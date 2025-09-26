Минфин прокомментировал риски недополучения ₽1 трлн налога на прибыль: пока рано делать выводы

Что говорит Минфин

По данным Министерства финансов РФ, на текущий момент преждевременно делать прогнозы по итоговым объёмам поступлений от налога на прибыль за 2025 год. Оценка ситуации продолжается: министерство ведёт постоянный мониторинг исполнения бюджетов всех уровней.

В ведомстве подчёркивают, что повышение ставки налога с 20% до 25% уже оказало существенное влияние на доходную часть бюджета. Рост поступлений по налогу на прибыль зафиксирован — и пока что он внушительный.