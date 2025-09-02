Риски быть налоговым агентом: когда предприниматель на УСН платит НДС за других

Когда УСН-компания становится налоговым агентом по НДС

Пункт 5 статьи 346.11 НК РФ: налоговым агентом по НДС может стать и тот, кто на УСН. Перечень случаев — исчерпывающий.

📌 Когда возникает обязанность платить НДС как налоговому агенту:

При покупке товаров, работ или услуг у иностранных компаний , указанных в пункте 1 статьи 161 НК РФ.

При аренде государственного или муниципального имущества — в том числе, если речь идёт о госорганах, муниципальных структурах или аренде муниципальной земли.

При покупке госимущества, которое не закреплено за организациями.

В этих случаях налог не просто «ложится на плечи» предпринимателя — он обязан удержать, рассчитать и перечислить НДС в бюджет.