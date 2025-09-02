Риски быть налоговым агентом: когда предприниматель на УСН платит НДС за других

Зашли в «Налоговую правду»? Переходите и в наш Telegram — там ещё глубже и жёстче: закрытые кейсы, схемы, разборы ФНС. Подписывайтесь, чтобы упустить важное.
Когда УСН-компания становится налоговым агентом по НДС
Пункт 5 статьи 346.11 НК РФ: налоговым агентом по НДС может стать и тот, кто на УСН. Перечень случаев — исчерпывающий.
📌 Когда возникает обязанность платить НДС как налоговому агенту:
При покупке товаров, работ или услуг у иностранных компаний, указанных в пункте 1 статьи 161 НК РФ.
При аренде государственного или муниципального имущества — в том числе, если речь идёт о госорганах, муниципальных структурах или аренде муниципальной земли.
При покупке госимущества, которое не закреплено за организациями.
В этих случаях налог не просто «ложится на плечи» предпринимателя — он обязан удержать, рассчитать и перечислить НДС в бюджет.
Что обязан делать налоговый агент по НДС
Набор обязанностей прописан чётко и подробно:
Правильно и своевременно рассчитывать налог, удерживать его из сумм, выплачиваемых налогоплательщикам, и перечислять в бюджет на соответствующие счета казначейства.
Сообщать в налоговую, если удержать налог не удалось. Уведомление должно быть направлено в течение месяца с момента, когда агент понял, что не сможет удержать сумму.
Вести учёт: начисленные доходы, удержанные и уплаченные налоги — всё должно фиксироваться, в том числе по каждому налогоплательщику отдельно.
Представлять документы, которые позволяют налоговикам проверить, всё ли рассчитано и уплачено верно.
Хранить документы — не менее четырёх лет. Это касается всех расчётов и подтверждающих материалов.
Риски налогового агента на УСН в 2025 году
Даже если вы строго соблюдаете формальности, риски никуда не исчезают. Причём в 2025 году перечень потенциальных проблем для налоговых агентов стал ещё актуальнее:
1. Доначисление НДС
Налоговая может переквалифицировать платежи от клиентов и посчитать их не как транзитные, а как вашу выручку. В этом случае доначислений не избежать.
2. Проблемы с УСН
Если сумма поступлений перевалит за лимиты, установленные для упрощёнки, вас могут вынудить уйти на общий режим налогообложения. Это влечёт не только НДС, но и дополнительные отчётности, новые формы расчёта налогов и другие издержки.
3. Подозрения в выводе средств
Если структура сделки выглядит запутанной, а деньги уходят через цепочку дочерних компаний — особенно в странах с льготным режимом — можно столкнуться с обвинениями в скрытом выводе прибыли и нарушении валютного контроля.
4. Блокировка счетов
Это один из самых болезненных рисков. Даже формальное нарушение по линии 115-ФЗ может привести к заморозке расчётных счетов и полной остановке бизнеса на время разбирательства.
5. Ошибки при расчётах
Типовая ситуация — договор с иностранной компанией заключён в валюте, курс учтён неверно, расчёт базы произведён с ошибкой. Это создаёт почву для претензий и доначислений по курсовой разнице, штрафов, пеней.
Что делать: как минимизировать риски налогового агента
Безопасная стратегия налогового агента на УСН складывается из нескольких элементов:
Соблюдать все нормы и требования законодательства.
Документально обосновывать каждое действие, особенно при расчётах с иностранными контрагентами.
Автоматизировать учёт, использовать надёжные инструменты для расчёта и отчётности.
Следить за лимитами по УСН, особенно если работаете с крупными суммами.
Обновлять знания, отслеживать изменения в НК и письмах ФНС.
Консультироваться с налоговыми экспертами, если возникает нестандартная ситуация.
Даже если вы уверены, что УСН — это «просто и понятно», в вопросах налогового агентирования всё становится сложнее. Здесь нет места формальному подходу. Ошибка — и вы платите из своего кармана. Поэтому важно не только знать, когда вы становитесь налоговым агентом, но и понимать, что делать, чтобы избежать проблем.
Если вам нужно рассчитать риски или вы уже оказались в ситуации, когда есть сомнения — не откладывайте. Профессиональная проверка часто обходится дешевле, чем последствия невнимательности.
