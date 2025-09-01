Ozon или WB: за кем будущее?

Налоговая новость: Мордовия сделала ставку на селлеров

На фоне жёсткой борьбы с фиктивной миграцией ИП и компаний между регионами, власти Мордовии пошли другим путём — и создали стимулы.

С 1 апреля 2025 года по 31 декабря 2027 года в регионе действуют льготные ставки по УСН для предпринимателей, которые:

зарегистрировались впервые (именно в Мордовии),

ведут онлайн-торговлю (ОКВЭД 47.91 — розничная торговля по почте или через интернет),

получают не менее 90% доходов от этой деятельности.

Условия:

1% — если вы работаете на УСН «доходы»,

5% — если применяете УСН «доходы минус расходы».

Льгота предоставляется на 3 налоговых периода подряд, начиная с момента регистрации.

Это фактически даёт возможность новым продавцам на маркетплейсах, открывшимся в Мордовии, работать на УСН и платить всего 1% налога.