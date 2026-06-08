Духи и «Честный Знак», что разрешено ИП и где заканчиваются серые схемы

Почему нельзя маркировать «серую» закупку

Маркировка парфюмерной продукции — это не просто наклейка с кодом. Это цифровой след, который начинается с момента ввоза или производства. В системе «Честный Знак» код (КМ) закрепляется за конкретным участником оборота, и цепочка движения фиксируется через электронные документы (УПД). Если товар ввезён неофициально, не прошёл таможенную очистку, не задекларирован, то в системе у него нет «точки входа» — соответственно, нет и легитимного способа присвоить ему КМ.

Попытка самостоятельно заказать и нанести коды на «серую» партию нарушает закон и правила системы: такие коды либо не будут выпущены, либо при проверке окажутся некорректными. Для регулятора это признак оборота нелегальной продукции.