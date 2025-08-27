«Банки обо мне все знают. А теперь еще и налоговая!»

Зашли в «Налоговую правду»? Переходите и в наш Telegram — там ещё глубже и жёстче: закрытые кейсы, схемы, разборы ФНС. Подписывайтесь, чтобы упустить важное.
С 2025 года связь между банками и налоговыми органами стала ещё плотнее. Компании и ИП фактически оказались под двойным контролем: банковским и налоговым одновременно. Разбираем, что именно банки передают в ИФНС, на каком основании и как бухгалтерам минимизировать риски при таком обмене данными.
Законная база: почему банки обязаны делиться с налоговиками
Передача информации в ИФНС закреплена в статье 86 НК РФ. Этот документ обязывает банки по первому требованию инспекции передавать сведения, которые необходимы для налогового контроля.
Но на практике объем передаваемой информации шире, чем прямо указано в статье. Основанием служит статья 93.1 НК РФ, которая позволяет налоговой истребовать документы вне рамок выездной или камеральной проверки, если это нужно для подтверждения конкретной сделки. Именно этот механизм стал инструментом расширенного доступа к банковским данным.
Что именно банки обязаны сообщать в ИФНС
По п. 2 ст. 86 НК РФ, стандартный набор передаваемой информации включает:
данные об открытии, закрытии и изменении реквизитов банковских счетов, депозитов и счетов цифрового рубля;
сведения об электронных кошельках, включая блокировку;
выписки по счетам: движение денежных средств и остатки на определённую дату;
копии паспортов и других документов лиц, имеющих право распоряжаться средствами (руководители, главные бухгалтеры, ИП);
копии договоров с банком и заявлений на открытие/закрытие счёта;
сведения о бенефициарах и выгодоприобретателях, если такие данные есть в распоряжении банка.
Важно: банки обязаны предоставить эти сведения в течение трёх рабочих дней с момента поступления запроса от ИФНС.
Что ещё может получить ИФНС — даже если это не входит в перечень
Здесь работает ст. 93.1 НК РФ, которая позволяет инспекции требовать любые документы, если это необходимо для подтверждения конкретной сделки. Это означает, что налоговая получает дополнительные данные — даже если они прямо не названы в статье 86.
Прецедент: зарплатные реестры через банк
В деле № А47-3236/2024 Арбитражный суд Уральского округа признал правомерным использование ИФНС сведений о перечислении зарплаты, полученных от банка.
Компания пыталась оспорить результаты проверки, утверждая, что такие документы — «недопустимые доказательства». Однако суд встал на сторону налоговой: она получила информацию на законных основаниях, в рамках статьи 93.1 НК РФ, и это признано достаточным.
Новый уровень контроля: банки = налоговая?
На практике с 2025 года банковский контроль стал неотделим от налогового.
Банки анализируют действия клиента и работают на опережение. Их действия включают:
проверку операций на предмет антиотмывочного законодательства;
требования о предоставлении подтверждающих документов по операциям;
передачу сведений в Росфинмониторинг о:
подозрительных транзакциях;
переводах от 600 000 ₽;
сделках с недвижимостью от 3 млн ₽.
Фактически банк стал первым фильтром контроля, а налоговая использует эту фильтрацию как инструмент давления и доказывания.
Что делать бухгалтеру: инструкция для снижения рисков
Для бухгалтера это означает новый уровень ответственности. Чтобы избежать проблем с ИФНС:
Документально подтверждайте все расчёты — договоры, счета, акты.
Следите за движением средств: логика поступлений и списаний должна быть прозрачна.
Контролируйте первичку и контрагентов — налоговая всё чаще начинает с банка.
Реагируйте на банковские запросы оперативно — от ответа банку зависит, что уйдёт в ИФНС.
Вывод: налоговый контроль в 2025 году начинается с банка. ФНС уже не спрашивает напрямую — она запрашивает у банка. А тот, в свою очередь, запрашивает у бухгалтера. Знание своих прав, готовность к проверке и логичное финансовое поведение — главные инструменты защиты.
