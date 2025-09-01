Ozon или WB: за кем будущее?

Зашли в «Налоговую правду»? Переходите и в наш Telegram — там ещё глубже и жёстче: закрытые кейсы, схемы, разборы ФНС. Подписывайтесь, чтобы упустить важное.
С 2025 года селлеры на УСН, превысившие лимит в 60 млн ₽, обязаны платить НДС. Новые правила уже начали работать, а регионы запускают собственные меры поддержки. Мы разобрались, что происходит — и как вам подготовиться, чтобы не терять на налогах.
Налоговая новость: Мордовия сделала ставку на селлеров
На фоне жёсткой борьбы с фиктивной миграцией ИП и компаний между регионами, власти Мордовии пошли другим путём — и создали стимулы.
С 1 апреля 2025 года по 31 декабря 2027 года в регионе действуют льготные ставки по УСН для предпринимателей, которые:
зарегистрировались впервые (именно в Мордовии),
ведут онлайн-торговлю (ОКВЭД 47.91 — розничная торговля по почте или через интернет),
получают не менее 90% доходов от этой деятельности.
Условия:
1% — если вы работаете на УСН «доходы»,
5% — если применяете УСН «доходы минус расходы».
Льгота предоставляется на 3 налоговых периода подряд, начиная с момента регистрации.
Это фактически даёт возможность новым продавцам на маркетплейсах, открывшимся в Мордовии, работать на УСН и платить всего 1% налога.
Кто такие селлеры — и почему про них все говорят
Селлер (от англ. seller — «продавец») — это физическое или юридическое лицо, которое продаёт товары в интернете, чаще всего на маркетплейсах: Ozon, Wildberries, Яндекс Маркет и др.
Объём онлайн-торговли в России стабильно растёт, а вместе с ним — внимание налоговой к оборотам продавцов. Особенный интерес — к тем, кто применяет упрощённую систему налогообложения (УСН).
Что нужно сделать селлеру, чтобы перейти на НДС
Если вы прогнозируете, что пробьёте лимит в 60 млн ₽ — действовать нужно заранее. Вот основные шаги:
Получить квалифицированную электронную подпись (КЭП) — она потребуется для сдачи отчётности.
Подключить ЭДО — электронный документооборот необходим для взаимодействия с контрагентами.
Определиться со ставкой НДС — стандартные 20%, пониженные 10% или 0% (в зависимости от товара).
Уведомить поставщиков и маркетплейс о том, что вы стали плательщиком НДС.
Настроить ЭДО в кабинете маркетплейса — без этого невозможно проводить сделки с НДС.
Обновить карточки товаров — указать ставку НДС, которую вы применяете.
Зачем всё это знать заранее
Нарушение порядка начисления НДС чревато доначислениями, штрафами и потерей доверия со стороны контрагентов. Особенно если вы продолжите выставлять цены без учёта налога — и не уведомите партнёров.
Работа через маркетплейсы даёт огромный оборот, но накладывает и жёсткие требования к соблюдению фискальной дисциплины. Сейчас налоговая активно отслеживает как обороты, так и ошибки в карточках товара, несоответствие отчётности и пр.
Что важно запомнить
Если вы только планируете открыться на маркетплейсах, регионы вроде Мордовии дают реальные налоговые преимущества.
Если вы уже работаете — считайте оборот. Как только 60 млн ₽ будет пройдено, НДС становится обязательным.
Готовьтесь заранее: подпись, ЭДО, настройки, уведомления.
НДС — это не только расчёты, но и ответственность. Ошибка в отчётности или несвоевременное обновление может стоить дорого.
Следите за лимитами, проверяйте налоговые обязательства и используйте возможности оптимизации. В 2025 году на маркетплейсах началась новая фаза — и теперь фискальные последствия будут куда серьёзнее, чем раньше.
