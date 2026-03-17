Маркировка строительных материалов в «Честном Знаке»: что нужно знать бизнесу с 2026 года

С 1 октября 2025 года вступила в силу обязательная маркировка строительных материалов в системе «Честный Знак». Это значит, что производители, импортёры, оптовые и розничные продавцы ряда стройматериалов должны будут работать с кодами Data Matrix и передавать данные в систему.

Разберёмся, кто и как должен соблюдать новые требования, какие товары подлежат маркировке и какие есть исключения.

Кто обязан работать с «Честным Знаком»?

Правила маркировки затрагивают всех участников оборота строительных материалов в потребительской упаковке:

Производители — наносят коды Data Matrix на упаковку и вводят товар в оборот через систему «Честный Знак».

Импортёры — маркируют продукцию до подачи таможенной декларации либо в течение месяца после ввоза на территорию РФ.

Оптовики и дистрибьюторы — принимают товар по УПД и передают данные через ЭДО (электронный документооборот).

Розничные продавцы — сканируют коды на кассе и выводят товар из оборота при продаже.

Селлеры на маркетплейсах (Wildberries, Ozon, Яндекс.Маркет) — обязаны передавать коды маркировки, иначе товар не примут на склад или не допустят к продаже.

Важно: строительные компании, закупающие материалы исключительно для собственных нужд (не для перепродажи), не являются участниками оборота и не обязаны маркировать товары.

Особые условия для новых регионов: для ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей срок внедрения маркировки сдвинут — с 1 апреля 2026 года. Она коснётся практически всех категорий, которые уже маркируются в России.

Какие строительные материалы подлежат маркировке?

Перечень продукции, подлежащей обязательной маркировке:

Цемент, портландцемент (код: 23.51.122523, кроме 2523 10 000 0).

Гипс (код: 23.52.202520).

Сухие строительные смеси (коды: 23.64.10, 23.20.133816 00 000 0, 3824 50 900 0).

Шпатлёвки, замазки (коды: 20.30.22.120, 3214, кроме 3214 90 000 1).

Герметики (коды: 20.30.22.160, 3214).

Мастики (коды: 20.30.22.170, 3214).

Монтажная пена (коды: 20.30.22.180, 20.30.22.210, 3214).

Строительные пасты (коды: 23.64.10.110, 3214).

Пошаговый алгоритм работы с маркировкой

Регистрация в системе «Честный Знак» — все участники оборота должны иметь личный кабинет. Получение кодов Data Matrix — производители и импортёры заказывают коды через личный кабинет. Нанесение маркировки — коды печатаются и наносятся на упаковку. Ввод в оборот — данные о маркированных товарах передаются в систему. Передача данных по цепочке — оптовики и розница фиксируют приём и продажу через ЭДО и кассовое оборудование. Вывод из оборота — код сканируется на кассе, товар исключается из системы.

Что будет, если не соблюдать требования?

Несоблюдение правил маркировки может привести к:

штрафам за нарушение правил оборота маркированных товаров (ст. 15.12 КоАП РФ);

блокировке продаж на маркетплейсах и в розничных сетях;

проблемам с реализацией товара — без кодов его не примут на склад;

приостановке деятельности при выявлении крупных нарушений.

Рекомендации для бизнеса

Заранее зарегистрируйтесь в системе «Честный Знак» и настройте ЭДО.

Обучите персонал работе с маркировкой и кассовым оборудованием.

Проверьте ассортимент — определите, какие товары из вашего портфеля подлежат маркировке.

Настройте интеграцию учётной системы (1С и др.) с «Честным Знаком» для автоматизации обмена данными.

Следите за обновлениями — требования могут дополняться или корректироваться.

Для новых регионов (ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области) учтите отдельный срок внедрения — с 1 апреля 2026 года.

Вывод: маркировка строительных материалов — новый этап цифровизации отрасли. Подготовьтесь заранее: изучите требования, настройте процессы и обеспечьте бесперебойную работу бизнеса в новых условиях.