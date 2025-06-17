Новый должник неуплаченных налогов

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Управление Следственного комитета России по Орловской области возбудило в отношении гендиректора местной компании, занимающейся производством кабельной продукции, уголовное дело об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере (п. «б» ч. 2 ст. 199 УК, до пяти лет лишения свободы). Об этом сообщили в ведомстве.

По данным открытых источников в правоохранительных органах региона, фигурантом дела является заместитель председателя областного совета и совладелец кабельного завода Сергей Кутенев.

По версии следствия, он, будучи также гендиректором предприятия, в 2020-2021 годах уклонился от уплаты налогов на сумму более 443,4 миллиона рублей.

В СКР считают, что он создал схему создания искусственного документооборота, исказив налоговую и бухгалтерскую отчетность путем переноса налоговых рисков на две подконтрольных формально существующих организации. Таким образом, подозреваемый незаконно минимизировал налог на добавленную стоимость и не уплатил налог на прибыль организации.

Следователи принимают меры к наложению ареста на имущество кабельного завода. Уголовное дело было возбуждено на основании результатов оперативно-розыскной деятельности региональных УФСБ и УМВД, а также — материалов орловского УФНС.

В октябре 2023 года СКР уже заводил на господина Кутенева аналогичное уголовное дело с ущербом в 297 млн руб. В августе 2024 года оно было закрыто в связи с уплатой депутатом налогов, пени и штрафов на общую сумму 460 млн руб.

Этот кейс — очередное напоминание: даже высокие должности не спасают от последствий налоговых нарушений. Попытка переложить риски на фиктивные компании, искажение отчетности, «оптимизация» НДС — всё это рано или поздно приводит к уголовным делам и аресту имущества. Следите за подобными историями и делайте выводы заранее.

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