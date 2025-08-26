НДФЛ может уйти для беднейших. Что предлагает депутат и как это повлияет на налоговую систему

Зашли в «Налоговую правду»? Переходите и в наш Telegram — там ещё глубже и жёстче: закрытые кейсы, схемы, разборы ФНС. Подписывайтесь, чтобы упустить важное.
Что предлагает депутат
Леонид Слуцкий направил официальное письмо председателю правительства РФ Михаилу Мишустину. В документе он предложил:
«Освободить от налога на доходы физических лиц (НДФЛ) граждан с доходом ниже 30 тысяч рублей в месяц».
Аргументация — социальная. В условиях инфляции, нестабильности и постоянного роста цен особую поддержку должны получать те, кто находится в зоне бедности или близок к ней.
Почему речь идёт именно о 30 000
Слуцкий ссылается на текущую экономическую ситуацию и реальный уровень расходов:
Минимальный набор товаров и услуг для выживания сейчас стоит около 20 000 рублей.
Граждане, получающие 25–27 тысяч в месяц, находятся на грани бедности.
По оценке депутата, треть россиян получает менее 30 тысяч рублей.
По его мнению, освобождение от НДФЛ для этих категорий не только улучшит благосостояние, но и станет фактором стабилизации в социальной сфере.
Почему это важно сейчас
Предложение приурочено к формированию трёхлетнего федерального бюджета. Слуцкий настаивает на том, чтобы уже в текущем планировании заложили соответствующие компенсационные расходы:
«Прошу рассмотреть возможность предусмотреть расходы на освобождение от налога на доходы физических лиц для граждан с доходом ниже 30 тысяч рублей в месяц».
Это значит, что вопрос включён в политическую повестку и теоретически может быть обсуждён при рассмотрении бюджета на 2026–2028 годы.
Что это может изменить
Если инициатива будет принята, это приведёт к нескольким важным последствиям:
Придётся переписать саму конструкцию налогообложения НДФЛ — ввести необлагаемый минимум или дифференцированные ставки.
Налоговая нагрузка может перераспределиться — либо на бизнес, либо на более обеспеченные группы.
Возникнет необходимость в новой системе подтверждения доходов для применения освобождения.
Пока это только инициатива. Но сигнал — значимый
На текущий момент предложение Слуцкого — не законопроект, а обращение к правительству. Однако подобные инициативы — это тест на реакцию и один из способов сформировать повестку. Особенно в условиях подготовки бюджета, когда любые налоговые льготы напрямую влияют на доходную часть.
Если освобождение от НДФЛ для малообеспеченных граждан будет включено в обсуждение, это может стать началом масштабной налоговой реформы на уровне базовой логики фискальной политики.
Внимательно следим за развитием ситуации. Для налогоплательщиков и бухгалтеров это повод уже сейчас задуматься: возможны новые подходы к расчёту НДФЛ, появление необлагаемого минимума или другие механизмы адресной поддержки. Всё, что раньше казалось политически невозможным — в текущей экономике может оказаться вполне реалистичным.
