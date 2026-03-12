Можно ли использовать один код маркировки для набора из одежды и игрушки? Разбираем правила «Честного Знака»
Вопрос: можно ли использовать один код маркировки (КМ) «Честного Знака» для набора, в который входят одежда и игрушка?
Краткий ответ: да, один КМ можно использовать, если набор продаётся как единая потребительская единица. В этом случае маркируется общая упаковка набора.
Условия использования одного кода маркировки
Один код маркировки допускается при соблюдении следующих условий:
Набор формируется и продаётся как единое целое — покупатель не может приобрести компоненты набора по отдельности.
Товар позиционируется на рынке как комплект (например, «костюм с игрушкой», «подарочный набор: платье + кукла»).
Маркируется только общая упаковка набора, а не отдельные компоненты внутри.
Все товары в наборе, подлежащие маркировке, соответствуют требованиям системы «Честный Знак».
Важные нюансы и правила формирования наборов
Если в наборе есть товары с разными требованиями к маркировке (например, одежда подлежит маркировке, а игрушка — нет), необходимо учитывать следующие правила:
Одежда под маркировкой. Если одежда входит в перечень товаров, подлежащих обязательной маркировке, она должна быть учтена в системе «Честный Знак» до включения в набор.
Игрушка без маркировки. Если игрушка не подлежит маркировке, её можно включить в набор без отдельного КМ.
Целостность упаковки. Набор должен быть упакован так, чтобы его нельзя было вскрыть без нарушения целостности — это подтверждает, что он продаётся как единая единица.
Информация на упаковке. На общей упаковке должны быть указаны:
единый код маркировки;
состав набора (перечень товаров);
сведения о товарах, подлежащих маркировке (артикул, размер, состав и т. д.).
Что делать нельзя
Запрещено использовать один КМ, если:
компоненты набора продаются отдельно (даже если есть опция «купить в комплекте»);
упаковка позволяет извлечь один товар без нарушения целостности;
в наборе несколько единиц одного типа товара, подлежащих маркировке (например, две футболки и одна игрушка) — в этом случае каждая футболка должна иметь свой КМ.
Как оформить набор в системе «Честный Знак»
Создайте карточку набора в личном кабинете «Честного Знака», указав его как единый товар.
Укажите состав набора — перечислите все компоненты, включая те, что не подлежат маркировке.
Закажите один код маркировки для общей упаковки.
Нанесите КМ на упаковку — убедитесь, что код хорошо читается и не повреждается при транспортировке.
Вводите набор в оборот через личный кабинет, указав, что это комплект из нескольких товаров.
Рекомендации для бизнеса
Перед формированием набора проверьте, какие товары подлежат маркировке — используйте официальный перечень на сайте «Честный Знак».
Убедитесь, что упаковка соответствует требованиям: она должна быть герметичной и не позволять извлечь компонент без вскрытия.
Сохраняйте документацию на все компоненты набора — это может потребоваться при проверках.
При возникновении сомнений проконсультируйтесь с поддержкой «Честного Знака» или специалистом по маркировке.
Вывод: один код маркировки можно использовать для набора из одежды и игрушки, если он продаётся как единая потребительская единица и упакован соответствующим образом. Соблюдение правил маркировки позволит избежать штрафов и проблем с реализацией товара.
