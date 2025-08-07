Суд подтвердил: схема дробления бизнеса через подконтрольные компании = доначисление налогов

Зашли в «Налоговую правду»? Переходите и в наш Telegram — там ещё глубже и жёстче: закрытые кейсы, схемы, разборы ФНС. Подписывайтесь, чтобы не терять деньги.
📄 Документ: постановление АС Западно-Сибирского округа от 05.06.2025 № Ф04-888/2025 по делу № А46-708/2024.
Что стало поводом для спора
Налоговая провела выездную проверку ООО «Омская областная газовая компания». В результате — доначисление НДС и налога на прибыль.
По мнению инспекции, фактический руководитель Общества Кришкевич Д.В. создал схему ухода от налогообложения. Суть: реализация сжиженного углеводородного газа проходила через подконтрольное транзитное звено — ООО «Нефтегаз Плюс», работающее на УСН и осуществляющее розничную торговлю через АГЗС.
Цель схемы — вывод части выручки из-под налогообложения по НДС и налогу на прибыль. Формально между компаниями существовал документооборот, но фактически — цепочка была искусственной. Компании были самостоятельны на бумаге, но подконтрольны одному лицу.
Что утверждало Общество
По мнению налогоплательщика:
– Инспекция неправомерно доначислила налоги.
– Все контрагенты уплатили налоги.
– Бюджет не понёс ущерба.
– Применено двойное налогообложение, что недопустимо.
Позиция налогового органа
ФНС указала, что компания использовала формальный документооборот и создала схему через подконтрольные юрлица.
Основные признаки:
– Промежуточные звенья не участвовали в реальной хозяйственной деятельности.
– Газ передавался напрямую конечному покупателю.
– Контрагенты не могли обосновать деловую цель своего участия.
Что решил суд
Первая инстанция отказала компании в иске. Суд признал, что была реализована схема дробления.
Апелляция подтвердила выводы. Кассация с ними согласилась.
Таким образом, вся цепочка судебных инстанций поддержала налоговую инспекцию.
Какие аргументы стали решающими
Суд и ФНС пришли к выводу, что контрагенты общества:
– Были взаимозависимыми.
– Находились по одному адресу.
– Использовали одинаковые телефоны и e-mail.
– Осуществляли доступ к счетам с одних и тех же IP-адресов.
– Имели общих представителей и бухгалтеров.
– Финансовые потоки замыкались внутри одной структуры.
– Движение товара происходило напрямую конечному покупателю, без участия формальных звеньев.
– Документооборот не подтверждал реальные хозяйственные операции.
– Расчёты по договорам не производились полностью, а претензионная работа отсутствовала.
– Цены отклонялись от рыночных, и при этом деловая цель использования такой модели не была доказана.
Почему это важно
Это решение — ещё одно напоминание: суды всё жёстче подходят к дроблению бизнеса, особенно если:
– компании работают по упрощённой системе,
– выполняют функции «прокладок» в цепочке,
– между ними прослеживается управленческая и технологическая связь.
Если структура создаётся исключительно для налоговой экономии, без реальных функций и обоснованной бизнес-цели — это становится основанием для доначислений.
И даже если контрагенты заплатили налоги, это не спасает от обвинений в схеме.
Следите за подобной практикой. В неё всё чаще попадают компании, которые считают, что «дробление — это просто оптимизация».
Реальные связи, рыночные условия, деловая цель — три кита, на которых должен стоять любой холдинг или распределённая структура. Если один из них отсутствует — риски доначислений и блокировок возрастают кратно.
