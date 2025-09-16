Не говори при всех. Как одна фраза стоила предпринимателю бизнеса

Зашли в «Налоговую правду»? Переходите и в наш Telegram — там ещё глубже и жёстче: закрытые кейсы, схемы, разборы ФНС. Подписывайтесь, чтобы упустить важное.
История ИП Иванченко — ещё одно напоминание: сегодня налоговая служба — не только декларации, сверки и требования. Это ещё и уши, которые слышат, что говорят предприниматели — особенно когда речь заходит о серых решениях.
Всё шло по плану
ИП Иванченко развивал небольшую, но прибыльную сеть магазинов. Чтобы сократить налоговую нагрузку, он пошёл по популярному пути: разделил бизнес на несколько компаний. Юрлица были оформлены на разных номиналов. Каждый магазин — отдельное ИП или ООО.
Цель — очевидна: уменьшить налоги за счёт применения упрощённой системы, избежать НДС и минимизировать страховые. Рабочая схема дробления бизнеса, как её представляют десятки тысяч предпринимателей в России.
Роковой разговор
Но Иванченко не учёл одного. На деловом мероприятии он завёл беседу с незнакомыми людьми и откровенно рассказал, как устроена его схема. С гордостью. Подробно. С примерами.
Один из слушателей оказался сотрудником налоговой службы, который проводил оперативное мероприятие в заведении. Он ничего не сказал — просто сделал пометки. И передал информацию дальше.
Проверка и последствия
Началась проверка. Подняли документы, декларации, связи между компаниями. Выявили:
Единый бенефициар.
Общих сотрудников.
Общую бухгалтерию.
Совместные склады и товарные остатки.
Переводы между счетами без экономической логики.
Формально — юрлица разные. По сути — один и тот же бизнес.
В результате:
доначисления по налогам,
штрафы,
пени,
и, как итог, репутационные потери — партнёры и клиенты ушли.
Главное — не в схеме
Сама схема могла бы просуществовать ещё годы. Но её выдал сам владелец. Неосторожность, самоуверенность, расслабленность — и всё. Контрольное мероприятие прошло не в офисе, а за столиком в баре.
Что делать
Не обсуждайте налоговые схемы в публичных местах.
Не рассказывайте, как устроен ваш бизнес, людям, которых не знаете лично.
Не полагайтесь на “авось” и “работает у всех”.
Проверьте свои цепочки и связанные компании заранее — до того, как это сделает налоговая.
Если в вашей структуре есть слабые места, их нужно знать заранее — и закрыть их профессионально, до прихода требований и выездной.
Комментарии2
нет, важное мы упускать не хотим 😀