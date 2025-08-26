НДФЛ может уйти для беднейших. Что предлагает депутат и как это повлияет на налоговую систему

Что предлагает депутат

Леонид Слуцкий направил официальное письмо председателю правительства РФ Михаилу Мишустину. В документе он предложил:

«Освободить от налога на доходы физических лиц (НДФЛ) граждан с доходом ниже 30 тысяч рублей в месяц».

Аргументация — социальная. В условиях инфляции, нестабильности и постоянного роста цен особую поддержку должны получать те, кто находится в зоне бедности или близок к ней.