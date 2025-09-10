Какие расходы на УСН учесть нельзя — и что будет, если купить билеты в отпуск за счет компании
Ошибка предпринимателей - «маскировать» личные траты под бизнес. Например, оплатили билеты в отпуск, кухонный гарнитур и матрасы - а у предпринимателя розничный магазин фруктов. Налоговая видит все операции по выписке банка.
На УСН действует закрытый перечень расходов (ст. 346.16 НК РФ). Всё, чего там нет, учесть нельзя - даже если у вас есть чеки и счета.
Что будет, если включить "не те расходы":
• Требование пояснить расходы с запросом КУДИР
* КУДИР можно не предоставлять, но придется расписать траты по суммам .
• Пересдача декларации
* налоговики могут даже не ждать декларацию, а сами пересчитают и сделают доначисления
• Доначисления, штрафы и пени.
Из практики по ООО на УСН:
ООО оплатила со счета отпуск семье директора (билеты, гостиницу) - а налоговая доначислила НДФЛ и страховые взносы.
Почему? 1. Деньги компании - не деньги собственника. 2. Налоговая воспринимает эти траты, как доход физического лица, который облагается налогом.
Даже если компания применяет УСН «Доходы» и налог уплачивается только с выручки, может показаться, что налоговой безразлично, какие расходы вы несёте. Но это не так: любые траты фиксируются и отслеживаются, и рано или поздно к ним могут возникнуть вопросы. Тем более срок предъявления претензий составляет три года.
Чтобы не попасть в такую ситуацию - собрала для Вас чек-лист➡ «Список разрешенных расходов при УСН».
