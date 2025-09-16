Не говори при всех. Как одна фраза стоила предпринимателю бизнеса

Всё шло по плану

ИП Иванченко развивал небольшую, но прибыльную сеть магазинов. Чтобы сократить налоговую нагрузку, он пошёл по популярному пути: разделил бизнес на несколько компаний. Юрлица были оформлены на разных номиналов. Каждый магазин — отдельное ИП или ООО.

Цель — очевидна: уменьшить налоги за счёт применения упрощённой системы, избежать НДС и минимизировать страховые. Рабочая схема дробления бизнеса, как её представляют десятки тысяч предпринимателей в России.