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Налоговая Правда
Самозанятые

Судебная практика: Суды могут принять сторону юридического лица

Привлечение самозанятых к работе стало опасным делом.
Судебная практика: Суды могут принять сторону юридического лица

Однако суды не спешат становиться на сторону проверяющих органов и признавать самозанятых работниками. Все упирается в договоры, заключенные с такими контрагентами.

Арбитражный суд в Тверской области подтвердил данный факт и принял позицию юридического лица, а не категорично настроенную налоговую:

Компания в связи с увеличением объема поставок привлекла по договорам ГПХ водителей со статусом самозанятого. При этом в штате организации также числились водители.

По прогнозам ФНС, Общество привлекало самозанятых с целью занижения базы для начисления страховых взносов. 

Выводы инспекции были основаны на следующих суждениях:

  • Договор ГПХ содержал обязательное условие для заключения договора – регистрация физ.лица в качестве самозанятого;

  • Физическое лицо оказывало услуги только одному контрагенту;

  • Перевозка товара имела систематический характер;

  • Договор не предполагал срок окончания;

  • Компания определяла маршрут работы водителей, соответственно самозанятый находился полностью под контролем Заказчика;

  • Договор ГПХ предусматривал материальную ответственность самозанятых.

Факты, которые убедили судью:

  • Согласно выпискам с расчетного счета самозанятых, до взаимодействия с данной фирмой они получали средства за аналогичные услуги от других организаций;

  • Договор ГПХ все же содержал специфику характерную не для трудовых взаимоотношений (оплата в зависимости от километража, оплата тех обслуживания автомобиля за счет самого самозанятого, отсутствие пропускного режима);

  • Отличался порядок оплаты самозанятым и штатным работникам;

  • Самозанятые самостоятельно оплачивали профессиональный налог;

  • Общество обосновывало экономическую целесообразность привлечения самозанятых сведениями о затратах на перевозку, штатным расписанием и фактическим наличием автотранспорта в проверяемый период. 

РЕШЕНИЕМ АРБИТРАЖНОГО СУДА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ РЕШЕНИЕ НАЛОГОВОЙ ИНСПЕКЦИИ ПО ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ ПРИЗНАНО НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ.

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Налоговая Правда

Налоговая Правда

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