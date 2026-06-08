Сайт не работает без javascript. Включите поддержку javascript в настройках браузера!
ОК БСН
🔴 Бесплатный вебинар → Работа бухгалтера с Wildberries 🟪
Евгения Задорожная
Маркировка товаров

Духи и «Честный Знак», что разрешено ИП и где заканчиваются серые схемы

Разбираем, можно ли маркировать духи, закупленные с «Садовода», как ИП работать с системой «Честный Знак», как переходят коды маркировки при поставках и какие варианты остаются для легального бизнеса. Пошагово и по делу.

Вопрос - «можно ли закупить духи на рынке (например, на Садоводе) и самому промаркировать их через «Честный Знак» звучит регулярно. Короткий ответ: нет. Система маркировки устроена так, что «домаркировать» товар задним числом нельзя — это не опция в личном кабинете, а юридически и технически закрытый контур.

Почему нельзя маркировать «серую» закупку

Маркировка парфюмерной продукции — это не просто наклейка с кодом. Это цифровой след, который начинается с момента ввоза или производства. В системе «Честный Знак» код (КМ) закрепляется за конкретным участником оборота, и цепочка движения фиксируется через электронные документы (УПД). Если товар ввезён неофициально, не прошёл таможенную очистку, не задекларирован, то в системе у него нет «точки входа» — соответственно, нет и легитимного способа присвоить ему КМ.

Попытка самостоятельно заказать и нанести коды на «серую» партию нарушает закон и правила системы: такие коды либо не будут выпущены, либо при проверке окажутся некорректными. Для регулятора это признак оборота нелегальной продукции.

Как работает маркировка духов легально: 3 рабочих сценария

Для ИП есть три корректных пути, чтобы продавать духи с маркировкой:

  1. Официальный импорт (белый ввоз). Вы сами ввозите товар, оформляете таможенную декларацию, заказываете коды в «Честном Знаке» на свою компанию, вводите товар в оборот. Это самый «прозрачный» вариант, но требует компетенций в ВЭД и финансов.

  2. Собственное или контрактное производство. Если вы производите парфюмерию (в т. ч. через контрактную площадку), вы регистрируетесь как производитель в системе, заказываете КМ и вводите продукцию в оборот.

  3. Закупки у легального поставщика с уже нанесённой маркировкой. Это самый распространённый путь для большинства ИП. Поставщик (импортёр/дистрибьютор/производитель) уже ввёл товар в оборот, на каждой единице есть Data Matrix, а в системе зафиксирована его принадлежность.

Как передаются коды маркировки: разбираем на примере

Допустим, вы нашли поставщика, у которого духи уже промаркированы. Вот как это работает на практике:

  • Поставщик формирует УПД (универсальный передаточный документ) в системе ЭДО и указывает в нём коды маркировки (КМ) на передаваемые единицы.

  • УПД уходит в ваш кабинет ЭДО, привязанный к вашему ИНН/учётной записи в «Честном Знаке».

  • Вы проверяете состав поставки, сверяете коды, подписываете УПД своей электронной подписью.

  • После подписания УПД коды переходят в вашу собственность — они начинают числиться за вашим ИП. Теперь вы — законный владелец этих КМ и можете продавать товар.

Важно: если в УПД будут ошибки (неверные коды, расхождения по количеству, «чужие» КМ), система подсветит это при сверке. Подписывать такой документ нельзя — сначала нужно урегулировать расхождения с поставщиком.

Частый вопрос: «А если маркировка на другого человека?»

В системе нет понятия «маркировка на человека», есть «маркировка за участником оборота». Код всегда закреплён за конкретным юрлицом/ИП в момент ввода в оборот. Если вы видите товар с КМ, но он числится за другим участником, продать его от своего ИП нельзя — для этого КМ должны быть переданы вам через корректный УПД. Любые иные схемы (переклейка, «перевыпуск» кодов, продажа без передачи в системе) незаконны.

Что нужно сделать ИП, чтобы начать работать с маркированными духами

  1. Получить усиленную квалифицированную электронную подпись (УКЭП). Без неё нельзя подписывать УПД и работать в системе.

  2. Подключиться к оператору ЭДО. Обмен документами с поставщиками идёт только через ЭДО.

  3. Зарегистрироваться в системе «Честный Знак» в категории «Духи и туалетная вода».

  4. Заключить договоры с поставщиками, которые работают «в белую» и готовы передавать КМ через УПД.

  5. Настроить приёмку: обучить сотрудников сверять коды при получении товара, проверять УПД, корректно оформлять возвраты и списания.

Где чаще всего ошибаются

  • Думают, что можно «допечатать» коды на купленном «с рынка» товаре. Нельзя.

  • Не проверяют, кто ввёл КМ в оборот. Если поставщик не может подтвердить, что коды выпущены на его компанию и передаются через УПД — это риск.

  • Подписывают УПД без сверки кодов. Расхождения потом сложно исправить, а товар может оказаться «заблокированным» в системе.

  • Смешивают «серые» и маркированные партии. Для системы это недопустимо: каждая единица должна иметь прозрачный след.

Источники

Информации об авторе

Евгения Задорожная

Евгения Задорожная

маркетолог в ООО

7 подписчиков136 постов

Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

Начать дискуссию

ГлавнаяПодписка