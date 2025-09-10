Какие расходы на УСН учесть нельзя — и что будет, если купить билеты в отпуск за счет компании

На УСН действует закрытый перечень расходов (ст. 346.16 НК РФ). Всё, чего там нет, учесть нельзя — даже если у вас есть чеки и счета.

Ошибка предпринимателей - «маскировать» личные траты под бизнес. Например, оплатили билеты в отпуск, кухонный гарнитур и матрасы - а у предпринимателя розничный магазин фруктов. Налоговая видит все операции по выписке банка.

На УСН действует закрытый перечень расходов (ст. 346.16 НК РФ). Всё, чего там нет, учесть нельзя - даже если у вас есть чеки и счета.

Что будет, если включить "не те расходы":

• Требование пояснить расходы с запросом КУДИР

* КУДИР можно не предоставлять, но придется расписать траты по суммам .

• Пересдача декларации

* налоговики могут даже не ждать декларацию, а сами пересчитают и сделают доначисления

• Доначисления, штрафы и пени.

Из практики по ООО на УСН: ООО оплатила со счета отпуск семье директора (билеты, гостиницу) - а налоговая доначислила НДФЛ и страховые взносы.

Почему? 1. Деньги компании - не деньги собственника. 2. Налоговая воспринимает эти траты, как доход физического лица, который облагается налогом.

Даже если компания применяет УСН «Доходы» и налог уплачивается только с выручки, может показаться, что налоговой безразлично, какие расходы вы несёте. Но это не так: любые траты фиксируются и отслеживаются, и рано или поздно к ним могут возникнуть вопросы. Тем более срок предъявления претензий составляет три года.

Чтобы не попасть в такую ситуацию - собрала для Вас чек-лист➡ «Список разрешенных расходов при УСН».