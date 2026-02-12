Маркировка остатков товара при действующем ИП с 2026 года

Вопрос:

Я открыл ИП в январе 2026 года. У меня остались товары ещё с 2019 года (документов на покупку уже нет). Могу ли я промаркировать их как «остатки 3‑й волны»? Если я это сделаю, могут ли у контролирующих органов возникнуть ко мне вопросы?

Ответ:

Да, вы можете промаркировать такие остатки, но с важными оговорками.