Евгения Задорожная
Маркировка товаров

Маркировка строительных материалов в «Честном Знаке»: что нужно знать бизнесу с 2026 года

Обязательная маркировка строительных материалов стартовала с 1 октября 2025 года. Разбираем, кто обязан работать с кодами Data Matrix, какие товары попадают под требования, особенности для новых регионов и исключения. Особые условия для новых регионов: для ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей срок внедрения маркировки сдвинут — с 1 апреля 2026 года.

С 1 октября 2025 года вступила в силу обязательная маркировка строительных материалов в системе «Честный Знак». Это значит, что производители, импортёры, оптовые и розничные продавцы ряда стройматериалов должны будут работать с кодами Data Matrix и передавать данные в систему.

Разберёмся, кто и как должен соблюдать новые требования, какие товары подлежат маркировке и какие есть исключения.

Кто обязан работать с «Честным Знаком»?

Правила маркировки затрагивают всех участников оборота строительных материалов в потребительской упаковке:

  • Производители — наносят коды Data Matrix на упаковку и вводят товар в оборот через систему «Честный Знак».

  • Импортёры — маркируют продукцию до подачи таможенной декларации либо в течение месяца после ввоза на территорию РФ.

  • Оптовики и дистрибьюторы — принимают товар по УПД и передают данные через ЭДО (электронный документооборот).

  • Розничные продавцы — сканируют коды на кассе и выводят товар из оборота при продаже.

  • Селлеры на маркетплейсах (Wildberries, Ozon, Яндекс.Маркет) — обязаны передавать коды маркировки, иначе товар не примут на склад или не допустят к продаже.

Важно: строительные компании, закупающие материалы исключительно для собственных нужд (не для перепродажи), не являются участниками оборота и не обязаны маркировать товары.

Особые условия для новых регионов: для ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей срок внедрения маркировки сдвинут — с 1 апреля 2026 года. Она коснётся практически всех категорий, которые уже маркируются в России.

Какие строительные материалы подлежат маркировке?

Перечень продукции, подлежащей обязательной маркировке:

  • Цемент, портландцемент (код: 23.51.122523, кроме 2523 10 000 0).

  • Гипс (код: 23.52.202520).

  • Сухие строительные смеси (коды: 23.64.10, 23.20.133816 00 000 0, 3824 50 900 0).

  • Шпатлёвки, замазки (коды: 20.30.22.120, 3214, кроме 3214 90 000 1).

  • Герметики (коды: 20.30.22.160, 3214).

  • Мастики (коды: 20.30.22.170, 3214).

  • Монтажная пена (коды: 20.30.22.180, 20.30.22.210, 3214).

  • Строительные пасты (коды: 23.64.10.110, 3214).

Пошаговый алгоритм работы с маркировкой

  1. Регистрация в системе «Честный Знак» — все участники оборота должны иметь личный кабинет.

  2. Получение кодов Data Matrix — производители и импортёры заказывают коды через личный кабинет.

  3. Нанесение маркировки — коды печатаются и наносятся на упаковку.

  4. Ввод в оборот — данные о маркированных товарах передаются в систему.

  5. Передача данных по цепочке — оптовики и розница фиксируют приём и продажу через ЭДО и кассовое оборудование.

  6. Вывод из оборота — код сканируется на кассе, товар исключается из системы.

Что будет, если не соблюдать требования?

Несоблюдение правил маркировки может привести к:

  • штрафам за нарушение правил оборота маркированных товаров (ст. 15.12 КоАП РФ);

  • блокировке продаж на маркетплейсах и в розничных сетях;

  • проблемам с реализацией товара — без кодов его не примут на склад;

  • приостановке деятельности при выявлении крупных нарушений.

Рекомендации для бизнеса

  • Заранее зарегистрируйтесь в системе «Честный Знак» и настройте ЭДО.

  • Обучите персонал работе с маркировкой и кассовым оборудованием.

  • Проверьте ассортимент — определите, какие товары из вашего портфеля подлежат маркировке.

  • Настройте интеграцию учётной системы (1С и др.) с «Честным Знаком» для автоматизации обмена данными.

  • Следите за обновлениями — требования могут дополняться или корректироваться.

  • Для новых регионов (ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области) учтите отдельный срок внедрения — с 1 апреля 2026 года.

Вывод: маркировка строительных материалов — новый этап цифровизации отрасли. Подготовьтесь заранее: изучите требования, настройте процессы и обеспечьте бесперебойную работу бизнеса в новых условиях.

Евгения Задорожная

