Судебная практика: Суды могут принять сторону юридического лица

Однако суды не спешат становиться на сторону проверяющих органов и признавать самозанятых работниками. Все упирается в договоры, заключенные с такими контрагентами.
Арбитражный суд в Тверской области подтвердил данный факт и принял позицию юридического лица, а не категорично настроенную налоговую:
Компания в связи с увеличением объема поставок привлекла по договорам ГПХ водителей со статусом самозанятого. При этом в штате организации также числились водители.
По прогнозам ФНС, Общество привлекало самозанятых с целью занижения базы для начисления страховых взносов.
Выводы инспекции были основаны на следующих суждениях:
Договор ГПХ содержал обязательное условие для заключения договора – регистрация физ.лица в качестве самозанятого;
Физическое лицо оказывало услуги только одному контрагенту;
Перевозка товара имела систематический характер;
Договор не предполагал срок окончания;
Компания определяла маршрут работы водителей, соответственно самозанятый находился полностью под контролем Заказчика;
Договор ГПХ предусматривал материальную ответственность самозанятых.
Факты, которые убедили судью:
Согласно выпискам с расчетного счета самозанятых, до взаимодействия с данной фирмой они получали средства за аналогичные услуги от других организаций;
Договор ГПХ все же содержал специфику характерную не для трудовых взаимоотношений (оплата в зависимости от километража, оплата тех обслуживания автомобиля за счет самого самозанятого, отсутствие пропускного режима);
Отличался порядок оплаты самозанятым и штатным работникам;
Самозанятые самостоятельно оплачивали профессиональный налог;
Общество обосновывало экономическую целесообразность привлечения самозанятых сведениями о затратах на перевозку, штатным расписанием и фактическим наличием автотранспорта в проверяемый период.
РЕШЕНИЕМ АРБИТРАЖНОГО СУДА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ РЕШЕНИЕ НАЛОГОВОЙ ИНСПЕКЦИИ ПО ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ ПРИЗНАНО НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ.
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