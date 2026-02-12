Маркировка остатков товара при действующем ИП с 2026 года

Вопрос:
Я открыл ИП в январе 2026 года. У меня остались товары ещё с 2019 года (документов на покупку уже нет). Могу ли я промаркировать их как «остатки 3‑й волны»? Если я это сделаю, могут ли у контролирующих органов возникнуть ко мне вопросы?
Ответ:
Да, вы можете промаркировать такие остатки, но с важными оговорками.
Что считается «остатками» по правилам?
Официально под «остатками» понимают товар, который находился на вашем складе по состоянию на 1 марта 2025 года (это ключевая дата для 3‑й волны маркировки)
Сроки маркировки
Промаркировать остатки можно до 28 февраля 2026 года — это финальный срок для данной волны
Критический нюанс: подтверждение наличия
Проблема в том, что вам, вероятно, не удастся документально подтвердить, что товар действительно был у вас на складе на 1 марта 2025 года. Без таких доказательств:
при проверке контролирующие органы могут оспорить правомерность маркировки;
есть риск признания маркировки недействительной;
возможны штрафы или иные меры воздействия за нарушение правил маркировки
Какие документы могли бы подтвердить остатки?
В идеале — любые первичные документы от 2019–2025 гг.:
товарные накладные (ТОРГ‑12);
акты приёма‑передачи;
складские описи;
бухгалтерские регистры (если ИП вело учёт);
договоры поставки (даже если оригиналы утеряны, могут быть копии или электронные версии).
Что делать, если документов нет?
Оцените риски. Если товар малоценный или его объём невелик, возможно, проще отказаться от маркировки и списать остатки.
Попробуйте восстановить документы. Обратитесь к бывшим поставщикам, запросите копии из их архивов.
Проконсультируйтесь с юристом или экспертом по маркировке. Они помогут оценить шансы на успешное прохождение проверки.
Будьте готовы к вопросам. Если маркируете без документов, сохраняйте все текущие записи (акты инвентаризации, фото склада и т. п.) — это хоть какая‑то аргументация.
Вывод
Формально вы вправе промаркировать остатки до 28.02.2026, но без подтверждения их наличия на 01.03.2025 года риск претензий со стороны контролирующих органов очень высок. Прежде чем действовать, взвесьте возможные последствия и по возможности восстановите документацию.
Начать дискуссию