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Верхушка айсберга. Что значит предпроверочный анализ для бизнеса

Благодаря информационным технологиям ФНС проводят проверки быстро, более жестко и, как показывает практика, эффективно. В статье расскажем, что такое предпроверочный анализ бизнеса и чем он может обернуться.
Верхушка айсберга. Что значит предпроверочный анализ для бизнеса

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Что такое предпроверочный анализ

Предпроверочный анализ (ППА) – основная часть проверки бизнеса, в ходе которого ФНС и формирует массив данных о деятельности компании, для дальнейшего принятия решения о судьбе компании, или иными словами – верхушка айсберга.

Инспекции проверяют финансовые и налоговые документы, собирают информацию из всех доступных источников: из полиции по регистрации транспорта, из ЗАГСа, трудовой инспекции, таможни и так далее. Налоговики изучают детально даже ваши соцсети.

Предпроверочный анализ всегда проводят перед выездной проверкой, а частенько — и перед камеральной. Любая спорная ситуация с налоговой, даже вызов на комиссию по легализации, всегда сопровождается предпроверочным анализом деятельности компании. Это наименее затратный способ проверки предприятия для налоговой, чтобы, выходя на камеральную, а затем выездную проверку, действовать максимально результативно.

В отличие от официальных проверок (камеральной и выездной), предпроверочный анализ не ограничен временными рамками, которые были бы прописаны в налоговом кодексе. Соответственно, он дает некоторую свободу действий.

С чего начинается предпроверочный анализ

Предпроверочный анализ начинается со сбора информации из открытых источников и анализа ключевых факторов. Если вы думаете, что в соцсетях сидят только ваши клиенты или потенциальные сотрудники — нет, налоговики тоже там.

Например, многие предприниматели выставляют в соцсетях фото с корпоративов: «Посмотрите на мою команду, вот они, все 10 человек». Но когда приходит время отчитаться в налоговой, по документам выходит, что в компании всего 1 сотрудник.

Затем анализируется вся отчетность, имеющаяся в налоговой, как минимум за последний год. Сопоставляются товарно-денежные потоки, соответственно проверяются детально банковские выписки по всем имеющимся расчетным счетам. 

Когда проводят ППА

На практике, ППА проводится от двух месяцев до года. Осень — это самая жаркая пора для завершающих этапов ППА, а именно для приглашения на разговор в налоговую.

Примерно до октября налоговый орган собирает информацию, а с октября по декабрь активно проходят рабочие встречи с налогоплательщиками в целях добровольного уточнения обязательств и доплаты налогов. 

Почему именно это время? 31 декабря каждого года — это последняя возможность вынести решение о проведении выездной проверки и затянуть в проверку все три года, предшествующие году, в котором вынесено решение о проведении проверки.

По итогам ППА налоговый орган действует следующим образом:

  • максимально подготавливается к проведению ВНП;

  • убеждает налогоплательщика уточнить свои обязательства и доплатить налоги (без проведения ВНП);

  • принимает решение, что нарушений налогового законодательства со стороны налогоплательщика нет (такое вполне возможно, но налогоплательщику необходимо активно участвовать в период ППА).

Предпроверочный анализ — это не формальность, а полноценный этап налогового контроля. Он невиден для бизнеса, но крайне важен для ФНС: именно в этот момент формируется мнение о благонадёжности компании. Ошибки, расхождения и даже публичные сигналы вроде фотографий в соцсетях — всё может повлиять на решение о проведении проверки. Поэтому важно не игнорировать эту фазу, а понимать её признаки и готовиться заранее.

В «Налоговой правде» мы подробно разбираем такие скрытые процессы: от предпроверочного анализа до итогов ВНП, с комментариями практиков, ссылками на НК РФ и рекомендациями по снижению рисков.

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