НДС на УСН
Риски быть налоговым агентом: когда предприниматель на УСН платит НДС за других

В 2025 году даже тем, кто работает на упрощенной системе налогообложения, не удастся избежать взаимодействия с НДС. Закон прямо предусматривает случаи, когда ИП и организации на УСН становятся налоговыми агентами. Это не выбор — это обязанность. И у неё есть конкретные сроки, правила и риски.

Когда УСН-компания становится налоговым агентом по НДС

Пункт 5 статьи 346.11 НК РФ: налоговым агентом по НДС может стать и тот, кто на УСН. Перечень случаев — исчерпывающий.

📌 Когда возникает обязанность платить НДС как налоговому агенту:

  • При покупке товаров, работ или услуг у иностранных компаний, указанных в пункте 1 статьи 161 НК РФ.

  • При аренде государственного или муниципального имущества — в том числе, если речь идёт о госорганах, муниципальных структурах или аренде муниципальной земли.

  • При покупке госимущества, которое не закреплено за организациями.

В этих случаях налог не просто «ложится на плечи» предпринимателя — он обязан удержать, рассчитать и перечислить НДС в бюджет.

Что обязан делать налоговый агент по НДС

Набор обязанностей прописан чётко и подробно:

  1. Правильно и своевременно рассчитывать налог, удерживать его из сумм, выплачиваемых налогоплательщикам, и перечислять в бюджет на соответствующие счета казначейства.

  2. Сообщать в налоговую, если удержать налог не удалось. Уведомление должно быть направлено в течение месяца с момента, когда агент понял, что не сможет удержать сумму.

  3. Вести учёт: начисленные доходы, удержанные и уплаченные налоги — всё должно фиксироваться, в том числе по каждому налогоплательщику отдельно.

  4. Представлять документы, которые позволяют налоговикам проверить, всё ли рассчитано и уплачено верно.

  5. Хранить документы — не менее четырёх лет. Это касается всех расчётов и подтверждающих материалов.

Риски налогового агента на УСН в 2025 году

Даже если вы строго соблюдаете формальности, риски никуда не исчезают. Причём в 2025 году перечень потенциальных проблем для налоговых агентов стал ещё актуальнее:

1. Доначисление НДС

Налоговая может переквалифицировать платежи от клиентов и посчитать их не как транзитные, а как вашу выручку. В этом случае доначислений не избежать.

2. Проблемы с УСН

Если сумма поступлений перевалит за лимиты, установленные для упрощёнки, вас могут вынудить уйти на общий режим налогообложения. Это влечёт не только НДС, но и дополнительные отчётности, новые формы расчёта налогов и другие издержки.

3. Подозрения в выводе средств

Если структура сделки выглядит запутанной, а деньги уходят через цепочку дочерних компаний — особенно в странах с льготным режимом — можно столкнуться с обвинениями в скрытом выводе прибыли и нарушении валютного контроля.

4. Блокировка счетов

Это один из самых болезненных рисков. Даже формальное нарушение по линии 115-ФЗ может привести к заморозке расчётных счетов и полной остановке бизнеса на время разбирательства.

5. Ошибки при расчётах

Типовая ситуация — договор с иностранной компанией заключён в валюте, курс учтён неверно, расчёт базы произведён с ошибкой. Это создаёт почву для претензий и доначислений по курсовой разнице, штрафов, пеней.

Что делать: как минимизировать риски налогового агента

Безопасная стратегия налогового агента на УСН складывается из нескольких элементов:

  • Соблюдать все нормы и требования законодательства.

  • Документально обосновывать каждое действие, особенно при расчётах с иностранными контрагентами.

  • Автоматизировать учёт, использовать надёжные инструменты для расчёта и отчётности.

  • Следить за лимитами по УСН, особенно если работаете с крупными суммами.

  • Обновлять знания, отслеживать изменения в НК и письмах ФНС.

  • Консультироваться с налоговыми экспертами, если возникает нестандартная ситуация.

Даже если вы уверены, что УСН — это «просто и понятно», в вопросах налогового агентирования всё становится сложнее. Здесь нет места формальному подходу. Ошибка — и вы платите из своего кармана. Поэтому важно не только знать, когда вы становитесь налоговым агентом, но и понимать, что делать, чтобы избежать проблем.

Если вам нужно рассчитать риски или вы уже оказались в ситуации, когда есть сомнения — не откладывайте. Профессиональная проверка часто обходится дешевле, чем последствия невнимательности.

