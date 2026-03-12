КПП ЗП моб
Евгения Задорожная
Маркировка товаров

Можно ли использовать один код маркировки для набора из одежды и игрушки? Разбираем правила «Честного Знака»

Разбираемся, можно ли использовать один код маркировки (КМ) «Честного Знака» для набора, состоящего из одежды и игрушки. Условия маркировки наборов, требования к упаковке и правила формирования товарных групп — актуальная информация для продавцов и производителей.

Материал в помощь: один код маркировки для набора одежды и игрушки — возможно ли это?

Вопрос: можно ли использовать один код маркировки (КМ) «Честного Знака» для набора, в который входят одежда и игрушка?

Краткий ответ: да, один КМ можно использовать, если набор продаётся как единая потребительская единица. В этом случае маркируется общая упаковка набора.

Условия использования одного кода маркировки

Один код маркировки допускается при соблюдении следующих условий:

  1. Набор формируется и продаётся как единое целое — покупатель не может приобрести компоненты набора по отдельности.

  2. Товар позиционируется на рынке как комплект (например, «костюм с игрушкой», «подарочный набор: платье + кукла»).

  3. Маркируется только общая упаковка набора, а не отдельные компоненты внутри.

  4. Все товары в наборе, подлежащие маркировке, соответствуют требованиям системы «Честный Знак».

Важные нюансы и правила формирования наборов

Если в наборе есть товары с разными требованиями к маркировке (например, одежда подлежит маркировке, а игрушка — нет), необходимо учитывать следующие правила:

  • Одежда под маркировкой. Если одежда входит в перечень товаров, подлежащих обязательной маркировке, она должна быть учтена в системе «Честный Знак» до включения в набор.

  • Игрушка без маркировки. Если игрушка не подлежит маркировке, её можно включить в набор без отдельного КМ.

  • Целостность упаковки. Набор должен быть упакован так, чтобы его нельзя было вскрыть без нарушения целостности — это подтверждает, что он продаётся как единая единица.

  • Информация на упаковке. На общей упаковке должны быть указаны:

    • единый код маркировки;

    • состав набора (перечень товаров);

    • сведения о товарах, подлежащих маркировке (артикул, размер, состав и т. д.).

Что делать нельзя

Запрещено использовать один КМ, если:

  • компоненты набора продаются отдельно (даже если есть опция «купить в комплекте»);

  • упаковка позволяет извлечь один товар без нарушения целостности;

  • в наборе несколько единиц одного типа товара, подлежащих маркировке (например, две футболки и одна игрушка) — в этом случае каждая футболка должна иметь свой КМ.

Как оформить набор в системе «Честный Знак»

  1. Создайте карточку набора в личном кабинете «Честного Знака», указав его как единый товар.

  2. Укажите состав набора — перечислите все компоненты, включая те, что не подлежат маркировке.

  3. Закажите один код маркировки для общей упаковки.

  4. Нанесите КМ на упаковку — убедитесь, что код хорошо читается и не повреждается при транспортировке.

  5. Вводите набор в оборот через личный кабинет, указав, что это комплект из нескольких товаров.

Рекомендации для бизнеса

  • Перед формированием набора проверьте, какие товары подлежат маркировке — используйте официальный перечень на сайте «Честный Знак».

  • Убедитесь, что упаковка соответствует требованиям: она должна быть герметичной и не позволять извлечь компонент без вскрытия.

  • Сохраняйте документацию на все компоненты набора — это может потребоваться при проверках.

  • При возникновении сомнений проконсультируйтесь с поддержкой «Честного Знака» или специалистом по маркировке.

Вывод: один код маркировки можно использовать для набора из одежды и игрушки, если он продаётся как единая потребительская единица и упакован соответствующим образом. Соблюдение правил маркировки позволит избежать штрафов и проблем с реализацией товара.

