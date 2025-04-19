Судебная практика: Суды могут принять сторону юридического лица

Однако суды не спешат становиться на сторону проверяющих органов и признавать самозанятых работниками. Все упирается в договоры, заключенные с такими контрагентами.

Арбитражный суд в Тверской области подтвердил данный факт и принял позицию юридического лица, а не категорично настроенную налоговую:

Компания в связи с увеличением объема поставок привлекла по договорам ГПХ водителей со статусом самозанятого. При этом в штате организации также числились водители.

По прогнозам ФНС, Общество привлекало самозанятых с целью занижения базы для начисления страховых взносов.

Выводы инспекции были основаны на следующих суждениях:

Договор ГПХ содержал обязательное условие для заключения договора – регистрация физ.лица в качестве самозанятого;

Физическое лицо оказывало услуги только одному контрагенту;

Перевозка товара имела систематический характер;

Договор не предполагал срок окончания;

Компания определяла маршрут работы водителей, соответственно самозанятый находился полностью под контролем Заказчика;

Договор ГПХ предусматривал материальную ответственность самозанятых.

Факты, которые убедили судью:

Согласно выпискам с расчетного счета самозанятых, до взаимодействия с данной фирмой они получали средства за аналогичные услуги от других организаций;

Договор ГПХ все же содержал специфику характерную не для трудовых взаимоотношений (оплата в зависимости от километража, оплата тех обслуживания автомобиля за счет самого самозанятого, отсутствие пропускного режима);

Отличался порядок оплаты самозанятым и штатным работникам;

Самозанятые самостоятельно оплачивали профессиональный налог;

Общество обосновывало экономическую целесообразность привлечения самозанятых сведениями о затратах на перевозку, штатным расписанием и фактическим наличием автотранспорта в проверяемый период.

РЕШЕНИЕМ АРБИТРАЖНОГО СУДА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ РЕШЕНИЕ НАЛОГОВОЙ ИНСПЕКЦИИ ПО ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ ПРИЗНАНО НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ.