Что делать, если «Честный Знак» выдает «нет данных о документе» (хотя УПД точно отправлен): пошаговое руководство

Пошаговый алгоритм действий

Шаг 1. Проверьте статус отправки в системе ЭДО

зайдите в личный кабинет вашего оператора ЭДО;

найдите отправленный УПД в разделе «Отправленные документы»;

убедитесь, что статус — «Доставлено» или «Обработано» (не «Ошибка», «В обработке» и т. п.).

Шаг 2. Дождитесь обработки (максимум 3 рабочих дня)

по регламенту ГИС МТ обработка УПД может занимать до 3 дней с момента отправки;

не предпринимайте действий до истечения этого срока — повторная отправка может усугубить ситуацию.

Шаг 3. Проверьте корректность данных в УПД

Если срок прошёл, а документ не появился, проверьте:

Коды маркировки : все ли коды указаны верно, нет ли опечаток или лишних символов;

Реквизиты сторон : совпадают ли ИНН, наименования, адреса отправителя и получателя с данными в «Честном Знаке»;

Дату и номер документа : соответствуют ли они фактическим данным сделки;

Формат УПД: соблюдены ли требования к структуре (XML‑схема, обязательные поля).

Шаг 4. Проверьте интеграцию с «Честным Знаком»

в личном кабинете «Честного Знака» перейдите в раздел «Документы» → «Исходящие» ;

найдите ваш УПД по номеру/дате — если он там есть, но не отображается в общем поиске, возможно, ошибка на стороне ГИС МТ;

проверьте статус: «Принят», «Обработан», «Ошибка».

Шаг 5. Обратитесь в поддержку оператора ЭДО

Если в ЭДО статус «Доставлено», но в «Честном Знаке» документа нет:

запросите у оператора подтверждение отправки ;

уточните, были ли ошибки при передаче в ГИС МТ;

попросите оператора повторно отправить УПД (если это возможно).

Шаг 6. Сформируйте корректировочный УПД

Если документ не обработан после 3 дней и ошибки подтверждены:

Создайте новый УПД с тем же номером и датой (или укажите «Корректировочный» в названии). Внесите исправления (если найдены ошибки в кодах/реквизитах). Отправьте документ через ЭДО с пометкой «Повторная отправка». Сохраните подтверждение отправки.

Шаг 7. Сообщите в поддержку «Честного Знака»

Если проблема не решается: