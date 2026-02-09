Подписаться Чек‑лист: как обновить Сертификат соответствия в карточке товара «Честный Знак» Разбираем, как действовать при обновлении сертификата на товар в системе «Честный Знак». Объясняем, нужно ли создавать новую карточку или достаточно внести изменения в существующую. 572 просмотра 4 открытия Комментировать

Этот чек‑лист поможет корректно внести изменения в карточку товара при получении нового сертификата — без дублирования записей. Шаг 1. Проверьте соответствие нового сертификата Убедитесь, что новый сертификат относится к тому же товару , что и прежний.

Сверьте характеристики товара: наименование, артикул, состав, модель и иные идентификационные признаки. Они не должны отличаться от указанных в текущей карточке. Шаг 2. Подготовьте документы Получите актуальный Сертификат соответствия (или иной разрешительный документ).

Проверьте, что в документе указаны: 1. номер сертификата; 2. срок действия; 3. наименование и реквизиты заявителя/производителя; 4. коды ТН ВЭД/ОКПД 2 (если требуются). Шаг 3. Войдите в систему «Честный Знак» Авторизуйтесь в личном кабинете на официальном портале.

Перейдите в раздел «Товары» или «Карточки товаров» (в зависимости от интерфейса). Шаг 4. Найдите нужную карточку Используйте поиск по: артикулу; наименованию; коду товара.

Откройте карточку для редактирования. Шаг 5. Внесите изменения Замените данные о сертификате: укажите новый номер сертификата ; обновите срок действия ; при необходимости прикрепите файл документа (в поддерживаемом формате).

Проверьте, что остальные поля карточки остались без изменений (если характеристики товара не менялись). Шаг 6. Сохраните и подтвердите изменения Нажмите кнопку «Сохранить» или «Обновить» .

Система может запросить подтверждение действия (например, через ЭП или код из СМС). Выполните требуемые шаги. Шаг 7. Проверьте результат Откройте карточку товара и убедитесь, что: новый номер сертификата отображается корректно; срок действия актуален; иные данные не искажены.

При наличии истории изменений просмотрите лог, чтобы убедиться, что обновление зафиксировано. Шаг 8. Документируйте процесс Сохраните скриншот обновлённой карточки или выписку из системы (на случай проверок).

Зафиксируйте дату и номер внесённых изменений во внутренних учётных системах. Что нельзя делать: Не создавайте новую карточку для того же товара — это приведёт к дублированию и ошибкам в учёте.

Не изменяйте характеристики товара без необходимости — это может потребовать перерегистрации карточки.

Не игнорируйте требования интерфейса: все правки вносите только через официальные формы системы.