ЦОК ОК ЗП 06.08 Мобильный
Налоговая Правда
Дробление бизнеса
Суд подтвердил: схема дробления бизнеса через подконтрольные компании = доначисление налогов

Суд подтвердил: схема дробления бизнеса через подконтрольные компании = доначисление налогов

Арбитражный суд Западно-Сибирского округа рассмотрел спор, в котором ФНС доначислила налоги компании, применившей схему минимизации через формально самостоятельных, но фактически подконтрольных контрагентов. Суд поддержал налоговую. Ниже — разбор позиции сторон и аргументации, которая легла в основу судебного решения.

Зашли в «Налоговую правду»? Переходите и в наш Telegram — там ещё глубже и жёстче: закрытые кейсы, схемы, разборы ФНС. Подписывайтесь, чтобы не терять деньги.

📄 Документ: постановление АС Западно-Сибирского округа от 05.06.2025 № Ф04-888/2025 по делу № А46-708/2024.

Что стало поводом для спора

Налоговая провела выездную проверку ООО «Омская областная газовая компания». В результате — доначисление НДС и налога на прибыль.

По мнению инспекции, фактический руководитель Общества Кришкевич Д.В. создал схему ухода от налогообложения. Суть: реализация сжиженного углеводородного газа проходила через подконтрольное транзитное звено — ООО «Нефтегаз Плюс», работающее на УСН и осуществляющее розничную торговлю через АГЗС.

Цель схемы — вывод части выручки из-под налогообложения по НДС и налогу на прибыль. Формально между компаниями существовал документооборот, но фактически — цепочка была искусственной. Компании были самостоятельны на бумаге, но подконтрольны одному лицу.

Что утверждало Общество

По мнению налогоплательщика:
– Инспекция неправомерно доначислила налоги.
– Все контрагенты уплатили налоги.
– Бюджет не понёс ущерба.
– Применено двойное налогообложение, что недопустимо.

Позиция налогового органа

ФНС указала, что компания использовала формальный документооборот и создала схему через подконтрольные юрлица.

Основные признаки:
– Промежуточные звенья не участвовали в реальной хозяйственной деятельности.
Газ передавался напрямую конечному покупателю.
 – Контрагенты не могли обосновать деловую цель своего участия.

Что решил суд

Первая инстанция отказала компании в иске. Суд признал, что была реализована схема дробления.

Апелляция подтвердила выводы. Кассация с ними согласилась.

Таким образом, вся цепочка судебных инстанций поддержала налоговую инспекцию.

Какие аргументы стали решающими

Суд и ФНС пришли к выводу, что контрагенты общества:
– Были взаимозависимыми.
– Находились по одному адресу.
– Использовали одинаковые телефоны и e-mail.
– Осуществляли доступ к счетам с одних и тех же IP-адресов.
– Имели общих представителей и бухгалтеров.
– Финансовые потоки замыкались внутри одной структуры.
Движение товара происходило напрямую конечному покупателю, без участия формальных звеньев.
– Документооборот не подтверждал реальные хозяйственные операции.
Расчёты по договорам не производились полностью, а претензионная работа отсутствовала.
Цены отклонялись от рыночных, и при этом деловая цель использования такой модели не была доказана.

Почему это важно

Это решение — ещё одно напоминание: суды всё жёстче подходят к дроблению бизнеса, особенно если:
– компании работают по упрощённой системе,
– выполняют функции «прокладок» в цепочке,
– между ними прослеживается управленческая и технологическая связь.

Если структура создаётся исключительно для налоговой экономии, без реальных функций и обоснованной бизнес-цели — это становится основанием для доначислений.

И даже если контрагенты заплатили налоги, это не спасает от обвинений в схеме.

Следите за подобной практикой. В неё всё чаще попадают компании, которые считают, что «дробление — это просто оптимизация».

Реальные связи, рыночные условия, деловая цель — три кита, на которых должен стоять любой холдинг или распределённая структура. Если один из них отсутствует — риски доначислений и блокировок возрастают кратно.

Информации об авторе

Налоговая Правда

Налоговая Правда

16 подписчиков106 постов

Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

Начать дискуссию

Главная Главбух PRO Премиум