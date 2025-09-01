ЦОК КПП УСН 29.08 Мобильная
🔴 Бесплатный вебинар: НДС и налог на прибыль: изменения и важные вопросы →
Налоговая Правда
Маркетплейсы
Ozon или WB: за кем будущее?

Ozon или WB: за кем будущее?

Что меняется для селлеров с 2025 года — и как НДС вмешивается в вашу прибыль.

Зашли в «Налоговую правду»? Переходите и в наш Telegram — там ещё глубже и жёстче: закрытые кейсы, схемы, разборы ФНС. Подписывайтесь, чтобы упустить важное.

С 2025 года селлеры на УСН, превысившие лимит в 60 млн ₽, обязаны платить НДС. Новые правила уже начали работать, а регионы запускают собственные меры поддержки. Мы разобрались, что происходит — и как вам подготовиться, чтобы не терять на налогах.

Налоговая новость: Мордовия сделала ставку на селлеров

На фоне жёсткой борьбы с фиктивной миграцией ИП и компаний между регионами, власти Мордовии пошли другим путём — и создали стимулы.

С 1 апреля 2025 года по 31 декабря 2027 года в регионе действуют льготные ставки по УСН для предпринимателей, которые:

  • зарегистрировались впервые (именно в Мордовии),

  • ведут онлайн-торговлю (ОКВЭД 47.91 — розничная торговля по почте или через интернет),

  • получают не менее 90% доходов от этой деятельности.

Условия:

  • 1% — если вы работаете на УСН «доходы»,

  • 5% — если применяете УСН «доходы минус расходы».

Льгота предоставляется на 3 налоговых периода подряд, начиная с момента регистрации.

Это фактически даёт возможность новым продавцам на маркетплейсах, открывшимся в Мордовии, работать на УСН и платить всего 1% налога.

Кто такие селлеры — и почему про них все говорят

Селлер (от англ. seller — «продавец») — это физическое или юридическое лицо, которое продаёт товары в интернете, чаще всего на маркетплейсах: Ozon, Wildberries, Яндекс Маркет и др.

Объём онлайн-торговли в России стабильно растёт, а вместе с ним — внимание налоговой к оборотам продавцов. Особенный интерес — к тем, кто применяет упрощённую систему налогообложения (УСН).

Что нужно сделать селлеру, чтобы перейти на НДС

Если вы прогнозируете, что пробьёте лимит в 60 млн ₽ — действовать нужно заранее. Вот основные шаги:

  1. Получить квалифицированную электронную подпись (КЭП) — она потребуется для сдачи отчётности.

  2. Подключить ЭДО — электронный документооборот необходим для взаимодействия с контрагентами.

  3. Определиться со ставкой НДС — стандартные 20%, пониженные 10% или 0% (в зависимости от товара).

  4. Уведомить поставщиков и маркетплейс о том, что вы стали плательщиком НДС.

  5. Настроить ЭДО в кабинете маркетплейса — без этого невозможно проводить сделки с НДС.

  6. Обновить карточки товаров — указать ставку НДС, которую вы применяете.

Зачем всё это знать заранее

Нарушение порядка начисления НДС чревато доначислениями, штрафами и потерей доверия со стороны контрагентов. Особенно если вы продолжите выставлять цены без учёта налога — и не уведомите партнёров.

Работа через маркетплейсы даёт огромный оборот, но накладывает и жёсткие требования к соблюдению фискальной дисциплины. Сейчас налоговая активно отслеживает как обороты, так и ошибки в карточках товара, несоответствие отчётности и пр.

Что важно запомнить

  • Если вы только планируете открыться на маркетплейсах, регионы вроде Мордовии дают реальные налоговые преимущества.

  • Если вы уже работаете — считайте оборот. Как только 60 млн ₽ будет пройдено, НДС становится обязательным.

  • Готовьтесь заранее: подпись, ЭДО, настройки, уведомления.

  • НДС — это не только расчёты, но и ответственность. Ошибка в отчётности или несвоевременное обновление может стоить дорого.

Следите за лимитами, проверяйте налоговые обязательства и используйте возможности оптимизации. В 2025 году на маркетплейсах началась новая фаза — и теперь фискальные последствия будут куда серьёзнее, чем раньше.

Информации об авторе

Налоговая Правда

Налоговая Правда

18 подписчиков123 поста

Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

Начать дискуссию

Главная Главбух PRO