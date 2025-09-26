Минфин прокомментировал риски недополучения ₽1 трлн налога на прибыль: пока рано делать выводы

Зашли в «Налоговую правду»? Переходите и в наш Telegram — там ещё глубже и жёстче: закрытые кейсы, схемы, разборы ФНС. Подписывайтесь, чтобы не упустить важное.
Что именно под вопросом
Речь идёт о потенциальном недополучении около 1 трлн рублей налога на прибыль при запланированном объёме в 4,2 трлн рублей. Несмотря на рост налоговой ставки и позитивную статистику за первое полугодие, аналитики предупреждают: текущая макроэкономическая ситуация может повлиять на итоговые сборы по налогу.
Что говорит Минфин
По данным Министерства финансов РФ, на текущий момент преждевременно делать прогнозы по итоговым объёмам поступлений от налога на прибыль за 2025 год. Оценка ситуации продолжается: министерство ведёт постоянный мониторинг исполнения бюджетов всех уровней.
В ведомстве подчёркивают, что повышение ставки налога с 20% до 25% уже оказало существенное влияние на доходную часть бюджета. Рост поступлений по налогу на прибыль зафиксирован — и пока что он внушительный.
Что показывает статистика
Согласно данным портала «Электронный бюджет» Минфина, по состоянию на конец августа 2025 года:
Общая сумма поступлений от налога на прибыль — 2,3 трлн рублей.
Это на 77% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Однако, несмотря на такие цифры, остается риск, что к концу года планка в 4,2 трлн рублей не будет достигнута.
Причины, которые могут на это повлиять:
Действующая высокая ключевая ставка,
Рост стоимости кредитных ресурсов для бизнеса,
Снижение экспортной выручки,
Снижение мировых цен на энергоносители.
Ситуация с дефицитом бюджета
Параллельно с обсуждением налоговой базы — продолжает расти и дефицит федерального бюджета. Только за лето 2024 года он увеличился с 1,173 млрд до 3,792 млрд рублей. А в конце августа премьер-министр Михаил Мишустин сообщил: по итогам первых шести месяцев 2024 года, даже с учетом переноса доходов, дефицит составил 3,4% ВВП — вдвое выше утверждённого годового ориентира (1,7% ВВП).
Что сказал Президент
Президент РФ Владимир Путин отметил, что дефицит бюджета должен компенсироваться не ростом налоговой нагрузки, а за счёт повышения эффективности в экономике. При этом он добавил, что нынешний уровень государственного долга позволяет допустить временное увеличение дефицита, поскольку сохраняется стабильность бюджетной системы.
Вывод
Даже при увеличении ставок и кратном росте поступлений, налоговая система работает на фоне множества факторов, которые могут изменить итоговую картину. Минфин, судя по официальному заявлению, пока не делает преждевременных выводов — и продолжает отслеживать динамику. Но в фокусе остаётся главный риск: планы по налогу на прибыль могут не сбыться, несмотря на все принятые меры.
Показательно, что ведомство пока не опровергает опасения аналитиков — а лишь просит подождать итогов. Бизнесу стоит держать в поле зрения не только ставку налога, но и всю конструкцию бюджета-2025: она становится всё менее предсказуемой.
