Судебная практика: нельзя проводить камеральную проверку уточненной декларации, которую учли при выездной проверке

Налоговый орган установил при выездной проверке нереальность сделок с контрагентом. Нарушение зафиксировали в акте проверки. Организация подала уточненную декларацию по НДС за период, который входил в выездную проверку.

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После того как организация подала УНД по НДС, инспекция полагала, что НК РФ не запрещает проводить сразу 2 проверки по тем же налогам и за тот же период.

Организация оспорила решение камеральной проверки. Уточненную декларацию проверили при выездной проверке и решение по ней вынесли с учетом скорректированных сумм. Нереальность сделок с контрагентом после возражений налогоплательщика на акт выездной проверки не подтвердилась.

Суд принял решение, что у инспекции нет оснований проводить камеральную проверку, ссылаясь на следующие аргументы:

НК РФ не запрещает подавать уточненные декларации за период, за который назначили выездную проверку;

НК РФ также не запрещает подавать УНД после вынесенного решения по выездной проверке;

Налоговый орган после выездной проверки должен обладать всей информацией о деятельности налогоплательщика в проверяемом периоде;

УНД, которую подали после завершения выездной проверки и до вынесения решения по ней, представляет собой информирование о возражениях налогоплательщика по выводам инспекции;

По такой декларации налоговики вправе провести допмероприятия налогового контроля. Также они могут вынести решение без учета данных декларации и назначить повторную выездную проверку в части уточненных сумм;

В данном случае в рамках допмероприятий уточненную декларацию проверили, что отразили в решении по итогам выездной проверки. Значит, у инспекции нет оснований проверять декларацию ни при повторной выездной проверке, ни при камеральной.

Документ: Постановление АС Поволжского округа от 16.01.2025 по делу N А55-38483/2023

Вывод

Суд напомнил: налоговый орган не вправе дублировать контроль. Если уточнённую декларацию уже учли в ходе выездной проверки, повторная камеральная по тем же суммам — незаконна. Для бизнеса это важный ориентир: при отстаивании своих прав критически важно фиксировать, какие действия уже предприняты налоговой, и не допускать повторного контроля без оснований.

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