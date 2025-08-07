Суд подтвердил: схема дробления бизнеса через подконтрольные компании = доначисление налогов

Что стало поводом для спора

Налоговая провела выездную проверку ООО «Омская областная газовая компания». В результате — доначисление НДС и налога на прибыль.

По мнению инспекции, фактический руководитель Общества Кришкевич Д.В. создал схему ухода от налогообложения. Суть: реализация сжиженного углеводородного газа проходила через подконтрольное транзитное звено — ООО «Нефтегаз Плюс», работающее на УСН и осуществляющее розничную торговлю через АГЗС.

Цель схемы — вывод части выручки из-под налогообложения по НДС и налогу на прибыль. Формально между компаниями существовал документооборот, но фактически — цепочка была искусственной. Компании были самостоятельны на бумаге, но подконтрольны одному лицу.