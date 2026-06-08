Духи и «Честный Знак», что разрешено ИП и где заканчиваются серые схемы

Вопрос - «можно ли закупить духи на рынке (например, на Садоводе) и самому промаркировать их через «Честный Знак» звучит регулярно. Короткий ответ: нет. Система маркировки устроена так, что «домаркировать» товар задним числом нельзя — это не опция в личном кабинете, а юридически и технически закрытый контур.
Почему нельзя маркировать «серую» закупку
Маркировка парфюмерной продукции — это не просто наклейка с кодом. Это цифровой след, который начинается с момента ввоза или производства. В системе «Честный Знак» код (КМ) закрепляется за конкретным участником оборота, и цепочка движения фиксируется через электронные документы (УПД). Если товар ввезён неофициально, не прошёл таможенную очистку, не задекларирован, то в системе у него нет «точки входа» — соответственно, нет и легитимного способа присвоить ему КМ.
Попытка самостоятельно заказать и нанести коды на «серую» партию нарушает закон и правила системы: такие коды либо не будут выпущены, либо при проверке окажутся некорректными. Для регулятора это признак оборота нелегальной продукции.
Как работает маркировка духов легально: 3 рабочих сценария
Для ИП есть три корректных пути, чтобы продавать духи с маркировкой:
Официальный импорт (белый ввоз). Вы сами ввозите товар, оформляете таможенную декларацию, заказываете коды в «Честном Знаке» на свою компанию, вводите товар в оборот. Это самый «прозрачный» вариант, но требует компетенций в ВЭД и финансов.
Собственное или контрактное производство. Если вы производите парфюмерию (в т. ч. через контрактную площадку), вы регистрируетесь как производитель в системе, заказываете КМ и вводите продукцию в оборот.
Закупки у легального поставщика с уже нанесённой маркировкой. Это самый распространённый путь для большинства ИП. Поставщик (импортёр/дистрибьютор/производитель) уже ввёл товар в оборот, на каждой единице есть Data Matrix, а в системе зафиксирована его принадлежность.
Как передаются коды маркировки: разбираем на примере
Допустим, вы нашли поставщика, у которого духи уже промаркированы. Вот как это работает на практике:
Поставщик формирует УПД (универсальный передаточный документ) в системе ЭДО и указывает в нём коды маркировки (КМ) на передаваемые единицы.
УПД уходит в ваш кабинет ЭДО, привязанный к вашему ИНН/учётной записи в «Честном Знаке».
Вы проверяете состав поставки, сверяете коды, подписываете УПД своей электронной подписью.
После подписания УПД коды переходят в вашу собственность — они начинают числиться за вашим ИП. Теперь вы — законный владелец этих КМ и можете продавать товар.
Важно: если в УПД будут ошибки (неверные коды, расхождения по количеству, «чужие» КМ), система подсветит это при сверке. Подписывать такой документ нельзя — сначала нужно урегулировать расхождения с поставщиком.
Частый вопрос: «А если маркировка на другого человека?»
В системе нет понятия «маркировка на человека», есть «маркировка за участником оборота». Код всегда закреплён за конкретным юрлицом/ИП в момент ввода в оборот. Если вы видите товар с КМ, но он числится за другим участником, продать его от своего ИП нельзя — для этого КМ должны быть переданы вам через корректный УПД. Любые иные схемы (переклейка, «перевыпуск» кодов, продажа без передачи в системе) незаконны.
Что нужно сделать ИП, чтобы начать работать с маркированными духами
Получить усиленную квалифицированную электронную подпись (УКЭП). Без неё нельзя подписывать УПД и работать в системе.
Подключиться к оператору ЭДО. Обмен документами с поставщиками идёт только через ЭДО.
Зарегистрироваться в системе «Честный Знак» в категории «Духи и туалетная вода».
Заключить договоры с поставщиками, которые работают «в белую» и готовы передавать КМ через УПД.
Настроить приёмку: обучить сотрудников сверять коды при получении товара, проверять УПД, корректно оформлять возвраты и списания.
Где чаще всего ошибаются
Думают, что можно «допечатать» коды на купленном «с рынка» товаре. Нельзя.
Не проверяют, кто ввёл КМ в оборот. Если поставщик не может подтвердить, что коды выпущены на его компанию и передаются через УПД — это риск.
Подписывают УПД без сверки кодов. Расхождения потом сложно исправить, а товар может оказаться «заблокированным» в системе.
Смешивают «серые» и маркированные партии. Для системы это недопустимо: каждая единица должна иметь прозрачный след.
Источники
Официальный портал системы «Честный Знак» — требования к маркировке духов, порядок ввода/вывода из оборота, работа с УПД.
Постановление Правительства РФ № 1957 от 31.12.2019 «Об утверждении Правил маркировки духов и туалетной воды средствами идентификации».
Разъяснения Минпромторга РФ по вопросам передачи кодов маркировки и работы с ЭДО в рамках системы прослеживаемости.
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