Что делать, если «Честный Знак» выдает «нет данных о документе» (хотя УПД точно отправлен): пошаговое руководство

Почему возникает ошибка «нет данных о документе»
Ситуация, когда «Честный Знак» не отображает отправленный УПД, обычно связана с:
задержкой передачи данных между оператором ЭДО и ГИС МТ (до 3 рабочих дней);
ошибкой при формировании или отправке УПД (некорректные коды маркировки, реквизиты);
временным сбоем в интеграции систем;
несоответствием формата документа требованиям «Честного Знака».
Пошаговый алгоритм действий
Шаг 1. Проверьте статус отправки в системе ЭДО
зайдите в личный кабинет вашего оператора ЭДО;
найдите отправленный УПД в разделе «Отправленные документы»;
убедитесь, что статус — «Доставлено» или «Обработано» (не «Ошибка», «В обработке» и т. п.).
Шаг 2. Дождитесь обработки (максимум 3 рабочих дня)
по регламенту ГИС МТ обработка УПД может занимать до 3 дней с момента отправки;
не предпринимайте действий до истечения этого срока — повторная отправка может усугубить ситуацию.
Шаг 3. Проверьте корректность данных в УПД
Если срок прошёл, а документ не появился, проверьте:
Коды маркировки: все ли коды указаны верно, нет ли опечаток или лишних символов;
Реквизиты сторон: совпадают ли ИНН, наименования, адреса отправителя и получателя с данными в «Честном Знаке»;
Дату и номер документа: соответствуют ли они фактическим данным сделки;
Формат УПД: соблюдены ли требования к структуре (XML‑схема, обязательные поля).
Шаг 4. Проверьте интеграцию с «Честным Знаком»
в личном кабинете «Честного Знака» перейдите в раздел «Документы» → «Исходящие»;
найдите ваш УПД по номеру/дате — если он там есть, но не отображается в общем поиске, возможно, ошибка на стороне ГИС МТ;
проверьте статус: «Принят», «Обработан», «Ошибка».
Шаг 5. Обратитесь в поддержку оператора ЭДО
Если в ЭДО статус «Доставлено», но в «Честном Знаке» документа нет:
запросите у оператора подтверждение отправки;
уточните, были ли ошибки при передаче в ГИС МТ;
попросите оператора повторно отправить УПД (если это возможно).
Шаг 6. Сформируйте корректировочный УПД
Если документ не обработан после 3 дней и ошибки подтверждены:
Создайте новый УПД с тем же номером и датой (или укажите «Корректировочный» в названии).
Внесите исправления (если найдены ошибки в кодах/реквизитах).
Отправьте документ через ЭДО с пометкой «Повторная отправка».
Сохраните подтверждение отправки.
Шаг 7. Сообщите в поддержку «Честного Знака»
Если проблема не решается:
откройте обращение в личном кабинете ГИС МТ («Поддержка» → «Создать обращение»);
приложите:
скриншот статуса УПД в ЭДО;
копию отправленного УПД (PDF/XML);
подтверждение от оператора ЭДО (если есть);
укажите дату и номер исходного документа.
Важные нюансы
Не отправляйте УПД многократно без проверки — это может привести к дублированию данных.
Сохраняйте все подтверждения отправки — они понадобятся для оспаривания штрафов или претензий.
Следите за обновлениями регламентов — требования к форматам УПД могут меняться.
Используйте тестовые отправки для проверки интеграции перед массовыми операциями.
Когда обращаться в контролирующие органы
Если проблема не решена в течение 5 рабочих дней:
направьте официальное письмо в Росстандарт или ФТС с описанием ситуации;
приложите доказательства отправки УПД и обращения в поддержку;
запросите разъяснение о статусе документа.
Вывод
Ошибка «нет данных о документе» в «Честном Знаке» не всегда означает критическую проблему. Действуйте по алгоритму:
Проверьте статус в ЭДО.
Подождите до 3 дней.
Проанализируйте данные УПД.
Свяжитесь с оператором ЭДО.
При необходимости отправьте корректировочный УПД.
Обратитесь в поддержку ГИС МТ.
Своевременные и чёткие действия помогут избежать задержек в обороте товаров и претензий со стороны регуляторов.
