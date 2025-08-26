ЦОК ОК МП 25.08 Мобильная
НДФЛ может уйти для беднейших. Что предлагает депутат и как это повлияет на налоговую систему

Россиян с низкими доходами могут полностью освободить от уплаты НДФЛ. С таким предложением к правительству обратился Леонид Слуцкий. Порог — 30 000 рублей в месяц. Это инициатива, которая потенциально затронет треть населения страны, и если она будет реализована — налоговая система ждет пересмотр одной из базовых норм.

Что предлагает депутат

Леонид Слуцкий направил официальное письмо председателю правительства РФ Михаилу Мишустину. В документе он предложил:

«Освободить от налога на доходы физических лиц (НДФЛ) граждан с доходом ниже 30 тысяч рублей в месяц».

Аргументация — социальная. В условиях инфляции, нестабильности и постоянного роста цен особую поддержку должны получать те, кто находится в зоне бедности или близок к ней.

Почему речь идёт именно о 30 000

Слуцкий ссылается на текущую экономическую ситуацию и реальный уровень расходов:

  • Минимальный набор товаров и услуг для выживания сейчас стоит около 20 000 рублей.

  • Граждане, получающие 25–27 тысяч в месяц, находятся на грани бедности.

  • По оценке депутата, треть россиян получает менее 30 тысяч рублей.

По его мнению, освобождение от НДФЛ для этих категорий не только улучшит благосостояние, но и станет фактором стабилизации в социальной сфере.

Почему это важно сейчас

Предложение приурочено к формированию трёхлетнего федерального бюджета. Слуцкий настаивает на том, чтобы уже в текущем планировании заложили соответствующие компенсационные расходы:

«Прошу рассмотреть возможность предусмотреть расходы на освобождение от налога на доходы физических лиц для граждан с доходом ниже 30 тысяч рублей в месяц».

Это значит, что вопрос включён в политическую повестку и теоретически может быть обсуждён при рассмотрении бюджета на 2026–2028 годы.

Что это может изменить

Если инициатива будет принята, это приведёт к нескольким важным последствиям:

  • Придётся переписать саму конструкцию налогообложения НДФЛ — ввести необлагаемый минимум или дифференцированные ставки.

  • Налоговая нагрузка может перераспределиться — либо на бизнес, либо на более обеспеченные группы.

  • Возникнет необходимость в новой системе подтверждения доходов для применения освобождения.

Пока это только инициатива. Но сигнал — значимый

На текущий момент предложение Слуцкого — не законопроект, а обращение к правительству. Однако подобные инициативы — это тест на реакцию и один из способов сформировать повестку. Особенно в условиях подготовки бюджета, когда любые налоговые льготы напрямую влияют на доходную часть.

Если освобождение от НДФЛ для малообеспеченных граждан будет включено в обсуждение, это может стать началом масштабной налоговой реформы на уровне базовой логики фискальной политики.

Внимательно следим за развитием ситуации. Для налогоплательщиков и бухгалтеров это повод уже сейчас задуматься: возможны новые подходы к расчёту НДФЛ, появление необлагаемого минимума или другие механизмы адресной поддержки. Всё, что раньше казалось политически невозможным — в текущей экономике может оказаться вполне реалистичным.

Налоговая Правда

  • Legalentity13
    Юрист

    С одной стороны - вроде бы и хорошо. А с другой - получается такой человек без НДФЛ и права на вычеты в дальнейшем лишается, сомнительное предложение, конечно

