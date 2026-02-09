8144 ОК МП моб
Чек‑лист: как обновить Сертификат соответствия в карточке товара «Честный Знак»

Разбираем, как действовать при обновлении сертификата на товар в системе «Честный Знак». Объясняем, нужно ли создавать новую карточку или достаточно внести изменения в существующую.

Этот чек‑лист поможет корректно внести изменения в карточку товара при получении нового сертификата — без дублирования записей.

Шаг 1. Проверьте соответствие нового сертификата

  • Убедитесь, что новый сертификат относится к тому же товару, что и прежний.

  • Сверьте характеристики товара: наименование, артикул, состав, модель и иные идентификационные признаки. Они не должны отличаться от указанных в текущей карточке.

Шаг 2. Подготовьте документы

  • Получите актуальный Сертификат соответствия (или иной разрешительный документ).

  • Проверьте, что в документе указаны:

1. номер сертификата;

2. срок действия;

3. наименование и реквизиты заявителя/производителя;

4. коды ТН ВЭД/ОКПД 2 (если требуются).

Шаг 3. Войдите в систему «Честный Знак»

  • Авторизуйтесь в личном кабинете на официальном портале.

  • Перейдите в раздел «Товары» или «Карточки товаров» (в зависимости от интерфейса).

Шаг 4. Найдите нужную карточку

  • Используйте поиск по:

    • артикулу;

    • наименованию;

    • коду товара.

  • Откройте карточку для редактирования.

Шаг 5. Внесите изменения

  • Замените данные о сертификате:

    • укажите новый номер сертификата;

    • обновите срок действия;

    • при необходимости прикрепите файл документа (в поддерживаемом формате).

  • Проверьте, что остальные поля карточки остались без изменений (если характеристики товара не менялись).

Шаг 6. Сохраните и подтвердите изменения

  • Нажмите кнопку «Сохранить» или «Обновить».

  • Система может запросить подтверждение действия (например, через ЭП или код из СМС). Выполните требуемые шаги.

Шаг 7. Проверьте результат

  • Откройте карточку товара и убедитесь, что:

    • новый номер сертификата отображается корректно;

    • срок действия актуален;

    • иные данные не искажены.

  • При наличии истории изменений просмотрите лог, чтобы убедиться, что обновление зафиксировано.

Шаг 8. Документируйте процесс

  • Сохраните скриншот обновлённой карточки или выписку из системы (на случай проверок).

  • Зафиксируйте дату и номер внесённых изменений во внутренних учётных системах.

Что нельзя делать:

  • Не создавайте новую карточку для того же товара — это приведёт к дублированию и ошибкам в учёте.

  • Не изменяйте характеристики товара без необходимости — это может потребовать перерегистрации карточки.

  • Не игнорируйте требования интерфейса: все правки вносите только через официальные формы системы.

