Что делать, если «Честный Знак» выдает «нет данных о документе» (хотя УПД точно отправлен): пошаговое руководство

Инструкция для участников оборота маркированных товаров: как действовать, если система «Честный Знак» не видит отправленный УПД. Разбираем причины, пошаговый алгоритм проверки и исправления ситуации, сроки обработки и правила оформления корректировочного документа.

Почему возникает ошибка «нет данных о документе»

Ситуация, когда «Честный Знак» не отображает отправленный УПД, обычно связана с:

  • задержкой передачи данных между оператором ЭДО и ГИС МТ (до 3 рабочих дней);

  • ошибкой при формировании или отправке УПД (некорректные коды маркировки, реквизиты);

  • временным сбоем в интеграции систем;

  • несоответствием формата документа требованиям «Честного Знака».

Пошаговый алгоритм действий

Шаг 1. Проверьте статус отправки в системе ЭДО

  • зайдите в личный кабинет вашего оператора ЭДО;

  • найдите отправленный УПД в разделе «Отправленные документы»;

  • убедитесь, что статус — «Доставлено» или «Обработано» (не «Ошибка», «В обработке» и т. п.).

Шаг 2. Дождитесь обработки (максимум 3 рабочих дня)

  • по регламенту ГИС МТ обработка УПД может занимать до 3 дней с момента отправки;

  • не предпринимайте действий до истечения этого срока — повторная отправка может усугубить ситуацию.

Шаг 3. Проверьте корректность данных в УПД
Если срок прошёл, а документ не появился, проверьте:

  • Коды маркировки: все ли коды указаны верно, нет ли опечаток или лишних символов;

  • Реквизиты сторон: совпадают ли ИНН, наименования, адреса отправителя и получателя с данными в «Честном Знаке»;

  • Дату и номер документа: соответствуют ли они фактическим данным сделки;

  • Формат УПД: соблюдены ли требования к структуре (XML‑схема, обязательные поля).

Шаг 4. Проверьте интеграцию с «Честным Знаком»

  • в личном кабинете «Честного Знака» перейдите в раздел «Документы»«Исходящие»;

  • найдите ваш УПД по номеру/дате — если он там есть, но не отображается в общем поиске, возможно, ошибка на стороне ГИС МТ;

  • проверьте статус: «Принят», «Обработан», «Ошибка».

Шаг 5. Обратитесь в поддержку оператора ЭДО
Если в ЭДО статус «Доставлено», но в «Честном Знаке» документа нет:

  • запросите у оператора подтверждение отправки;

  • уточните, были ли ошибки при передаче в ГИС МТ;

  • попросите оператора повторно отправить УПД (если это возможно).

Шаг 6. Сформируйте корректировочный УПД
Если документ не обработан после 3 дней и ошибки подтверждены:

  1. Создайте новый УПД с тем же номером и датой (или укажите «Корректировочный» в названии).

  2. Внесите исправления (если найдены ошибки в кодах/реквизитах).

  3. Отправьте документ через ЭДО с пометкой «Повторная отправка».

  4. Сохраните подтверждение отправки.

Шаг 7. Сообщите в поддержку «Честного Знака»
Если проблема не решается:

  • откройте обращение в личном кабинете ГИС МТ («Поддержка» → «Создать обращение»);

  • приложите:

    • скриншот статуса УПД в ЭДО;

    • копию отправленного УПД (PDF/XML);

    • подтверждение от оператора ЭДО (если есть);

  • укажите дату и номер исходного документа.

Важные нюансы

  • Не отправляйте УПД многократно без проверки — это может привести к дублированию данных.

  • Сохраняйте все подтверждения отправки — они понадобятся для оспаривания штрафов или претензий.

  • Следите за обновлениями регламентов — требования к форматам УПД могут меняться.

  • Используйте тестовые отправки для проверки интеграции перед массовыми операциями.

Когда обращаться в контролирующие органы

Если проблема не решена в течение 5 рабочих дней:

  • направьте официальное письмо в Росстандарт или ФТС с описанием ситуации;

  • приложите доказательства отправки УПД и обращения в поддержку;

  • запросите разъяснение о статусе документа.

Вывод

Ошибка «нет данных о документе» в «Честном Знаке» не всегда означает критическую проблему. Действуйте по алгоритму:

  1. Проверьте статус в ЭДО.

  2. Подождите до 3 дней.

  3. Проанализируйте данные УПД.

  4. Свяжитесь с оператором ЭДО.

  5. При необходимости отправьте корректировочный УПД.

  6. Обратитесь в поддержку ГИС МТ.

Своевременные и чёткие действия помогут избежать задержек в обороте товаров и претензий со стороны регуляторов.

