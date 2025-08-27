«Банки обо мне все знают. А теперь еще и налоговая!»

Законная база: почему банки обязаны делиться с налоговиками

Передача информации в ИФНС закреплена в статье 86 НК РФ. Этот документ обязывает банки по первому требованию инспекции передавать сведения, которые необходимы для налогового контроля.

Но на практике объем передаваемой информации шире, чем прямо указано в статье. Основанием служит статья 93.1 НК РФ, которая позволяет налоговой истребовать документы вне рамок выездной или камеральной проверки, если это нужно для подтверждения конкретной сделки. Именно этот механизм стал инструментом расширенного доступа к банковским данным.