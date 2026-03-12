Можно ли использовать один код маркировки для набора из одежды и игрушки? Разбираем правила «Честного Знака»

Разбираемся, можно ли использовать один код маркировки (КМ) «Честного Знака» для набора, состоящего из одежды и игрушки. Условия маркировки наборов, требования к упаковке и правила формирования товарных групп — актуальная информация для продавцов и производителей.

Материал в помощь: один код маркировки для набора одежды и игрушки — возможно ли это?

Вопрос: можно ли использовать один код маркировки (КМ) «Честного Знака» для набора, в который входят одежда и игрушка?

Краткий ответ: да, один КМ можно использовать, если набор продаётся как единая потребительская единица. В этом случае маркируется общая упаковка набора.

Условия использования одного кода маркировки

Один код маркировки допускается при соблюдении следующих условий:

Набор формируется и продаётся как единое целое — покупатель не может приобрести компоненты набора по отдельности. Товар позиционируется на рынке как комплект (например, «костюм с игрушкой», «подарочный набор: платье + кукла»). Маркируется только общая упаковка набора, а не отдельные компоненты внутри. Все товары в наборе, подлежащие маркировке, соответствуют требованиям системы «Честный Знак».

Важные нюансы и правила формирования наборов

Если в наборе есть товары с разными требованиями к маркировке (например, одежда подлежит маркировке, а игрушка — нет), необходимо учитывать следующие правила:

Одежда под маркировкой. Если одежда входит в перечень товаров, подлежащих обязательной маркировке, она должна быть учтена в системе «Честный Знак» до включения в набор.

Игрушка без маркировки. Если игрушка не подлежит маркировке, её можно включить в набор без отдельного КМ.

Целостность упаковки. Набор должен быть упакован так, чтобы его нельзя было вскрыть без нарушения целостности — это подтверждает, что он продаётся как единая единица.

Информация на упаковке. На общей упаковке должны быть указаны: единый код маркировки; состав набора (перечень товаров); сведения о товарах, подлежащих маркировке (артикул, размер, состав и т. д.).



Что делать нельзя

Запрещено использовать один КМ, если:

компоненты набора продаются отдельно (даже если есть опция «купить в комплекте»);

упаковка позволяет извлечь один товар без нарушения целостности;

в наборе несколько единиц одного типа товара, подлежащих маркировке (например, две футболки и одна игрушка) — в этом случае каждая футболка должна иметь свой КМ.

Как оформить набор в системе «Честный Знак»

Создайте карточку набора в личном кабинете «Честного Знака», указав его как единый товар. Укажите состав набора — перечислите все компоненты, включая те, что не подлежат маркировке. Закажите один код маркировки для общей упаковки. Нанесите КМ на упаковку — убедитесь, что код хорошо читается и не повреждается при транспортировке. Вводите набор в оборот через личный кабинет, указав, что это комплект из нескольких товаров.

Рекомендации для бизнеса

Перед формированием набора проверьте, какие товары подлежат маркировке — используйте официальный перечень на сайте «Честный Знак».

Убедитесь, что упаковка соответствует требованиям: она должна быть герметичной и не позволять извлечь компонент без вскрытия.

Сохраняйте документацию на все компоненты набора — это может потребоваться при проверках.

При возникновении сомнений проконсультируйтесь с поддержкой «Честного Знака» или специалистом по маркировке.

Вывод: один код маркировки можно использовать для набора из одежды и игрушки, если он продаётся как единая потребительская единица и упакован соответствующим образом. Соблюдение правил маркировки позволит избежать штрафов и проблем с реализацией товара.