных ситуациях любые корректировки зарплаты возможны лишь по письменному соглашению сторон (ст. 72 ТК РФ).

Если работодатель планирует изменить условия договора, он обязан письменно уведомить работника минимум за два месяца и объяснить причины изменений (ч. 2 ст. 74 ТК РФ).

Когда сотрудник не согласен с новыми условиями, работодатель должен письменно предложить ему все подходящие вакансии в этой местности — от соответствующих квалификации до нижестоящих или нижеоплачиваемых, с учётом состояния здоровья. Предлагать вакансии в других местностях нужно, только если это закреплено в коллективном договоре, соглашениях или трудовом договоре (ч. 3 ст. 74 ТК РФ).

Если подходящей работы нет либо работник отказался от предложений, трудовой договор расторгают по п. 7 ч. 1 ст. 77 ТК РФ (ч. 4 ст. 74 ТК РФ). В таком случае работнику положено выходное пособие в размере двухнедельного среднего заработка (абз. 7 ч. 8 ст. 178 ТК РФ).